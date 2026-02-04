Magyar segítséggel állt talpra Angliában a német szupersztár

„Nemhogy hosszú-, de még csak középtávon sem itt képzelem el magam!” – Szoboszlai kifakadt Liverpoolban, Sallai érkezhet?
Nem várt fordulatok a transzferablak zárása előtt.
Szoboszlai Dominiknak, Kerkez Milosnak és a padelnek is köze van ahhoz, hogy a Liverpool 125 millió eurós igazolása egyre jobban érzi magát Angliában. Florian Wirtz kezdeti nehézségeit a Premier League-ben az okozta, hogy egy szerény, visszahúzódó srác, aki nehezen nyílik meg az emberek előtt, és nem szívesen hagyja el a komfortzónáját.
Érdekes interjút adott a BBC Sportnak Florian Wirtz, az angol Liverpool labdarúgócsapatának német válogatott támadó középpályása, amelyben önmagáról, karrierjéről és életéről beszélt.
A 22 éves klasszis elmondta, nehezen indult a pályafutása a világ legerősebb bajnokságának számító Premier League-ben, mert sokáig nem talált be és nem volt gólpassza sem, ami nemcsak a szurkolókban, hanem benne is kételyeket ébresztett. A Vörösök 125 millió euróért (47,62 milliárd forint mai árfolyamon) szerződtetett futballistájának akkor jött meg igazán az önbizalma új klubjában, amikor végre megszületett az első gólja és kiosztotta az első asszisztját is.
„Azért jöttem Liverpoolba, mert úgy éreztem, ez a helyes lépés, hogy jobb és nagyobb játékossá váljak. Ez a klub nagyon nagy, a legutóbbi idényben ráadásul bajnok volt. Néhányan már az érkezésem előtt felvették velem a kapcsolatot, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is írt nekem. Nem könyörögtek, hogy igazoljak ide, csak próbálták éreztetni velem, hogy milyen Liverpool. Virgil például azzal érvelt, hogy segíthetek abban, hogy a tavalyinál is jobb legyen a csapat. Ilyesmiket azért jó hallani, megkönnyíti a döntést” – fogalmazott Wirtz.
Az interjúban szó esett többek között német nevelőegyesületéről, az SV Grün-Weiß Brauweilerről is, ahol az édesapja nemcsak elnök volt, hanem amolyan mindenes is, aki még a pálya vonalazását is magára vállalta. Már gyerekkorában akkora tehetségnek tartották, hogy az egymás elleni baráti focik során az ellenfélnek mindig emberelőnyben kellett játszania. Mint kiderült,
Florian Wirtz egy
„Négy nővérem és öt bátyám van, vagyis összesen tízen vagyunk testvérek. Mindig szeretet vett körül, a szüleim szerint sokszor a nővéreim szoknyája mögé bújtam” – mesélte.
Elhangzott: már Kölnbe sem akart elmenni, nemhogy Leverkusenbe, ahonnan a Liverpool végül leigazolta őt. Sokan nem értették meg azt sem, hogy neki már az országváltás önmagában óriási lépés volt, hiszen 2025 nyaráig Németországon belül is csak egy negyven kilométeres körön belül élt, a barátaihoz mindig, mindenhol ragaszkodott.
De ez már a múlt, egyre jobb formában futballozik, közben több kiló izmot szedett magára, és úgy tűnik, megtalálta a helyét az angol címvédőnél. A beilleszkedésben, mindennapi életben többen segítik, főleg egykori bayeres csapattársa, Jeremie Frimpong vagy az ex-frankfurti Hugo Ekitiké, de a németül kiválóan beszélő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ehhez a körhöz tartozik.
A nyár óta padelezek. Többen űzik ezt a sportot a keretből, például Dominik, Milos és Jeremie. Frimpong úgy véli, kifejezetten jól padelezik, de én még sose láttam. A többiek szerint viszont én vagyok a jobb.
Wirtz állandó társasága a kutyája, Zoomer, és ő a PlayStationön vezeti le a feszültséget. A Liverpool legközelebb vasárnap 17.30-kor, hazai környezetben, a Manchester City ellen lép pályára a PL-ben.
