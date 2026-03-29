„Nekem ez a legfontosabb, nem a büntetés” – Ligetvári Patrik szerint nagyon nehéz ilyenkor visszaszerezni a szurkolók bizalmát

Kőkemény üzenetet fogalmaztak meg Veszprémben, ezt már ők sem tudják elviselni
Nagyon csalódottak és dühösek az emberek, újratervezést követelnek.
Ilyen nehéz helyzetben még sohasem érezte magát Veszprémben, de a Magdeburg és a Szeged példája lebeg a szemei előtt. Ligetvári Patrik reméli, szeretett csapata minél hamarabb visszatalál a helyes útra.
Hét-hét győzelemmel és vereséggel az A csoport ötödik helyén végzett a One Veszprém férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában. Amióta a legrangosabb európai kupasorozat a jelenlegi lebonyolításban zajlik, nem szerepelt ennyire rosszul a bakonyi gárda: korábban még nem kapott ki ennyiszer, és egyszer sem szerzett ennyire kevés pontot a csoportjában. Ahogy azt már megszokhattuk, Ligetvári Patrik személyében a BL-találkozókon általában egyetlen magyar játékost vet be Xavi Pascual vezetőedző. A Mandiner a magyar válogatott védekezőspecialistával Tatabányán beszélgetett.
„Mondhatni, a legjobbkor jött ez a válogatott szünet. Jót tett nekem is, hogy egy kicsit más környezetben és csapatban tudtam lenni, könnyebb volt feldolgozni a történteket” – árulta el lapunknak Ligetvári azután, hogy nemrég összetartáson vehetett részt a nemzeti együttessel, melynek végén Olaszországgal játszottak felkészülési meccset. – Segített nekem lezárni egy nehéz időszakot. A Veszprémmel most már vissza akarunk térni arra az útra, amelyen lenni szeretnék, és azokért a célokért szeretnénk küzdeni, amiket még az idény előtt kitűztünk magunk elé.”
Kíváncsiak voltunk, mentálisan mennyire viselte meg az Építők játékosait, amikor az utolsó BL-csoportmeccsükön ötgólos vereséget szenvedtek hazai pályán a dán Aalborgtól.
„Rettentően megviselt mindenkit, nagyon mélyre kerültünk amiatt, hogy annyi vereséget szenvedtünk a Bajnokok Ligájában, amennyit ebben a lebonyolításban még soha. Viszont továbbra is igaz ránk, hogy bárki ellen van esélyünk, bárkit le tudunk győzni. A potenciál megvan bennünk, és igazából nem vesztettünk még el semmit, hiszen ott vagyunk a kieséses szakaszban.
Elég, ha csak a Magdeburg tavalyi példáját nézzük: a németek éppenhogy továbbjutottak a csoportjukból az utolsó fordulóban, majd megnyerték a végén a BL-t. Azt hiszem, az ő esetük jó példa lehet számunkra, mert nekünk is át kell lendülnünk a holtponton.
Szükségünk van egy jó meccsre, lehetőleg már a Párizs ellen, ami nagy löketet adhat nekünk a folytatásban. Tavaly a Szeged is a párizsi győzelme után vert meg minket a kupadöntőben, lendületet kaptak attól a párharctól.”
A meglepően gyenge csoportkörös szereplése eredményeként a Veszprémnek már a negyeddöntőbe jutásért sem kisebb riválist kellene kiütnie, mint a francia PSG-t. Ligetvári gyakorlatilag a 2020–2021-es kiírás óta tekinthető a legsikeresebb magyar csapat alapemberének – elmondása szerint azóta egyszer sem érezte ennyire nehéz helyzetben magukat, mint most.
„Voltak korábban is vereségeink, de utána mindig jöttek olyan bravúrok is, amik kihúztak minket a pácból. Most azt érzem, hogy vannak periódusok, amikor úgy játszunk, ahogy szeretnénk, aztán pedig csinálnak ellenünk egy öt-hat nullát, ami nem fér bele ezen a szinten. Azon kell dolgoznunk, hogy ezek ne történjenek meg. Most jön a szezon legfontosabb része.
Korábban az idény elejét mindig megtoltuk, később voltak rossz meccseink, most remélem, hogy fordítva lesz, és a végén tudunk majd ünnepelni.
Nagyon hiszek a csapatban, a játékosokban, remélem, együtt meg tudjuk csinálni.”
A Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója, Bartha Csaba az aalborgi vereség után közleményben jelezte: a kitűzött célok esetleges nem teljesítése esetén „markáns büntetést” helyeztek kilátásba. Ligetváritól azt kérdeztük: ez motiválja-e őket, inkább a becsületük helyreállításán dolgoznak, vagy esetleg a szurkolóknak akarnak bizonyítani.
„Más nevében nyilván nem tudok beszélni, de nekem a klub a legfontosabb. Itt nevelkedtem, itt kezdtem el kézilabdázni.
Ligetvári Patriknak az a legfontosabb, hogy címeket érjen el, képviselje a várost, a csapatot, és egyszer tényleg fel tudja emelni a Bajnokok Ligája-trófeát.
Nekem ezek számítanak igazán.”
Ha maradunk a magdeburgi példánál, vagyis a folytatásra feltámad poraiból a Veszprém, akkor a PSG után következik egy még nagyobb falat, hiszen a final fourba a német Füchse Berlinen keresztül vezethet majd az út.
„A Berlin ellen otthon nem játszottunk túl jól, idegenben viszont megvolt az esélyünk a győzelemre, csak kihagytuk a helyzeteket és sok volt a technikai hibánk. Egyébként vezettünk és kiválóan játszottunk. De előbb a remek erőkből álló PSG-re kell koncentrálni. Ha most össze tudunk fogni, és a nehéz időszakot arra tudjuk használni, hogy még jobban összekovácsolódjunk, akkor jók lehetünk a Párizs ellen is. Mindkét párharc ugyanakkora súllyal bír az ellenfél számára is, hiszen ők is a négyes döntőbe szeretnének jutni.”
Az Aalborg elleni találkozó során egyébként a szurkolók
is megüzenték, nem tetszik nekik, amit az elmúlt hónapokban láttak kedvenceiktől.
Elsősorban arra kell törekedni, hogy behúzzuk a következő meccseket, és csak utána jön a sorban, hogy minél jobb játékkal tegyük mindezt. Biztos vagyok benne, ha sikeresen vívjuk meg ezeket a mérkőzéseket, akkor vissza tudjuk nyerni a szurkolók bizalmát is. Úgyhogy nincs más dolgunk, mint helyrerázódni, és akkor a drukkerekkel együtt visszatérhetünk a helyes útra.”
A One Veszprém szerda este 18.45-től hazai pályán fogadja a PSG-t a negyeddöntőért rendezett BL-párharc első felvonásán.
***
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás