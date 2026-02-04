Szoboszlai neve továbbra is gondot okoz, de a Real Madrid sztárját már simán veri

A posztján lévő riválisokkal való összehasonlítás is egyre gyakoribb: az angol Jude Bellinghammel például szinte mindennapos. A Real Madrid 22 éves labdarúgója a szezonban 28 mérkőzést játszott a spanyol klub színeiben, ezeken összesen hat gól és négy gólpassz fűződik a nevéhez.

Ezzel szemben a magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya liverpooli mezben már 33 mérkőzésnél jár a szezonban, nyolc gólt és hat gólpasszt jegyez.

Jude Bellingham: 28 meccs, 10 G/A (6 gól, 4 gólpassz)

Szoboszlai Dominik: 33 meccs, 14 G/A (8 gól, 6 gólpassz)

A teljes pályafutásukat tekintve még látványosabb a különbség, a Transfermarkt adatai szerint az angol támadó-középpályás 350 mérkőzésen 147 pontot gyűjtött (72 gól, 59 gólpassz+6 gól, 10 gólpassz a válogatottban), míg Szoboszlai 343 találkozón már 173 pontnál jár (85 gól, 88 gólpassz) felnőtt szinten.