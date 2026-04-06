Nehézségekről írnak a németek Lisztes Krisztiánnal kapcsolatban

„Meg fogja kapni Lisztes is az idejét, de…” – Robbie Keane megmagyarázta, miért nem játszik a Fradi közönségkedvence
Gruber Zsombor kevés játéklehetőségéről is beszélt.
A Ferencvárosban kölcsönben futballozó támadó egyelőre sehol nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Lisztes Krisztiánról Frankfurtban azt írják: megválna tőle a klub, de jelentős bevételre nem számíhatnak.
Már három éve annak, hogy ifjabb Lisztes Krisztián alig 17 évesen valósággal berobbant a magyar futballba (második NB I-es meccsén duplázott a Ferencváros színeiben a Fehérvár ellen), viszont a pályafutása az elmúlt időszakban finoman szólva sem egy fáklyásmenet. Ebben az évadban például összesen 4 alkalommal lépett pályára – ezek közül kétszer a Fradi második csapatában, az NB III-ban.
Villámrajtja után az FTC 2024 januárjában 6 millió euróért adta el Lisztest a német Eintracht Frankfurt klubjának, ahol azonban az első csapatnak a közelébe sem tudott kerülni, ebben sérülések is hátráltatták. A több játéklehetőség reményében tavaly nyáron érkezett vissza kölcsönben egy évadra az Üllői útra, de nem sikerült visszaépítenie magát.
Sérülés miatt jódarabig pályára sem léphetett tétmeccsen, aztán októberben csereként beállhatott a Ferencváros első csapatába a Békéscsaba elleni kupamérkőzésen. Pár nappal később 7 percet kapott az MTK elleni bajnokin, majd az U21-es válogatottban szintén csereként jutott szóhoz Feröer ellen: megszerezte a vezetést pár perccel pályára lépése után, viszont csupán 33 percet bírt, majd megint megsérült.
Ezek után márciusban tudott pályára lépni újból: az NB III-as Fradi második csapatában kezdett négy bajnokin is, a harmadikon duplázott a Dombóvár ellen – a negyedik viszont kiállították a 68. percben. Az elmúlt hétvégén ott ült a zöld-fehérek kispadján a DVSC ellen a Nagyerdei Stadionban, de nem kapott lehetőséget Robbie Keane vezetőedzőtől.
Augusztusi visszatérése óta csupán egy NB I-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban a Frankfurt kölcsönjátékosa.
Ferencvárosi kölcsönszerződése az évad végén lejár, így vissza kell térnie Frankfurtba, ahol viszont borítékolható, hogy az elmúlt éve alapján nem került közelebb az első csapathoz.
Nem csoda, hogy a Frankfurter Allgemeine egy hosszabb elemző cikkében arról írt: valószínűleg eladják Lisztest a nyáron, de jelentős bevételt ebből a transzferből nem remélhet a klub.
A Frankfurt jelenleg a 7. helyen áll a német bajnokságban.
***
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt