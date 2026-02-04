Fogy a levegő Magyar Péter embere körül: elmondták róla az igazat az ózdi negyed lakói (VIDEÓ)

A Célpontnak nyilatkozó egyik férfi azt állította, hogy azokat a számlákat is meghamisították, amiket a járdákra felvettek. Sőt, mint kiderült „ablaknak” neveztek egy műanyagot, de azt sem tették fel mindenkinek. De ugyanez igaz az úgynevezett „fürdőházra” is, amiben a rászorulók nem tudtak mindig mosni, mert volt, amikor nem engedték meg.

Elhangzott, hogy

az a baj, hogy amit kapnak támogatást, minden pénzt elvisznek innen. (...) Azt a Kriszta tudja, hogy hová vitte el a pénzt”.

A férfi állításait egy helybeli nő ugyancsak megerősítette a tévéstábnak. „Lenyúlt minket, magyarul! Hétesben semmit nem csinált. Kapott nagyon sok támogatást...”.

E nyilatkozatokra Ferencz Orsolya úgy reagált, hogy a hírek szerint Bódis nem is tud mindennel elszámolni, mert ahogy a lapok írják: