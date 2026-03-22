„Valószínűleg emiatt” – utánajártunk, miért igazolt annyi magyar válogatott játékos Romániába

Furcsa trend van kialakulóban: egyre több magyar választja Romániát
A szurkolók is csak vakarják a fejüket a hírek hallattán.
Egyre több magyar női kézilabdázó igazol Romániába, köztük válogatottak is. Az MKSZ-alelnök Pálinger Katalinnal, az évek óta a román kézilabda-bajnokságban szereplő magyar válogatott Papp Nikolettával, valamint a Ferencvárosból a Corona Brasov-ba távozó Janurik Kingával próbáltunk meg utánajárni a tendencia okainak.
Furcsa tendencia alakult ki a női kézilabdában: kis túlzással elözönlik a magyar játékosok a román bajnokságot. Ez a trend annyiban nem teljesen újkeletű, hiszen például Pál Tamara (CSM Slatina), Korsós Dorina (Rapid Bucuresti), Töpfner Alexandra (Rapid), Kácsor Gréta (Slatina) és Papp Nikoletta (CS Baia Mare) is Romániában szerepel már.
A szurkolók is csak vakarják a fejüket a hírek hallattán.
Az viszont meglepő, hogy egyre többen csatlakoznak hozzájuk, olyanok is, akik a válogatottban is meghatározó szerepet töltenek be: a súlyos sérüléséből lassan felépülő Faluvégi Dorottya már februárban a CSM Bucuresti szélsője lett (neki nem volt csapata, mert a Bietigheim csődbe ment), míg Kuczora Csenge nyártól teszi át székhelyét a német Thüringer csapatától a román fővárosba. Az FTC-Rail Cargo Hungaria szintén magyar válogatott kapusa, Janurik Kinga pedig a Corona Brasov sikeréért dolgozik a nyártól, ahogyan két váci játékos, Afentaler Sára és Varga Emőke is.
„Mindkét játékos külföldön folytatja pályafutását, ugyanis olyan ajánlatot kaptak, amellyel anyagilag nem tudott egyesületünk versenyezni” – írta utóbbi két kézilabdázója átigazolásáról a Váci NKSE hivatalos honlapja.
A tendencia azért is lehet meglepő a szurkolók számára, mert a magyar NB I-et tartják a világ legerősebb női kézilabda-bajnokságának, másrészt román csapat például legutóbb 2018-ban szerepelt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében (a Győri Audi ETO KC simán verte az elődöntőben a CSM Bucuresti-t). Az Európa-liga végső fázisába ugyanakkor gyakrabban sikerül eljutniuk, de azt a sorozatot sem mostanában nyerték meg (2018) a Craiova révén.
A Mandiner arra volt kíváncsi, mit szól ehhez a folyamathoz a Magyar Kézilabda-szövetség: Pálinger Katalin alelnöktől először is azt kérdeztük, hogy miért lehet vonzó a román liga: szakmailag vagy anyagilag erősödött meg ennyire?
Ez egy jó kérdés, de valószínűleg a legnagyobb szerepet a financiális dolgok játsszák ezekben a transzferekben”
– válaszolta lapunknak a korábbi kiváló kapus. – Én egyébként mindig azt mondom, örülök annak, ha egy magyar válogatott játékos kicsit kimozdul a komfortzónájából. Mindenkinek szíve-joga eldönteni, hogy szakmailag ez előre viszi-e őt, mert nyilván ez lenne a legfontosabb. Bízom abban, hogy egy ilyen döntésnél mindenki figyelembe veszi a válogatottbeli karrierjét is, mert ahhoz elengedhetetlen, hogy meghatározó tagja legyen a klubcsapatának is. Hiába végzi el valaki rendesen az edzéseket, ha közben nem játszik. Ebből a szempontból nagyon jó a helyzet a válogatottnál, mindenki stabil, meghatározó játékos a saját klubjában. Remélem, hogy a klubot váltóknál, a Romániába igazolóknál is ugyanez a tendencia marad a jövőben. Meglátjuk. Mi ugyanúgy nyomon követjük az állapotukat, remélhetőleg továbbra is elvégzik az egyéni és plusz edzésmunkát, ami szükséges a válogatotthoz.”
