Magyar segítséggel állt talpra Angliában a német szupersztár

Az interjúban szó esett többek között német nevelőegyesületéről, az SV Grün-Weiß Brauweilerről is, ahol az édesapja nemcsak elnök volt, hanem amolyan mindenes is, aki még a pálya vonalazását is magára vállalta. Már gyerekkorában akkora tehetségnek tartották, hogy az egymás elleni baráti focik során az ellenfélnek mindig emberelőnyben kellett játszania. Mint kiderült,

Florian Wirtz egy

szerény,

visszahúzódó srác, aki továbbra is

nehezen nyílik meg az emberek előtt, és

nem szívesen hagyja el a komfortzónáját.

„Négy nővérem és öt bátyám van, vagyis összesen tízen vagyunk testvérek. Mindig szeretet vett körül, a szüleim szerint sokszor a nővéreim szoknyája mögé bújtam” – mesélte.

Elhangzott: már Kölnbe sem akart elmenni, nemhogy Leverkusenbe, ahonnan a Liverpool végül leigazolta őt. Sokan nem értették meg azt sem, hogy neki már az országváltás önmagában óriási lépés volt, hiszen 2025 nyaráig Németországon belül is csak egy negyven kilométeres körön belül élt, a barátaihoz mindig, mindenhol ragaszkodott.