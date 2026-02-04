Az angolok már tudnak valamit: ennyi magyar játékosa lesz a Liverpoolnak 2030-ban

A Liverpool újabb, szép jövő előtt álló fiatal labdarúgóval erősítette meg a keretét. A Vörösök a francia Rennes együttesétől leigazolták Jeremy Jacquet-ét, aki egyértelműen illeszkedik a klub hosszú távú koncepciójába. A 20 éves védő várhatóan nyáron csatlakozik majd az angol bajnoki címvédő keretéhez.

A Paris Saint-Germain aranylabdás támadója, Ousmane Dembele és a Rennes fiatal védője, Jeremy Jacquet (a képen jobbra) – utóbbi a nyáron Liverpoolba költözik

Fotó: Franck Fife/AFP

Messze van még a nyár, nem sokkal vagyunk túl a szezon felén, ám Liverpoolban már a jövőre is gondolnak. Újabb fiatal tehetséget zsákoltak be: a Vörösök ráadásul úgy látják, Jeremy Jacquet személyében egy igazi gyöngyszemet igazoltak. A bónuszokkal együtt akár a 60 millió fontot is elérheti a Rennes játékosának játékjoga, ám ennyit is megért, mert a Chelsea is szerette volna megszerezni.