03. 23.
hétfő
ferencváros nb iii lisztes krisztián kiállítás

Ez nem hiányzott: Lisztes ütött, túlzó ítéletről írnak

2026. március 23. 11:55

Augusztusi visszatérése óta csupán egy NB I-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban a Frankfurt kölcsönjátékosa. Lisztes Krisztián most újabb kényszerpihenőre szorul.

2026. március 23. 11:55
Az FTC II vasárnap a PTE-PEAC ellen lépett pályára az NB III-ban, Lisztes Krisztiánnal a kezdőcsapatban. A zöld-fehérek magabiztos, 4-1-es győzelmet arattak az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban, ám a hazaiak öröme így sem lehetett teljes – írja a Csakfoci

Lisztes hamarabb mehetett zuhanyozni

Az első csapatba való visszakerülésén dolgozó Lisztest a 68. percben kiállították: a Frankfurt 20 éves kölcsönjátékosa egy párharc során, a labda megszerzésére irányuló mozdulat közben kézzel eltalálta ellenfelét, amiért a játékvezető azonnali piros lapot adott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

Az ítélet vitathatónak tűnt, és különösen kedvezőtlen helyzetbe hozta a 20 éves támadót, akinek kulcsfontosságú lenne a folyamatos játéklehetőség és a mérkőzéspercek gyűjtése az NB I-es keretbe való visszatérés felgyorsításához. A piros lap miatt azonban a következő két hétben biztosan nem léphet pályára, pedig a válogatott szünet ellenére az NB III-ban a jövő hétvégén is rendeznek bajnoki találkozókat. 

Lisztes augusztusban tért vissza kölcsönben a Ferencvároshoz, azóta azonban csupán egy élvonalbeli találkozón lépett pályára: 

egy MTK elleni novemberi mérkőzésen kapott hét percnyi játéklehetőséget.

„Az első gólig elég kiegyenlített volt a meccs képe, ellenfelünknek is voltak lehetőségei. Aztán az első és különösen a második, majd a harmadik gól után már érezhetően könnyebb dolgunk volt. De meg kell jegyeznem, hogy kellemetlen, küzdős csapat volt az ellenfél. A három pont Lisztes Krisztián kiállítása után sem forgott veszélyben. Nagyon elégedett vagyok a srácokkal, mert, amit megbeszéltünk és elterveztük, azt maradéktalanul viszont láttam a pályán”mondta a lefújás után a Ferencváros második csapatának vezetőedzője, Tóth Mihály.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. március 23. 12:35
Megérte kölcsönözni. Sokba került az a két gól a fakóban. :D
