„Valószínűleg emiatt” – utánajártunk, miért igazolt annyi magyar válogatott játékos Romániába

A tendencia azért is lehet meglepő a szurkolók számára, mert a magyar NB I-et tartják a világ legerősebb női kézilabda-bajnokságának, másrészt román csapat például legutóbb 2018-ban szerepelt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében (a Győri Audi ETO KC simán verte az elődöntőben a CSM Bucuresti-t). Az Európa-liga végső fázisába ugyanakkor gyakrabban sikerül eljutniuk, de azt a sorozatot sem mostanában nyerték meg (2018) a Craiova révén.

A Mandiner arra volt kíváncsi, mit szól ehhez a folyamathoz a Magyar Kézilabda-szövetség: Pálinger Katalin alelnöktől először is azt kérdeztük, hogy miért lehet vonzó a román liga: szakmailag vagy anyagilag erősödött meg ennyire?

Ez egy jó kérdés, de valószínűleg a legnagyobb szerepet a financiális dolgok játsszák ezekben a transzferekben”

– válaszolta lapunknak a korábbi kiváló kapus. – Én egyébként mindig azt mondom, örülök annak, ha egy magyar válogatott játékos kicsit kimozdul a komfortzónájából. Mindenkinek szíve-joga eldönteni, hogy szakmailag ez előre viszi-e őt, mert nyilván ez lenne a legfontosabb. Bízom abban, hogy egy ilyen döntésnél mindenki figyelembe veszi a válogatottbeli karrierjét is, mert ahhoz elengedhetetlen, hogy meghatározó tagja legyen a klubcsapatának is. Hiába végzi el valaki rendesen az edzéseket, ha közben nem játszik. Ebből a szempontból nagyon jó a helyzet a válogatottnál, mindenki stabil, meghatározó játékos a saját klubjában. Remélem, hogy a klubot váltóknál, a Romániába igazolóknál is ugyanez a tendencia marad a jövőben. Meglátjuk. Mi ugyanúgy nyomon követjük az állapotukat, remélhetőleg továbbra is elvégzik az egyéni és plusz edzésmunkát, ami szükséges a válogatotthoz.”

Arra is kíváncsiak voltunk, van-e már szakmailag olyan színvonalon a román pontvadászat, hogy ezekből az átigazolásokból profitáljon nemzeti együttesünk.