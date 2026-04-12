Tottenham Martin O'Neill Celtic Ferencváros FTC

FTC: az eddigi legkonkrétabb ajánlat – a Celtic edzőlegendája saját maga tenné meg utódjául Robbie Keane-t

2026. április 12. 21:32

Martin O'Neill egyenesen kimondta: szerinte Robbie Keane lenne a legalkalmasabb arra, hogy az örökébe lépjen. Az FTC ír vezetőedzője egyre közelebb a Celtichez.

2026. április 12. 21:32
Sokszor, sok helyen bedobták már az idényben Robbie Keane nevét, ám a Ferencvárosi TC vezetőedzője eddig mindig következetesen kitartott a magyar bajnokcsapat mellett. Most azonban minden eddiginél nyíltabban hívták fel keringőre: egykori csapatánál egyenesen a jelenlegi tréner ajánlotta be saját maga utódjául az FTC-nél nemzetközi szinten is kiemelkedő munkát végző ír szakembert. 

KEANE, Robbie FTC
Skóciában folyamatosan figyelemmel követik Robbie Keane munkáját az FTC-nél (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Nagyszerű munkát végez az FTC-nél

Ezúttal nem a Premier League-sereghajtó Wolverhampton Wanderersről, és nem is a történelmi mélységekben járó, vasárnapi újabb vereségével immár tényleg kieső helyre zuhanó Tottenham Hotspurről van szó, hanem a skót rekordbajnok Celticről. A patinás glasgow-i klub élére januárban nevezték ki újra a 74 éves északír edzőlegendát, Martin O'Neillt, de csak az idény végéig, így lassan időszerű beszélni az „utódlás” kérdéséről. A veterán szakember pedig meg is tette ezt, méghozzá teljesen konkrétan: 

Robbie egészen kiváló munkát végez a Ferencvárosnál, miért ne lehetne ő [a következő edző]? Ennek a klubnak pont egy olyan kaliberű figurát kellene keresnie, mint amilyen ő"

idézi O'Neill szavait a Glasgow Times, aki hozzátette, korábban már dolgozott együtt Keane-nel, még az ír válogatott szövetségi kapitányaként, de a játékoskarrierje utolsó éveit taposó klasszisról akkor még nem lehetett tudni, hogy idővel edzőként is megállná-e a helyét. Az edzőlegenda szerint azonban mára már tisztább képet kaptunk: 

Noha emberként nem ismerem eléggé Robbie-t ahhoz, hogy megmondjam, hogyan kezelne egy csapatot az öltözőben, eddig azért elég jól megoldotta ezt."

Érdekesség, Keane neve nemrég szintén a Celtickel került kapcsolatba: az FTC edzője a liverpooli távozását bejelentő skót klasszis, a Celtic-nevelés Andy Robertson posztjához szólt hozzá, mire válaszul mintegy nekiszegezték a kérdést, nem akar-e ő lenni a glasgow-iak következő menedzsere...

Legkésőbb a nyáron erre is választ kapunk.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cirmos
2026. április 12. 21:58
éééés jöhetnek a foci-témájú hírek!
