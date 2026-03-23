Ez nem hiányzott: Lisztes ütött, túlzó ítéletről írnak

Visszatért, de gyorsan lekapták a pályáról: ezért cserélték le Lisztes Krisztiánt a 34. percben
Visszatért a pályára a kölcsönben hazatérő támadó. Lisztes bő félórát kapott Pakson.
Augusztusi visszatérése óta csupán egy NB I-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban a Frankfurt kölcsönjátékosa. Lisztes Krisztián most újabb kényszerpihenőre szorul.
Az FTC II vasárnap a PTE-PEAC ellen lépett pályára az NB III-ban, Lisztes Krisztiánnal a kezdőcsapatban. A zöld-fehérek magabiztos, 4-1-es győzelmet arattak az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban, ám a hazaiak öröme így sem lehetett teljes – írja a Csakfoci.
Az első csapatba való visszakerülésén dolgozó Lisztest a 68. percben kiállították: a Frankfurt 20 éves kölcsönjátékosa egy párharc során, a labda megszerzésére irányuló mozdulat közben kézzel eltalálta ellenfelét, amiért a játékvezető azonnali piros lapot adott.
Az ítélet vitathatónak tűnt, és különösen kedvezőtlen helyzetbe hozta a 20 éves támadót, akinek kulcsfontosságú lenne a folyamatos játéklehetőség és a mérkőzéspercek gyűjtése az NB I-es keretbe való visszatérés felgyorsításához. A piros lap miatt azonban a következő két hétben biztosan nem léphet pályára, pedig a válogatott szünet ellenére az NB III-ban a jövő hétvégén is rendeznek bajnoki találkozókat.
Lisztes augusztusban tért vissza kölcsönben a Ferencvároshoz, azóta azonban csupán egy élvonalbeli találkozón lépett pályára:
egy MTK elleni novemberi mérkőzésen kapott hét percnyi játéklehetőséget.
„Az első gólig elég kiegyenlített volt a meccs képe, ellenfelünknek is voltak lehetőségei. Aztán az első és különösen a második, majd a harmadik gól után már érezhetően könnyebb dolgunk volt. De meg kell jegyeznem, hogy kellemetlen, küzdős csapat volt az ellenfél. A három pont Lisztes Krisztián kiállítása után sem forgott veszélyben. Nagyon elégedett vagyok a srácokkal, mert, amit megbeszéltünk és elterveztük, azt maradéktalanul viszont láttam a pályán” – mondta a lefújás után a Ferencváros második csapatának vezetőedzője, Tóth Mihály.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
***
Ezt is ajánljuk a témában
Külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak a Tisza Pártig, személy szerint Orbán Anitáig vezetnek.