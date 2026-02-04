Fogy a levegő Magyar Péter embere körül: elmondták róla az igazat az ózdi negyed lakói (VIDEÓ)

Bódis Krisztával ismét elszaladt a ló, romaügyi szakértő tette helyre
Ferencz Orsolya fideszes országgyűlési képviselőjelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy Bódis Kriszta alapítványa körül több mint 700 millió forint tűnt el.
Ferencz Orsolya miniszteri biztos közösségi oldalán számolt be arról, hogy egészen elképesztő állapotokkal találkozott a Hír TV Célpont című műsorának stábja az ózdi Hétes-telepen.
Mint kiderült, ez az a városrész, aminek a rendbetételére a sajtóhírek szerint kétmilliárd forintnyi támogatást lapátolt össze Bódis Kriszta. „Szemmel látható, hogy milyen eredménnyel” – jegyezte meg a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje.
Ferencz Orsolya rámutatott, hogy
maguk az ottlakók is arról számolnak be, hogy a Tisza Párt jelöltje nem segített rajtuk, csak a nagy pénzeket vette fel.
A Célpontnak nyilatkozó egyik férfi azt állította, hogy azokat a számlákat is meghamisították, amiket a járdákra felvettek. Sőt, mint kiderült „ablaknak” neveztek egy műanyagot, de azt sem tették fel mindenkinek. De ugyanez igaz az úgynevezett „fürdőházra” is, amiben a rászorulók nem tudtak mindig mosni, mert volt, amikor nem engedték meg.
Elhangzott, hogy
az a baj, hogy amit kapnak támogatást, minden pénzt elvisznek innen. (...) Azt a Kriszta tudja, hogy hová vitte el a pénzt”.
A férfi állításait egy helybeli nő ugyancsak megerősítette a tévéstábnak. „Lenyúlt minket, magyarul! Hétesben semmit nem csinált. Kapott nagyon sok támogatást...”.
E nyilatkozatokra Ferencz Orsolya úgy reagált, hogy a hírek szerint Bódis nem is tud mindennel elszámolni, mert ahogy a lapok írják:
775 millió forint tűnt el nyom nélkül az alapítványa körül.
„Hogyan akarja képviselni Bódis Kriszta a józsefvárosiakat, a ferencvárosiakat és a belvárosi emberek érdekeit, hogyha ekkora támogatásról semmilyen eredményt nem tud felmutatni” – tette fel a kérdést videójában a fideszes politikus.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
