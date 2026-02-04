Ft
Jude Bellingham Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Szoboszlai neve továbbra is gondot okoz, de a Real Madrid sztárját már simán veri

2026. február 04. 19:21

Itt a bizonyíték, milyen elképesztő számokat produkál a magyar válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik kiállja a próbát a Real Madrid sztárjával is.

2026. február 04. 19:21
Szoboszlai Dominik továbbra sem lassít. A Liverpool labdarúgócsapatának univerzális középpályása a statisztikai mutatóira is büszke lehet, de arra szintén, hogy Arne Slot vezetőedző bizalmát több poszton meg tudja szolgálni a világ legerősebb bajnokságának bajnokcsapatában. Sérülések miatt már többször remekelt jobbhátvédként a szezonban, illetve a középpályán számos szerepkörben.

SZOBOSZLAI Dominik
Odáig vannak a szurkolók Szoboszlai Dominikért
Fotó: MTI/AP/Ian Walton

Szoboszlai vs. Bellingham

A nemzetközi portálokon egyre sűrűbben hozzák összefüggésbe a Real Madriddal a kiváló formában lévő Szoboszlait, a külföldi szakírók úgy látják, teljesítménye alapján a legnagyobb európai kluboknál is beférne a kezdőcsapatba a világ jelenlegi legjobb középpályása!

A posztján lévő riválisokkal való összehasonlítás is egyre gyakoribb: az angol Jude Bellinghammel például szinte mindennapos. A Real Madrid 22 éves labdarúgója a szezonban 28 mérkőzést játszott a spanyol klub színeiben, ezeken összesen hat gól és négy gólpassz fűződik a nevéhez.

Ezzel szemben a magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya liverpooli mezben már 33 mérkőzésnél jár a szezonban, nyolc gólt és hat gólpasszt jegyez.

  • Jude Bellingham: 28 meccs, 10 G/A (6 gól, 4 gólpassz)
  • Szoboszlai Dominik: 33 meccs, 14 G/A (8 gól, 6 gólpassz)

A teljes pályafutásukat tekintve még látványosabb a különbség, a Transfermarkt adatai szerint az angol támadó-középpályás 350 mérkőzésen 147 pontot gyűjtött (72 gól, 59 gólpassz+6 gól, 10 gólpassz a válogatottban), míg Szoboszlai 343 találkozón már 173 pontnál jár (85 gól, 88 gólpassz) felnőtt szinten.

Impozáns mutatók, miközben az alábbi számításba bele sem vették azt a 17 gólt és 10 gólpasszt, amit a magyar válogatottban eddig jegyzett!

Azt már ki sem emeljük, hogy továbbra sem tudták megtanulni helyesen leírni a nevét – a lenti posztban csúnyán elrontották.

Nem véletlenül jegyzi meg a bejegyzés szerzője, hogy képzeljük csak el, mi lenne, ha Szoboszlai Bellinghamhez hasonló PR-ral, kultusszal rendelkezne...

Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

