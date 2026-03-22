Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
03. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
válogatott kézilabda Lukács Péter

„Megemlítették pacsizás közben” – ezt kérdezték az ősi rivális szurkolói a hazatérő magyar válogatott játékostól

2026. március 22. 09:19

A nyártól a Szeged játékosa lesz a norvég Elverum magyar irányítója, aki korábban a Veszprém kézilabdázója is volt. Lukács Péter a Mandinernek elárulta: a veszprémi szurkolók közül néhányan megjegyezték, hogy miért nem hozzájuk igazolt.

Nagy-Pál Tamás

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar férfi kézilabda-válogatott könnyed, 30–19-es győzelmet aratott Olaszország ellen Tatabányán, felkészülési mérkőzésen. Mások mellett az Elverum irányítója, Lukács Péter is pályára lépett, aki bár gólt nem szerzett, sok játékpercet kapott, és jól is mozgatta társait – lapunknak elégedetten nyilatkozott a lefújás után.

„Jól teljesített a csapat, fókuszáltak voltunk, tényleg magabiztosan nyertünk. Az első perctől kezdve odatettük magunkat, ennek is köszönhető, hogy ilyen arányban sikerült győzni. Az olaszoknak voltak bőven hiányzói, azért is volt kicsit más meccs, mint az Európa-bajnokságon.”

A januári Eb-n a szünetben 

  • még csak egy góllal vezetett a magyar csapat, 
  • és a végére is 6-tal nyert. 

Lukács azon a találkozón is szerepelt – egyébiránt a kontinenstorna volt a 24 éves játékos első világversenye a felnőtt válogatottal.

„Minél többet vagyok a keretben, annál magabiztosabb vagyok. Egyre jobb az összhang a társakkal a pályán, és persze azon kívül is nagyon jó a közösség, úgyhogy remek dolog itt lenni.”

LUKÁCS Péter
Lukács Péter sokat játszott az olaszok ellen / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A tatabányai meccs egyik fontos momentuma volt, hogy több mint két év után léphetett újra a válogatottban Lukács norvégiai klubtársa, Máthé Dominik. „Domi nagyon fontos tagja a magyar válogatottnak, jó volt őt újra címeres mezben látni a pályán” – árulta el az irányító. – Próbáltuk segíteni őt, ahogy ő is minket. Egy kiváló játékosról beszélünk, nagyon fontos, hogy itt van velünk.”

 

Lukács Péter hazatér

Csapattársak az Elverumban már nem sokáig lesznek, Lukács ugyanis a nyártól az OTP Bank-Pick Szeged csapatában folytatja pályafutását, miközben Máthé is eligazol az idény végén.

„Amikor aláírtam a szerződést, nyilván ott volt a fejemben, hogy Szegedre jövök, de profi módon kell ezt kezelni, úgyhogy még maximálisan az Elverumra koncentrálok. Fontos meccsek várnak ránk, szeretnék jól szerepelni a Montpellier ellen, továbbjutni az Európa-ligában. A bajnokságban egyértelműen az aranyérem a célunk, most ezekre fókuszálok – nyártól pedig természetesen a Szegedre.

Jól érzem magam Elverumban, rengeteg lehetőséget kapok, nincs nagyon időm gondolkozni azon sem, mi lesz a nyártól. Háromnaponta meccseket játszunk, közben készülünk a bajnokikra meg az El-re, nem a jövőn agyal ilyenkor az ember.”

Arra is kíváncsiak voltunk, norvég csapatánál mit szóltak a távozásához.

„Szomorúak voltak, mert úgy érzem, tényleg szeretnek engem. Én is szeretek ott lenni, de mindenki megérti, hogy ez a klub erre épül, ez a koncepciója. Kinevelik a játékosokat, és továbbadják őket nagyobb egyesületeknek. Már tíz-tizenöt éve ez a filozófiájuk, ezért senkit nem ér meglepetésként egy ilyen távozás.”

És bár profi módon még nem a Szegedre gondol, azért biztos eljátszott már a gondolattal, milyen lesz az ellen a Veszprém ellen pályára lépni, ahol korábban három idényt is eltöltött.

„Biztosan különleges, egyben furcsa érzés is lesz, de izgatottan várom már. A Szeged–Veszprém-rangadó mindig hatalmas meccs, jó lesz aktívan részt venni benne.”

Azt is megkérdeztük, hogyan reagáltak a hírre a veszprémi szurkolók.

Egy-két megjegyzés természetesen volt, ezúttal is, amikor körbementünk a tatabányai csarnokban pacsizni, néhányan megemlítették. De ilyen a sport, most tényleg az Elverumon van a fókusz, aztán nyártól már csak a Szegedre koncentrálok.”

***

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!