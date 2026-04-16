dunaszerdahely vonat baleset

Halálos baleset történt a Felvidéken: kamionnal ütközött egy személyvonat

2026. április 16. 14:29

A teherautó vezetője meghalt.

2026. április 16. 14:29
Kamionnal ütközött egy személyvonat a felvidéki Dunaszerdahelyen csütörtök délelőtt, a teherautó vezetője meghalt, a vasúti szerelvényen utazók közül többen könnyebben megsérültek – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A balesetben a Leo Express vasúti társaság REX 1433-as vonatja ütközött a kamionnal egy fényjelzéssel ellátott, de sorompókkal nem felszerelt dunaszerdahelyi vasúti átjárónál. A vonatszerelvény kisiklott. A teherautó vezetője meghalt, a vonaton utazók közül húszan könnyebben megsérültek a szétrepülő ablakszilánkok miatt – közölte a vasúti társaság. A sérülteket a helyszínen ellátták a mentőegységek.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Welszibard
2026. április 16. 16:06
Peter Magyar volt NER-Bennfentes kereskedő (of Bank Meszaros) szerint csak Magyarországra jellemzők a "rendszerszintű" vasúti és autóbusz balesetek. Természetesen az Orbán kormány hibája miatt. ugye.
Válasz erre
1
0
billysparks
2026. április 16. 14:57
Mostanában nem az első Felvidéken. Egy év alatt ez már talán a harmadik.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!