Meglepő fotót közöltek Szoboszlairól, a szurkolók csak találgatnak

Az ESPN UK a Facebook-oldalán tett közzé egy fotót Szoboszlai Dominikról, a Liverpool magyar válogatott középpályásáról és a csapat brazil kapusáról, Alisson Beckerről. Az összehasonlításon jól látszik, hogy a két futballistának jelenleg szinte azonos a hajstílusa, amit az angol kommentelők sem hagytak szó nélkül.

„Ned Stark és Robb Stark” – utalt valaki a Trónok harca című sorozatra.