„Megemlítették pacsizás közben” – ezt kérdezték az ősi rivális szurkolói a hazatérő magyar válogatott játékostól

Erre várt már mindenki! Bő két év után gólokkal tért vissza a legnagyobb magyar tehetség a válogatottba!
A magyar csapat nagyon simán győzte le Olaszországot.
A nyártól a Szeged játékosa lesz a norvég Elverum magyar irányítója, aki korábban a Veszprém kézilabdázója is volt. Lukács Péter a Mandinernek elárulta: a veszprémi szurkolók közül néhányan megjegyezték, hogy miért nem hozzájuk igazolt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar férfi kézilabda-válogatott könnyed, 30–19-es győzelmet aratott Olaszország ellen Tatabányán, felkészülési mérkőzésen. Mások mellett az Elverum irányítója, Lukács Péter is pályára lépett, aki bár gólt nem szerzett, sok játékpercet kapott, és jól is mozgatta társait – lapunknak elégedetten nyilatkozott a lefújás után.
„Jól teljesített a csapat, fókuszáltak voltunk, tényleg magabiztosan nyertünk. Az első perctől kezdve odatettük magunkat, ennek is köszönhető, hogy ilyen arányban sikerült győzni. Az olaszoknak voltak bőven hiányzói, azért is volt kicsit más meccs, mint az Európa-bajnokságon.”
A januári Eb-n a szünetben
Lukács azon a találkozón is szerepelt – egyébiránt a kontinenstorna volt a 24 éves játékos első világversenye a felnőtt válogatottal.
„Minél többet vagyok a keretben, annál magabiztosabb vagyok. Egyre jobb az összhang a társakkal a pályán, és persze azon kívül is nagyon jó a közösség, úgyhogy remek dolog itt lenni.”
A tatabányai meccs egyik fontos momentuma volt, hogy több mint két év után léphetett újra a válogatottban Lukács norvégiai klubtársa, Máthé Dominik. „Domi nagyon fontos tagja a magyar válogatottnak, jó volt őt újra címeres mezben látni a pályán” – árulta el az irányító. – Próbáltuk segíteni őt, ahogy ő is minket. Egy kiváló játékosról beszélünk, nagyon fontos, hogy itt van velünk.”
Csapattársak az Elverumban már nem sokáig lesznek, Lukács ugyanis a nyártól az OTP Bank-Pick Szeged csapatában folytatja pályafutását, miközben Máthé is eligazol az idény végén.
„Amikor aláírtam a szerződést, nyilván ott volt a fejemben, hogy Szegedre jövök, de profi módon kell ezt kezelni, úgyhogy még maximálisan az Elverumra koncentrálok. Fontos meccsek várnak ránk, szeretnék jól szerepelni a Montpellier ellen, továbbjutni az Európa-ligában. A bajnokságban egyértelműen az aranyérem a célunk, most ezekre fókuszálok – nyártól pedig természetesen a Szegedre.
Jól érzem magam Elverumban, rengeteg lehetőséget kapok, nincs nagyon időm gondolkozni azon sem, mi lesz a nyártól. Háromnaponta meccseket játszunk, közben készülünk a bajnokikra meg az El-re, nem a jövőn agyal ilyenkor az ember.”
Arra is kíváncsiak voltunk, norvég csapatánál mit szóltak a távozásához.
„Szomorúak voltak, mert úgy érzem, tényleg szeretnek engem. Én is szeretek ott lenni, de mindenki megérti, hogy ez a klub erre épül, ez a koncepciója. Kinevelik a játékosokat, és továbbadják őket nagyobb egyesületeknek. Már tíz-tizenöt éve ez a filozófiájuk, ezért senkit nem ér meglepetésként egy ilyen távozás.”
És bár profi módon még nem a Szegedre gondol, azért biztos eljátszott már a gondolattal, milyen lesz az ellen a Veszprém ellen pályára lépni, ahol korábban három idényt is eltöltött.
„Biztosan különleges, egyben furcsa érzés is lesz, de izgatottan várom már. A Szeged–Veszprém-rangadó mindig hatalmas meccs, jó lesz aktívan részt venni benne.”
Azt is megkérdeztük, hogyan reagáltak a hírre a veszprémi szurkolók.
Egy-két megjegyzés természetesen volt, ezúttal is, amikor körbementünk a tatabányai csarnokban pacsizni, néhányan megemlítették. De ilyen a sport, most tényleg az Elverumon van a fókusz, aztán nyártól már csak a Szegedre koncentrálok.”
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba