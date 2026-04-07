Az azeriek szerint még mindig él a ferencvárosi vonal, az Üllői úton cáfolnak

Nehézségekről írnak a németek Lisztes Krisztiánnal kapcsolatban
A Frankfurt megválna tőle, de jelentős bevételt nem termelhet.
Brazil játékos érkezhet. Az azeriek szerint a Ferencváros szerződtetné a Qarabag középpályását.
Az azeri sportsajtó szerint a Ferencvárosi TC a nyári átigazolási időszakban megpróbálja szerződtetni Pedro Bicalhót, a Qarabag védekező középpályását – számolt be az ulloi129.hu.
A 25. születésnapját két hét múlva betöltő brazil futballista becsült piaci értéke a Transfermarkt szerint 1,5 millió euró. Bicalho korábban hazájában és portugál csapatokban is játszott, mivel a Palmeiras folyamatosan kölcsönadta őt.
A Qarabag tavaly nyáron szerezte meg ingyen. A mostani idényben eddig 42 tétmérkőzésen egy gólt és két gólpasszt jegyez, és ezeket a bajnokságból. Csapata valamennyi Bajnokok Ligája-alapszakasz-mérkőzésén pályára lépett.
Az azeri híreszteléseket mindazonáltal az ulloi129.hu cáfolja.
Úgy tudjuk, hogy ez jelenleg nem igaz, nem aktuális”
– olvasható.
Utolsó szakaszába lépett a labdarúgó NB I. A bajnokságból már csak öt forduló maradt hátra, de a Fradinak még hat meccse maradt:
A bajnoki címért küzdő Fradi és az ETO a Magyar Kupában is összecsap még, ugyanis az egyik elődöntőt ők vívják.
A bajnokságban hárompontos az előnye a győrieknek, de a vesztett pontok tekintetében ugyanúgy állnak. A Ferencváros mögött a harmadik helyen álló Zalaegerszeg már nyolcpontos hátrányban van.
Nyitókép: Giorgi Arjevanidze/AFP
