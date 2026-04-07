Az azeriek szerint még mindig él a ferencvárosi vonal, az Üllői úton cáfolnak

Az azeri sportsajtó szerint a Ferencvárosi TC a nyári átigazolási időszakban megpróbálja szerződtetni Pedro Bicalhót, a Qarabag védekező középpályását – számolt be az ulloi129.hu.

A 25. születésnapját két hét múlva betöltő brazil futballista becsült piaci értéke a Transfermarkt szerint 1,5 millió euró. Bicalho korábban hazájában és portugál csapatokban is játszott, mivel a Palmeiras folyamatosan kölcsönadta őt.