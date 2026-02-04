Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Kocsis Máté migráció Facebook Magyar Péter ellenzék Fidesz Orbán Viktor baloldal

Nyíltan Orbán Viktorra támadna Magyar Péter: előre szóltak neki, kudarcra van ítélve a terve (VIDEÓ)

2026. február 04. 19:30

„Minket nem lehet elhallgattatni" – mondta Kocsis Máté.

2026. február 04. 19:30
null

Kocsis Máté újra megszólította a Facebook-oldalán Magyar Pétert.

Mint kiderült, a Tisza Párt elnöke nagyon felháborodott Orbán Viktor egyik korábbi kijelentésén, mely szerint nem lesz képes ellentmondani a brüsszeli parancsoknak.

„Most válaszul pont úgy akarsz elhallgattatni minket, valamint le akarsz tiltatni minket a Facebookról, ahogy a brüsszeli haverjaid mindenkit, aki migrációellenes vagy háborúellenes tartalmat tesz közzé" – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Minket nem lehet elhallgattatni"

– tette hozzá Kocsis Máté.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

 

