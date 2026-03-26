Magyarországról igazolt a Barcelona, a katalánok már be is mutatták

Janus Smárason a nyáron elhagyja az OTP Bank-Pick Szeged csapatát, a helyére pedig Eklemovic Márkó érkezik, igaz első szezonjában még kölcsönben Győrben fog szerepelni. Az izlandi irányító új klubja a Barcelona lesz.
A Barcelona hivatalos honlapján jelentette be, hogy a nyártól kézilabdacsapatukban folytatja pályafutását az OTP Bank-Pick Szeged izlandi irányítója, Janus Smárason. A klubhonlap beszámolója szerint a válogatott kézilabdázó 2029. június 30-ig kötelezte el magát a gránátvörös-kékekhez.
Smárason 2024 nyarán lett a szegediek játékosa, vagyis két évad után fog távozni, eddig egy Magyar Kupát nyert magyar csapatával.
„Remélem, hogy a mentalitásommal és a képességeimmel egy sikeres csapat tagja lehetek. Nem nehéz dönteni, amikor a Barca hív. Ez a világ legnagyobb klubja, megtiszteltetés számomra, hogy ennek a családnak a tagja lehetek” – nyilatkozta a bejelentő cikkben az irányító.
Ezzel egyidőben a Szeged honlapján bejelentették:
a nyártól négyéves szerződést kötnek egy irányítóval Eklemovic Márkó személyében. A fiatal tehetség édesapja a klub korábbi kiváló játékosa, Eklemovic Nikola.
„Mindig öröm olyan hírt megosztani, amely arról szól, hogy egy tehetséges magyar játékost sikerült leigazolnunk. A nyártól négyéves szerződést kötöttünk Eklemovic Márkóval. A 18 éves irányító neve ismerősen csenghet a szurkolók számára, hiszen édesapja, Eklemovic Nikola nemzetközi karrierjét éppen a Pick Szeged csapatánál kezdte meg. Vezetőedzőnk, Michael Apelgren kérésére hosszabb időre szóló megállapodást írtunk alá Márkóval, aki a következő idényben kölcsönben szerepel tovább az ETO University Handball Team csapatánál” – nyilatkozta a Pick Szeged cégvezetője, Kiss Bence.
„Hatalmas dolog számomra, hogy az a klub szerződtetett, ahol édesapám is játszott. Sokat mesélt a szegedi évekről, jó érzés ehhez a történethez kapcsolódni. Óriási motivációt jelent, hogy a klub komoly tervekkel számol velem. Nagy célokat tűztem ki magam elé, amelyeket szeretnék megvalósítani az OTP Bank-PICK Szeged mezében” – tette hozzá Eklemovic Márkó.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor