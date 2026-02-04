Ft
Fogy a levegő Magyar Péter embere körül: elmondták róla az igazat az ózdi negyed lakói (VIDEÓ)

2026. február 04. 20:38

Ferencz Orsolya fideszes országgyűlési képviselőjelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy Bódis Kriszta alapítványa körül több mint 700 millió forint tűnt el.

2026. február 04. 20:38
null

Ferencz Orsolya miniszteri biztos közösségi oldalán számolt be arról, hogy egészen elképesztő állapotokkal találkozott a Hír TV Célpont című műsorának stábja az ózdi Hétes-telepen.

Mint kiderült, ez az a városrész, aminek a rendbetételére a sajtóhírek szerint kétmilliárd forintnyi támogatást lapátolt össze Bódis Kriszta. „Szemmel látható, hogy milyen eredménnyel” – jegyezte meg a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje.

Ferencz Orsolya rámutatott, hogy 

maguk az ottlakók is arról számolnak be, hogy a Tisza Párt jelöltje nem segített rajtuk, csak a nagy pénzeket vette fel.

A Célpontnak nyilatkozó egyik férfi azt állította, hogy azokat a számlákat is meghamisították, amiket a járdákra felvettek. Sőt, mint kiderült „ablaknak” neveztek egy műanyagot, de azt sem tették fel mindenkinek. De ugyanez igaz az úgynevezett „fürdőházra” is, amiben a rászorulók nem tudtak mindig mosni, mert volt, amikor nem engedték meg.

Elhangzott, hogy

az a baj, hogy amit kapnak támogatást, minden pénzt elvisznek innen. (...) Azt a Kriszta tudja, hogy hová vitte el a pénzt”.

A férfi állításait egy helybeli nő ugyancsak megerősítette a tévéstábnak. „Lenyúlt minket, magyarul! Hétesben semmit nem csinált. Kapott nagyon sok támogatást...”. 

E nyilatkozatokra Ferencz Orsolya úgy reagált, hogy a hírek szerint Bódis nem is tud mindennel elszámolni, mert ahogy a lapok írják:

775 millió forint tűnt el nyom nélkül az alapítványa körül.

„Hogyan akarja képviselni Bódis Kriszta a józsefvárosiakat, a ferencvárosiakat és a belvárosi emberek érdekeit, hogyha ekkora támogatásról semmilyen eredményt nem tud felmutatni” – tette fel a kérdést videójában a fideszes politikus.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Bódis Kriszta Facebook-oldala

Összesen 7 komment

regi-nyarakon21
2026. február 04. 21:08
A Messiásról szóló könyv is hozott a konyhára. Ezek csak a saját jólétükkel, karrierjükkel foglalkoznak. A kisebbségek addig az 5 petcig érdeklik őket, amíg szavazatot remélnek tőlük, vagy kormány elleni hergelésre hadználják őket
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 04. 21:00
Csipkejózsikának kellett a lóvé! A cigányság csak az ürügy és eszköz volt a lopáshoz. Ezek a moslék alapítványok - lásd még az Iványi alapítványát - milliárdokat csalnak el.
Válasz erre
1
0
massivement5
2026. február 04. 20:44
Ferencz Orsika is érzi, hogy bukováry lesz neki...
Válasz erre
0
5
