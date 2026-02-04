Orbán Viktor a Mandiner Klubesten – ÉLŐ közvetítés (VIDEÓ)

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest mai vendége: az eseményt a Mandiner YouTube-csatornáján és az alábbiakban élőben közvetítjük.
Élő közvetítéssel jelentkezik a Mandiner a Várkert Bazárból, ahol
Orbán Viktor miniszterelnökkel Szalai Laura, a Mandiner hetilap főszerkesztő-helyettese és Szalai Zoltán lapigazgató-főszerkesztő beszélget.
Tartsanak velünk!