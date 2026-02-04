Az ukrajnai konfliktus békés rendezésének ajtaja nyitva áll, de amíg Kijev nem hoz ennek megfelelő döntést, addig Moszkva folytatni fogja „a különleges hadműveletet” – jelentette ki szerdán Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő.

„A békés rendezés ajtaja nyitva áll, Oroszország is megtartja nyitottságát” – húzta alá a Kreml szóvivője. „Addig azonban, amíg a kijevi rezsim nem hozott ennek megfelelő döntést, a különleges hadművelet folytatódik” – tette hozzá.