ONE Veszprém Ligetvári Patrik kézilabda

„Nekem ez a legfontosabb, nem a büntetés” – Ligetvári Patrik szerint nagyon nehéz ilyenkor visszaszerezni a szurkolók bizalmát

2026. március 29. 15:05

Ilyen nehéz helyzetben még sohasem érezte magát Veszprémben, de a Magdeburg és a Szeged példája lebeg a szemei előtt. Ligetvári Patrik reméli, szeretett csapata minél hamarabb visszatalál a helyes útra.

Nagy-Pál Tamás

Hét-hét győzelemmel és vereséggel az A csoport ötödik helyén végzett a One Veszprém férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában. Amióta a legrangosabb európai kupasorozat a jelenlegi lebonyolításban zajlik, nem szerepelt ennyire rosszul a bakonyi gárda: korábban még nem kapott ki ennyiszer, és egyszer sem szerzett ennyire kevés pontot a csoportjában. Ahogy azt már megszokhattuk, Ligetvári Patrik személyében a BL-találkozókon általában egyetlen magyar játékost vet be Xavi Pascual vezetőedző. A Mandiner a magyar válogatott védekezőspecialistával Tatabányán beszélgetett.

„Mondhatni, a legjobbkor jött ez a válogatott szünet. Jót tett nekem is, hogy egy kicsit más környezetben és csapatban tudtam lenni, könnyebb volt feldolgozni a történteket” – árulta el lapunknak Ligetvári azután, hogy nemrég összetartáson vehetett részt a nemzeti együttessel, melynek végén Olaszországgal játszottak felkészülési meccset. – Segített nekem lezárni egy nehéz időszakot. A Veszprémmel most már vissza akarunk térni arra az útra, amelyen lenni szeretnék, és azokért a célokért szeretnénk küzdeni, amiket még az idény előtt kitűztünk magunk elé.”

Kíváncsiak voltunk, mentálisan mennyire viselte meg az Építők játékosait, amikor az utolsó BL-csoportmeccsükön ötgólos vereséget szenvedtek hazai pályán a dán Aalborgtól.

„Rettentően megviselt mindenkit, nagyon mélyre kerültünk amiatt, hogy annyi vereséget szenvedtünk a Bajnokok Ligájában, amennyit ebben a lebonyolításban még soha. Viszont továbbra is igaz ránk, hogy bárki ellen van esélyünk, bárkit le tudunk győzni. A potenciál megvan bennünk, és igazából nem vesztettünk még el semmit, hiszen ott vagyunk a kieséses szakaszban. 

Elég, ha csak a Magdeburg tavalyi példáját nézzük: a németek éppenhogy továbbjutottak a csoportjukból az utolsó fordulóban, majd megnyerték a végén a BL-t. Azt hiszem, az ő esetük jó példa lehet számunkra, mert nekünk is át kell lendülnünk a holtponton.

Szükségünk van egy jó meccsre, lehetőleg már a Párizs ellen, ami nagy löketet adhat nekünk a folytatásban. Tavaly a Szeged is a párizsi győzelme után vert meg minket a kupadöntőben, lendületet kaptak attól a párharctól.”

LIGETVÁRI Patrik
Ligetvári Patrik, a védelem oszlopa  / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A meglepően gyenge csoportkörös szereplése eredményeként a Veszprémnek már a negyeddöntőbe jutásért sem kisebb riválist kellene kiütnie, mint a francia PSG-t. Ligetvári gyakorlatilag a 2020–2021-es kiírás óta tekinthető a legsikeresebb magyar csapat alapemberének – elmondása szerint azóta egyszer sem érezte ennyire nehéz helyzetben magukat, mint most.

„Voltak korábban is vereségeink, de utána mindig jöttek olyan bravúrok is, amik kihúztak minket a pácból. Most azt érzem, hogy vannak periódusok, amikor úgy játszunk, ahogy szeretnénk, aztán pedig csinálnak ellenünk egy öt-hat nullát, ami nem fér bele ezen a szinten. Azon kell dolgoznunk, hogy ezek ne történjenek meg. Most jön a szezon legfontosabb része. 

Korábban az idény elejét mindig megtoltuk, később voltak rossz meccseink, most remélem, hogy fordítva lesz, és a végén tudunk majd ünnepelni.

Nagyon hiszek a csapatban, a játékosokban, remélem, együtt meg tudjuk csinálni.”

Ligetvári Patrik a kilátásba helyezett büntetésről

A Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója, Bartha Csaba az aalborgi vereség után közleményben jelezte: a kitűzött célok esetleges nem teljesítése esetén „markáns büntetést” helyeztek kilátásba. Ligetváritól azt kérdeztük: ez motiválja-e őket, inkább a becsületük helyreállításán dolgoznak, vagy esetleg a szurkolóknak akarnak bizonyítani.

„Más nevében nyilván nem tudok beszélni, de nekem a klub a legfontosabb. Itt nevelkedtem, itt kezdtem el kézilabdázni. 

Ligetvári Patriknak az a legfontosabb, hogy címeket érjen el, képviselje a várost, a csapatot, és egyszer tényleg fel tudja emelni a Bajnokok Ligája-trófeát.

Nekem ezek számítanak igazán.”

Ha maradunk a magdeburgi példánál, vagyis a folytatásra feltámad poraiból a Veszprém, akkor a PSG után következik egy még nagyobb falat, hiszen a final fourba a német Füchse Berlinen keresztül vezethet majd az út.

„A Berlin ellen otthon nem játszottunk túl jól, idegenben viszont megvolt az esélyünk a győzelemre, csak kihagytuk a helyzeteket és sok volt a technikai hibánk. Egyébként vezettünk és kiválóan játszottunk. De előbb a remek erőkből álló PSG-re kell koncentrálni. Ha most össze tudunk fogni, és a nehéz időszakot arra tudjuk használni, hogy még jobban összekovácsolódjunk, akkor jók lehetünk a Párizs ellen is. Mindkét párharc ugyanakkora súllyal bír az ellenfél számára is, hiszen ők is a négyes döntőbe szeretnének jutni.”

Az Aalborg elleni találkozó során egyébként a szurkolók 

  • molinóval és
  • rigmusokkal 

is megüzenték, nem tetszik nekik, amit az elmúlt hónapokban láttak kedvenceiktől.

Nagyon nehéz ilyenkor visszaszerezni a szurkolók bizalmát.

Elsősorban arra kell törekedni, hogy  behúzzuk a következő meccseket, és csak utána jön a sorban, hogy minél jobb játékkal tegyük mindezt. Biztos vagyok benne, ha sikeresen vívjuk meg ezeket a mérkőzéseket, akkor vissza tudjuk nyerni a szurkolók bizalmát is. Úgyhogy nincs más dolgunk, mint helyrerázódni, és akkor a drukkerekkel együtt visszatérhetünk a helyes útra.”

A One Veszprém szerda este 18.45-től hazai pályán fogadja a PSG-t a negyeddöntőért rendezett BL-párharc első felvonásán.

