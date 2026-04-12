FTC: az eddigi legkonkrétabb ajánlat – a Celtic edzőlegendája saját maga tenné meg utódjául Robbie Keane-t

Hiába győzött a Fradi, Robbie Keane a magyarszabály és a játékvezetés miatt dühöngött
Martin O'Neill egyenesen kimondta: szerinte Robbie Keane lenne a legalkalmasabb arra, hogy az örökébe lépjen. Az FTC ír vezetőedzője egyre közelebb a Celtichez.
Sokszor, sok helyen bedobták már az idényben Robbie Keane nevét, ám a Ferencvárosi TC vezetőedzője eddig mindig következetesen kitartott a magyar bajnokcsapat mellett. Most azonban minden eddiginél nyíltabban hívták fel keringőre: egykori csapatánál egyenesen a jelenlegi tréner ajánlotta be saját maga utódjául az FTC-nél nemzetközi szinten is kiemelkedő munkát végző ír szakembert.
Ezúttal nem a Premier League-sereghajtó Wolverhampton Wanderersről, és nem is a történelmi mélységekben járó, vasárnapi újabb vereségével immár tényleg kieső helyre zuhanó Tottenham Hotspurről van szó, hanem a skót rekordbajnok Celticről. A patinás glasgow-i klub élére januárban nevezték ki újra a 74 éves északír edzőlegendát, Martin O'Neillt, de csak az idény végéig, így lassan időszerű beszélni az „utódlás” kérdéséről. A veterán szakember pedig meg is tette ezt, méghozzá teljesen konkrétan:
Robbie egészen kiváló munkát végez a Ferencvárosnál, miért ne lehetne ő [a következő edző]? Ennek a klubnak pont egy olyan kaliberű figurát kellene keresnie, mint amilyen ő"
– idézi O'Neill szavait a Glasgow Times, aki hozzátette, korábban már dolgozott együtt Keane-nel, még az ír válogatott szövetségi kapitányaként, de a játékoskarrierje utolsó éveit taposó klasszisról akkor még nem lehetett tudni, hogy idővel edzőként is megállná-e a helyét. Az edzőlegenda szerint azonban mára már tisztább képet kaptunk:
Noha emberként nem ismerem eléggé Robbie-t ahhoz, hogy megmondjam, hogyan kezelne egy csapatot az öltözőben, eddig azért elég jól megoldotta ezt."
Ezt is ajánljuk a témában
Érdekesség, Keane neve nemrég szintén a Celtickel került kapcsolatba: az FTC edzője a liverpooli távozását bejelentő skót klasszis, a Celtic-nevelés Andy Robertson posztjához szólt hozzá, mire válaszul mintegy nekiszegezték a kérdést, nem akar-e ő lenni a glasgow-iak következő menedzsere...
Legkésőbb a nyáron erre is választ kapunk.
Ezt is ajánljuk a témában
Eddig nem válaszolt a kérdésre, és gyaníthatóan ezután sem fog.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás