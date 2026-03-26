Magyarországról igazolt a Barcelona, a katalánok már be is mutatták

Eklemovic Márkó pótolhatja a barcelonai távozót?

Ezzel egyidőben a Szeged honlapján bejelentették:

a nyártól négyéves szerződést kötnek egy irányítóval Eklemovic Márkó személyében. A fiatal tehetség édesapja a klub korábbi kiváló játékosa, Eklemovic Nikola.

A barcelona távozó helyére Eklemovic Márkó érkezik Szegedre. Fotó: ETO University Handball Team

„Mindig öröm olyan hírt megosztani, amely arról szól, hogy egy tehetséges magyar játékost sikerült leigazolnunk. A nyártól négyéves szerződést kötöttünk Eklemovic Márkóval. A 18 éves irányító neve ismerősen csenghet a szurkolók számára, hiszen édesapja, Eklemovic Nikola nemzetközi karrierjét éppen a Pick Szeged csapatánál kezdte meg. Vezetőedzőnk, Michael Apelgren kérésére hosszabb időre szóló megállapodást írtunk alá Márkóval, aki a következő idényben kölcsönben szerepel tovább az ETO University Handball Team csapatánál” – nyilatkozta a Pick Szeged cégvezetője, Kiss Bence.