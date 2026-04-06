Hiába a tiltás, kijátszották a szabályokat a magyargyalázó Slovan-ultrák Dunaszerdahelyen

Magyargyűlölet és zászlóégetés Szlovákiában: ennek következménye lesz!
Nem hagyja annyiban a Slovan-szurkolók vállalhatatlan viselkedését a DAC.
Mondjuk, nem volt különösebben nehéz dolguk... Ahhoz képest, hogy a pozsonyi drukkerek be sem tehették volna a lábukat a dunaszerdahelyi stadionba, végül gond nélkül szidhatták a szövetséget és a magyarokat.
Tragikomikus jelenetekről számolnak be a hétvégi DAC–Slovan Bratislava futballrangadó kapcsán. Noha a Szlovák Labdarúgó Szövetség (SFZ) korábban hivatalosan eltiltotta a visszaeső pozsonyi drukkereket a dunaszerdahelyi arénába való belépéstől, a Slovan-szurkolók gond nélkül megkerülhették a szankciókat, így a gyakorlatban ezúttal sem akadályozta meg őket semmi abban, hogy egyik kedvenc időtöltésüknek, a magyargyalázásnak hódoljanak a Felvidéken.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem hagyja annyiban a Slovan-szurkolók vállalhatatlan viselkedését a DAC.
A Csakfoci például arról ír, hogy a pozsonyi ultrák a lezárt vendégszektor helyett nemes egyszerűséggel a többi szektorba vásároltak jegyet, ezt minden további nélkül megtehették, így a klubtulajdonos Világi Oszkár (feltehetően a nagyobb balhé elkerülése végett) mégiscsak kijelölt nekik egy külön „nem hivatalos” vendégszektort.
A Slovan-szurkolókat azonban végül mindezek ellenére is a vendégszektorban helyezték el, így ezúttal csupán annyi volt a változás, hogy most klubjelképek nélkül szidták a szövetséget, illetve a dunaszerdahelyi drukkereket a megszokott magyargyalázó rigmusokkal.
Ezt követően jól meg is dicsérték saját magukat és csapatukat, amely ismét – a szezon során harmadszor is – legyőzte a DAC-ot (3–0), ezzel 9 pontosra növelve előnyét a tabella élén, vagyis a Slovan gyakorlatilag bebiztosította az újabb, zsinórban nyolcadik bajnoki címét.
Ezt is ajánljuk a témában
Igazságosabb lett volna a pontosztozkodás.
Nyitókép: Facebook/Slovan Bratislava
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.