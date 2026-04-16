Halálos baleset történt a Felvidéken: kamionnal ütközött egy személyvonat

Kamionnal ütközött egy személyvonat a felvidéki Dunaszerdahelyen csütörtök délelőtt, a teherautó vezetője meghalt, a vasúti szerelvényen utazók közül többen könnyebben megsérültek – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A balesetben a Leo Express vasúti társaság REX 1433-as vonatja ütközött a kamionnal egy fényjelzéssel ellátott, de sorompókkal nem felszerelt dunaszerdahelyi vasúti átjárónál. A vonatszerelvény kisiklott. A teherautó vezetője meghalt, a vonaton utazók közül húszan könnyebben megsérültek a szétrepülő ablakszilánkok miatt – közölte a vasúti társaság. A sérülteket a helyszínen ellátták a mentőegységek.