„Nekem ez a legfontosabb, nem a büntetés” – Ligetvári Patrik szerint nagyon nehéz ilyenkor visszaszerezni a szurkolók bizalmát

Kíváncsiak voltunk, mentálisan mennyire viselte meg az Építők játékosait, amikor az utolsó BL-csoportmeccsükön ötgólos vereséget szenvedtek hazai pályán a dán Aalborgtól.

„Rettentően megviselt mindenkit, nagyon mélyre kerültünk amiatt, hogy annyi vereséget szenvedtünk a Bajnokok Ligájában, amennyit ebben a lebonyolításban még soha. Viszont továbbra is igaz ránk, hogy bárki ellen van esélyünk, bárkit le tudunk győzni. A potenciál megvan bennünk, és igazából nem vesztettünk még el semmit, hiszen ott vagyunk a kieséses szakaszban.

Elég, ha csak a Magdeburg tavalyi példáját nézzük: a németek éppenhogy továbbjutottak a csoportjukból az utolsó fordulóban, majd megnyerték a végén a BL-t. Azt hiszem, az ő esetük jó példa lehet számunkra, mert nekünk is át kell lendülnünk a holtponton.

Szükségünk van egy jó meccsre, lehetőleg már a Párizs ellen, ami nagy löketet adhat nekünk a folytatásban. Tavaly a Szeged is a párizsi győzelme után vert meg minket a kupadöntőben, lendületet kaptak attól a párharctól.”