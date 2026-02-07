Meglepő fotót közöltek Szoboszlairól, a szurkolók csak találgatnak

Kiszúrtak a magyarokkal, Szoboszlai kifakadt Liverpoolban
A Real Madrid mindent boríthat.
Az ESPN UK fotója alaposan megmozgatta az angol szurkolók fantáziáját. Szoboszlai és Alisson hajstílusa a kommentelők szerint már-már filmszereplőket idéz, a poénoktól a kritikákig minden előkerült a hozzászólások között.
Az ESPN UK a Facebook-oldalán tett közzé egy fotót Szoboszlai Dominikról, a Liverpool magyar válogatott középpályásáról és a csapat brazil kapusáról, Alisson Beckerről. Az összehasonlításon jól látszik, hogy a két futballistának jelenleg szinte azonos a hajstílusa, amit az angol kommentelők sem hagytak szó nélkül.
„Ned Stark és Robb Stark” – utalt valaki a Trónok harca című sorozatra.
„Testvérek. Úgy néznek ki, mint Magyarország és Brazília Jézusa” – fogalmazott egy másik szurkoló.
„Adj nekik kardot és lovakat” – írta egy újabb kommentelő.
Akadt azonban olyan is, akinek nem tetszett ez a frizura: „Mindkettőjüknek jól jönne egy rendes hajvágás” – jegyezte meg valaki.
„Még Endo sem néz ki annyira szamurájnak, mint ez a két játékos” – véli egy újabb fanatikus.
Ezt is ajánljuk a témában
A Real Madrid mindent boríthat.
A címvédő, jelenleg hatodik helyen álló Liverpool – nagy valószínűséggel ismét Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő tizenegyben – a Manchester Cityt fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. Az összecsapás igazi csemegét ígér az angol futball szerelmeseinek még akkor is, ha idén mindkét együttes ingadozó formát mutat.
A házigazda Liverpool a múlt héten, a Newcastle United ellen aratta idei első győzelmét a Premier League-ben, előtte négy döntetlen és egy vereség volt a 2026-os mérlege. Bár a City a második helyet foglalja el a tabellán, az idei bajnoki teljesítménye teljesen megegyezik a Liverpooléval, az egyetlen sikerét a sereghajtó Wolverhampton ellen aratta két héttel ezelőtt.
A manchesteriek szerdán, a Newcastle legyőzésével bejutottak a Ligakupa fináléjába, ez mindenképpen önbizalmat adhat nekik a vasárnapi rangadóra, Arne Slot együttese pedig arra építhet, hogy a sűrű januári program után egy teljes hete volt a felkészülésre.
Angol Premier League
25. forduló
Liverpool–Manchester City (vasárnap 17.30)
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan