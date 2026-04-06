Ferencváros Frankfurt Lisztes Krisztián

Nehézségekről írnak a németek Lisztes Krisztiánnal kapcsolatban

2026. április 06. 12:13

A Ferencvárosban kölcsönben futballozó támadó egyelőre sehol nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Lisztes Krisztiánról Frankfurtban azt írják: megválna tőle a klub, de jelentős bevételre nem számíhatnak.

null

Már három éve annak, hogy ifjabb Lisztes Krisztián alig 17 évesen valósággal berobbant a magyar futballba (második NB I-es meccsén duplázott a Ferencváros színeiben a Fehérvár ellen), viszont a pályafutása az elmúlt időszakban finoman szólva sem egy fáklyásmenet. Ebben az évadban például összesen 4 alkalommal lépett pályára – ezek közül kétszer a Fradi második csapatában, az NB III-ban.

Ezt is ajánljuk a témában

Villámrajtja után az FTC 2024 januárjában 6 millió euróért adta el Lisztest a német Eintracht Frankfurt klubjának, ahol azonban az első csapatnak a közelébe sem tudott kerülni, ebben sérülések is hátráltatták. A több játéklehetőség reményében tavaly nyáron érkezett vissza kölcsönben egy évadra az Üllői útra, de nem sikerült visszaépítenie magát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Sérülés miatt jódarabig pályára sem léphetett tétmeccsen, aztán októberben csereként beállhatott a Ferencváros első csapatába a Békéscsaba elleni kupamérkőzésen. Pár nappal később 7 percet kapott az MTK elleni bajnokin, majd az U21-es válogatottban szintén csereként jutott szóhoz Feröer ellen: megszerezte a vezetést pár perccel pályára lépése után, viszont csupán 33 percet bírt, majd megint megsérült. 

LISZTES Krisztián
Lisztes Krisztián az NB I-ben csak az MTK ellen kapott szerepet. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezek után márciusban tudott pályára lépni újból: az NB III-as Fradi második csapatában kezdett négy bajnokin is, a harmadikon duplázott a Dombóvár ellen – a negyedik viszont kiállították a 68. percben. Az elmúlt hétvégén ott ült a zöld-fehérek kispadján a DVSC ellen a Nagyerdei Stadionban, de nem kapott lehetőséget Robbie Keane vezetőedzőtől.

Ezt is ajánljuk a témában

Mi lesz Lisztes Krisztiánnal Frankfurtban?

Ferencvárosi kölcsönszerződése az évad végén lejár, így vissza kell térnie Frankfurtba, ahol viszont borítékolható, hogy az elmúlt éve alapján nem került közelebb az első csapathoz.

Nem csoda, hogy a Frankfurter Allgemeine egy hosszabb elemző cikkében arról írt: valószínűleg eladják Lisztest a nyáron, de jelentős bevételt ebből a transzferből nem remélhet a klub.

A Frankfurt jelenleg a 7. helyen áll a német bajnokságban.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Poldi bácsi
2026. április 06. 20:58
Hát remélem, hogy benő a feje lágya, és elkezd kurva keményen dolgozni, mert tehetséges! Az viszont semmit sem ér szorgalom nélkül.
Válasz erre
0
0
machet
2026. április 06. 14:09
Nem szívesen mondom de ebből már nem várható nagy dolog.
Válasz erre
2
0
Squalline
2026. április 06. 13:14
Sosem mutatott semmi olyat, amiért kicsit is tehetségesnek láttam volna. A fater elintézte odakinn, hogy mindenki jól járjon, szépen megkapta mindenki a maga vastag részét, csak tudni kell jól számlázni és könyvelni. És a gyerek is megkapta a lehetőségét, és tényleg, melyik apuka intéz ilyet a (hülye) gyerekének? Nem tudott vele élni. De legalább volt haszna. Mindenki boldog, apuka is, mert mit tehetne ennél többet vki a gyerekért. Így hát, aufvíderzén.
Válasz erre
0
3
Búvár Kund
•••
2026. április 06. 12:41 Szerkesztve
Gondolom olyan volt, mint az apja. Egyik focista ismerősöm egy korosztályban játszott az apjával, akit iszonyatosan védtek a bírók, de ha egy ellenfele rákiabált, már szinte elsírta magát! Arc az jó nagy volt már 16-17 évesen is.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!