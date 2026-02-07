Ft
02. 07.
szombat
liverpool szoboszlai Alisson espn uk frizura

Meglepő fotót közöltek Szoboszlairól, a szurkolók csak találgatnak

2026. február 07. 12:07

Az ESPN UK fotója alaposan megmozgatta az angol szurkolók fantáziáját. Szoboszlai és Alisson hajstílusa a kommentelők szerint már-már filmszereplőket idéz, a poénoktól a kritikákig minden előkerült a hozzászólások között.

2026. február 07. 12:07
null

Az ESPN UK a Facebook-oldalán tett közzé egy fotót Szoboszlai Dominikról, a Liverpool magyar válogatott középpályásáról és a csapat brazil kapusáról, Alisson Beckerről. Az összehasonlításon jól látszik, hogy a két futballistának jelenleg szinte azonos a hajstílusa, amit az angol kommentelők sem hagytak szó nélkül.

„Ned Stark és Robb Stark” – utalt valaki a Trónok harca című sorozatra.

„Testvérek. Úgy néznek ki, mint Magyarország és Brazília Jézusa” – fogalmazott egy másik szurkoló.

„Adj nekik kardot és lovakat” – írta egy újabb kommentelő.

Akadt azonban olyan is, akinek nem tetszett ez a frizura: „Mindkettőjüknek jól jönne egy rendes hajvágás” – jegyezte meg valaki.

„Még Endo sem néz ki annyira szamurájnak, mint ez a két játékos” – véli egy újabb fanatikus.

Szoboszlaiékra dobogós ellenfél vár

A címvédő, jelenleg hatodik helyen álló Liverpool – nagy valószínűséggel ismét Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő tizenegyben – a Manchester Cityt fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. Az összecsapás igazi csemegét ígér az angol futball szerelmeseinek még akkor is, ha idén mindkét együttes ingadozó formát mutat.

A házigazda Liverpool a múlt héten, a Newcastle United ellen aratta idei első győzelmét a Premier League-ben, előtte négy döntetlen és egy vereség volt a 2026-os mérlege. Bár a City a második helyet foglalja el a tabellán, az idei bajnoki teljesítménye teljesen megegyezik a Liverpooléval, az egyetlen sikerét a sereghajtó Wolverhampton ellen aratta két héttel ezelőtt. 

A manchesteriek szerdán, a Newcastle legyőzésével bejutottak a Ligakupa fináléjába, ez mindenképpen önbizalmat adhat nekik a vasárnapi rangadóra, Arne Slot együttese pedig arra építhet, hogy a sűrű januári program után egy teljes hete volt a felkészülésre.

Angol Premier League
25. forduló
Liverpool–Manchester City (vasárnap 17.30)

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

 

 