Arra is kíváncsiak voltunk, van-e már szakmailag olyan színvonalon a román pontvadászat, hogy ezekből az átigazolásokból profitáljon nemzeti együttesünk.
Szerintem nincs, de azért azt nem mondanám, hogy gyenge bajnokság, hiszen rendkívül kiegyenlített”
– válaszolta a játékosként olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok Pálinger. – Nálunk sokkal több a jobb, erősebb csapat, náluk meg kiegyenlítettebbnek tűnik a mezőny. Meglátjuk, igazából erre a kérdése majd csak a jövőben tudunk választ adni, mert heti szinten azért nem követem a román bajnokság meccseit. Majd kiderül, mi lesz ennek a hozadéka. Azért nemcsak magyar, hanem norvég és dán válogatott játékosok is igazolnak oda, úgyhogy remélem, lesz annyira erős a román liga, hogy profitáljunk belőle.”
A Ferencváros hálóőre, Janurik Kinga 6 év után hagyja ott a zöld-fehéreket a Corona Brasov kedvéért.
„Lett volna lehetőségem máshova is menni, többször is átgondoltam, mi legyen” – reagált arra a kérdésünkre, hogy miért pont Romániát választotta.
Az volt a legfontosabb, hogy szerettem volna egy jó és erős bajnokságban játszani, ezért döntöttem mellette végül.”
És vajon nem tart attól, ami válogatott csapattársával, Papp Nikolettával történt, akinek korábbi román klubja, a Gloria Buzau tavaly csődöt jelentett?
„Ezzel annyira nem foglalkoztam. Éppen Papp Nikivel beszéltem sokat, hiszen már évek óta kint játszik, már bőven van tapasztalata Romániában. De Kácsor Grétit is megkérdeztem, tőle is csupa jót hallottam a román bajnokságról.”
Ha már Papp Nikoletta: a mieink védekező specialistája 2023-ban lett a már említett Gloria Buzau játékosa, majd az egyesület csődje után is maradt az országban, jelenleg a CS Baia Mare csapatát erősíti.
„Szerintem az, hogy egy klub csődöt jelent, bárhol megtörténhet – árulta el Papp a Mandinernek. – Volt rá példa a közelmúltban Románián kívül Németországban, Norvégiában, de még Magyarországon is, úgyhogy ez sajnos bárhol benne van a pakliban. Hosszú távra előre tervezni így nyilván nehéz, az adott szituációhoz kell mindig alkalmazkodni.”
A tendenciának örül, hiszen így egyre több ismerőssel találkozhat hétről hétre.
„Már így is sok az ismerős, hiszen a kinti magyarok mind játszottak már Magyarországon is. Személy szerint nekem tetszik, amikor az ellenfél csapatában is vannak magyarok és ismerős arcok, örülök, hogy a következő idénytől ez egyre többször fordulhat elő.”
Úgy véli, a román bajnokság kiegyensúlyozottsága lehet vonzó honfitársaink számára.
Itt ki-ki meccsek vannak, a napi formától függően bármelyik csapat lejöhet győztesen a pályáról. Talán ez a legnagyobb különbség a magyar bajnoksághoz képest, hogy nincsenek annyira papírforma-mérkőzések, és emiatt izgalmasabb is kicsit. Szerintem ez lehet az elsődleges ok, hogy annyi magyar kézilabdázó számára vonzó a liga.”
A román bajnokságot jelenleg az a Bistrita vezeti, amelyik az előző kiírásban a harmadik helyen végzett a tabellán – ez itthon jelenleg, a Győr és a Ferencváros dominanciája mellett elképzelhetetlen. Ráadásul ebben az évadban Európában is jól szerepelnek a román csapatok:
