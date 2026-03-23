Ez nem hiányzott: Lisztes ütött, túlzó ítéletről írnak

Az FTC II vasárnap a PTE-PEAC ellen lépett pályára az NB III-ban, Lisztes Krisztiánnal a kezdőcsapatban. A zöld-fehérek magabiztos, 4-1-es győzelmet arattak az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban, ám a hazaiak öröme így sem lehetett teljes – írja a Csakfoci.

Lisztes hamarabb mehetett zuhanyozni

Az első csapatba való visszakerülésén dolgozó Lisztest a 68. percben kiállították: a Frankfurt 20 éves kölcsönjátékosa egy párharc során, a labda megszerzésére irányuló mozdulat közben kézzel eltalálta ellenfelét, amiért a játékvezető azonnali piros lapot adott.