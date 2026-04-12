FTC: az eddigi legkonkrétabb ajánlat – a Celtic edzőlegendája saját maga tenné meg utódjául Robbie Keane-t

Sokszor, sok helyen bedobták már az idényben Robbie Keane nevét, ám a Ferencvárosi TC vezetőedzője eddig mindig következetesen kitartott a magyar bajnokcsapat mellett. Most azonban minden eddiginél nyíltabban hívták fel keringőre: egykori csapatánál egyenesen a jelenlegi tréner ajánlotta be saját maga utódjául az FTC-nél nemzetközi szinten is kiemelkedő munkát végző ír szakembert.

Skóciában folyamatosan figyelemmel követik Robbie Keane munkáját az FTC-nél (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Nagyszerű munkát végez az FTC-nél

Ezúttal nem a Premier League-sereghajtó Wolverhampton Wanderersről, és nem is a történelmi mélységekben járó, vasárnapi újabb vereségével immár tényleg kieső helyre zuhanó Tottenham Hotspurről van szó, hanem a skót rekordbajnok Celticről. A patinás glasgow-i klub élére januárban nevezték ki újra a 74 éves északír edzőlegendát, Martin O'Neillt, de csak az idény végéig, így lassan időszerű beszélni az „utódlás” kérdéséről. A veterán szakember pedig meg is tette ezt, méghozzá teljesen konkrétan: