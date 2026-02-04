Ft
háború Háború Ukrajnában béke tűzszünet orosz támadás orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin

Elszakadt a cérna Putyinnál: azonnal kiadta a parancsot, megindultak az orosz csapatok

2026. február 04. 18:35

A Kreml szóvivője még a célpontokat is megnevezte.

2026. február 04. 18:35
null

Az ukrajnai konfliktus békés rendezésének ajtaja nyitva áll, de amíg Kijev nem hoz ennek megfelelő döntést, addig Moszkva folytatni fogja „a különleges hadműveletet” – jelentette ki szerdán Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő.

„A békés rendezés ajtaja nyitva áll, Oroszország is megtartja nyitottságát” – húzta alá a Kreml szóvivője. „Addig azonban, amíg a kijevi rezsim nem hozott ennek megfelelő döntést, a különleges hadművelet folytatódik” – tette hozzá.

Hangsúlyozta egyben, hogy az orosz hadsereg az ukrán hadiipari gépezethez köthető célpontokat semmisít meg Ukrajnában.

Peszkov újságírói kérdésre felelve közölte azt is, hogy az orosz és ukrán delegációk között amerikai közvetítéssel Abu-Dzabiban – szerdán és csütörtökön – zajló megbeszélésekről a Kreml egyelőre nem tervez nyilatkozatot tenni.

A Kreml szóvivője egyben köszönetét fejezte ki az amerikai tárgyalódelegációnak erőfeszítéseiért, és megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a rendezésre. „Álláspontunk elég világos, jól ismert a kijevi rezsim, de az amerikai tárgyalók előtt is, akik jószolgálatot tesznek a háromoldalú tárgyalások lefolytatásában, és akiknek hálásak vagyunk erőfeszítéseikért” – fogalmazott.

A francia kapcsolat

Párizs azon korábbi nyilatkozatára utalva, miszerint technikai szintű előkészületek folynak Emmanuel Macron francia és Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsolatfelvételére, Peszkov kijelentette, hogy Franciaország és Oroszország valóban együttműködik a munkaszintű kapcsolatokban, de ezeknek a kapcsolatoknak nincs jelentős tartalmuk.

Jelenleg egyáltalán nincsenek magas szintű kapcsolatok

vélekedett a Kreml-szóvivő.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

(MTI)

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. február 04. 19:08
Szegény balfasz oroszok. Ötödik éve nem bírnak egy vert népséggel, amely még az orosznál is csóróbb.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. február 04. 19:07
Na, már ideges a johannlófingusz. Nyugi vénember, nyugi. Árt az öreg egészségednek. :) Nem kell idegeskedni. Felesleges. Úgy akarsz járni, mint alenka anyja és idő előtt akarsz megdögleni? Nyugi.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. február 04. 19:06
@alenka Erről pofáztam, kedves Alenka. Etetted a soknevű balfaszt, oszt most itt döngicsél körülöttünk az elmebeteg állatja.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. február 04. 19:06
johannluipigusalenka 2026. február 04. 19:02 Ismerlek. Élvezed, ha szétkúrja az ideg ezt a soknevű elmebeteg állatot. Ahogy látom johannlófingusz vén impotenst már szét is baszta az ideg. :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!