Orbán Viktor a Mandiner Klubesten – ÉLŐ közvetítés (VIDEÓ)

2026. február 04. 18:47

Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest mai vendége: az eseményt a Mandiner YouTube-csatornáján és az alábbiakban élőben közvetítjük.

2026. február 04. 18:47
null

Élő közvetítéssel jelentkezik a Mandiner a Várkert Bazárból, ahol 

Orbán Viktor miniszterelnökkel Szalai Laura, a Mandiner hetilap főszerkesztő-helyettese és Szalai Zoltán lapigazgató-főszerkesztő beszélget. 

Tartsanak velünk!

Összesen 7 komment

tapir32
2026. február 04. 20:24
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
states-2
2026. február 04. 20:13
Lezúzzuk a komcsi csürhét megint, hiába csreberélik a pszichopatákat az élen.
ergo07-2
2026. február 04. 19:59
Ha visszavonul, nemzetközi szabadegyetemet nyithat. Pont azért gyűlölik, mert irigyek, nem bírják elviselni önnön kicsinységüket és aljasságukat Orbán tükrében
ergo07-2
2026. február 04. 19:57
Utálhatják, gyűlölhetik, Orbán politikai zseni, ritka alázattal
