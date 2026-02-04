Szoboszlai neve továbbra is gondot okoz, de a Real Madrid sztárját már simán veri

Barcelona, Real, PSG? Ezekben a csapatokban lehetne kezdő Szoboszlai az ESPN szerint
Egyetlen nagycsapatba nem férne be a szakértők szerint.
Itt a bizonyíték, milyen elképesztő számokat produkál a magyar válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik kiállja a próbát a Real Madrid sztárjával is.
Szoboszlai Dominik továbbra sem lassít. A Liverpool labdarúgócsapatának univerzális középpályása a statisztikai mutatóira is büszke lehet, de arra szintén, hogy Arne Slot vezetőedző bizalmát több poszton meg tudja szolgálni a világ legerősebb bajnokságának bajnokcsapatában. Sérülések miatt már többször remekelt jobbhátvédként a szezonban, illetve a középpályán számos szerepkörben.
A nemzetközi portálokon egyre sűrűbben hozzák összefüggésbe a Real Madriddal a kiváló formában lévő Szoboszlait, a külföldi szakírók úgy látják, teljesítménye alapján a legnagyobb európai kluboknál is beférne a kezdőcsapatba a világ jelenlegi legjobb középpályása!
A posztján lévő riválisokkal való összehasonlítás is egyre gyakoribb: az angol Jude Bellinghammel például szinte mindennapos. A Real Madrid 22 éves labdarúgója a szezonban 28 mérkőzést játszott a spanyol klub színeiben, ezeken összesen hat gól és négy gólpassz fűződik a nevéhez.
Ezzel szemben a magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya liverpooli mezben már 33 mérkőzésnél jár a szezonban, nyolc gólt és hat gólpasszt jegyez.
A teljes pályafutásukat tekintve még látványosabb a különbség, a Transfermarkt adatai szerint az angol támadó-középpályás 350 mérkőzésen 147 pontot gyűjtött (72 gól, 59 gólpassz+6 gól, 10 gólpassz a válogatottban), míg Szoboszlai 343 találkozón már 173 pontnál jár (85 gól, 88 gólpassz) felnőtt szinten.
Impozáns mutatók, miközben az alábbi számításba bele sem vették azt a 17 gólt és 10 gólpasszt, amit a magyar válogatottban eddig jegyzett!
Azt már ki sem emeljük, hogy továbbra sem tudták megtanulni helyesen leírni a nevét – a lenti posztban csúnyán elrontották.
Nem véletlenül jegyzi meg a bejegyzés szerzője, hogy képzeljük csak el, mi lenne, ha Szoboszlai Bellinghamhez hasonló PR-ral, kultusszal rendelkezne...
Maradna a Premier League-címvédőnél, de...
