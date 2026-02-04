Ft
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Az angolok már tudnak valamit: ennyi magyar játékosa lesz a Liverpoolnak 2030-ban

2026. február 04. 21:05

Újabb fiatal ígéretet láncolt magához az angol bajnok. Liverpoolban már a jövő csapata épül.

2026. február 04. 21:05
null

A Liverpool újabb, szép jövő előtt álló fiatal labdarúgóval erősítette meg a keretét. A Vörösök a francia Rennes együttesétől leigazolták Jeremy Jacquet-ét, aki egyértelműen illeszkedik a klub hosszú távú koncepciójába. A 20 éves védő várhatóan nyáron csatlakozik majd az angol bajnoki címvédő keretéhez.

jeremy jacquet liverpool
A Paris Saint-Germain aranylabdás támadója, Ousmane Dembele és a Rennes fiatal védője, Jeremy Jacquet (a képen jobbra) – utóbbi a nyáron Liverpoolba költözik
Fotó: Franck Fife/AFP

Messze van még a nyár, nem sokkal vagyunk túl a szezon felén, ám Liverpoolban már a jövőre is gondolnak. Újabb fiatal tehetséget zsákoltak be: a Vörösök ráadásul úgy látják, Jeremy Jacquet személyében egy igazi gyöngyszemet igazoltak. A bónuszokkal együtt akár a 60 millió fontot is elérheti a Rennes játékosának játékjoga, ám ennyit is megért, mert a Chelsea is szerette volna megszerezni.

Jacquet leigazolásával a Liverpool folytatta a keret átlagéletkorának csökkentésére irányuló törekvéseit, Giovanni Leoni mellett Európa egyik legjobb fiatal védőjét tudhatják a keretben, gőzerővel készülnek a csapatkapitány, Virgil van Dijk távozására.

A Liverpool átigazolási stratégiájának két kulcsfontosságú pillére, hogy olyan fiatalok írjanak alá, akik rendelkeznek a világklasszissá válás potenciáljával.

Nem Jacquet és Leoni az egyetlen fiatal a keretben, az elmúlt hónapokban érkező egyaránt 22 éves Kerkez Milos és Florian Wirtz sem számít idősnek. Hugo Ekitike 23 éves, Rio Ngumoha és Trey Nyoni pedig még mindig tinédzser...

Az angol címvédő minden téren arra törekszik, hogy versenyképes maradjon, aktívan építi a jövő csapatát. A klasszis kapus Alisson Becker pótlására érkezett Giorgi Mamardashvili mellé Pécsi Ármin is, de az első csapat rajta kívül is hemzseg a fiataloktól. A védelemben Conor Bradley 22, Jeremie Frimpong 25, de Ibrahima Konate is csak 26 éves – vele is hosszabbítanának.

Hihetetlen, de a középpályán Ryan Gravenberch még mindig csak 23 éves, Curtis Jones és Szoboszlai Dominik 25 éves, az argentin Alexis Mac Allister a legidősebb a maga 27 évével.

A kulcsjátékosokkal zajlanak az egyeztetések – erről többek között Szoboszlai is beszélt a napokban –, mert kell egy stabil mag, ha Mohamed Szalah és Virgil van Dijk továbblép.

A jelenlegi keretből csak Alisson, Van Dijk és Szalah van olyan korban, hogy 2030-ban már nem számítanának rájuk Liverpoolban.

A Liverpool.com elemzése egy lehetséges 2030-as kezdőcsapattal zárul, amelynek két magyar válogatott labdarúgó is a tagja – és akkor még nem beszéltünk a 10 éves kora óta a klubnál nevelkedő Farkas Erikről, illetve a már említett Pécsi Árminról.

Így állhat fel a Liverpool 2030-ban:

Mamardashvili – Bradley, Jacquet, Leoni, KerkezSzoboszlai, Gravenberch – Ngumoha, Wirtz, Ekitike – Isak.

Fotó: Paul Ellis/AFP

