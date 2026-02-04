Nyíltan Orbán Viktorra támadna Magyar Péter: előre szóltak neki, kudarcra van ítélve a terve (VIDEÓ)

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
„Minket nem lehet elhallgattatni” – mondta Kocsis Máté.
Kocsis Máté újra megszólította a Facebook-oldalán Magyar Pétert.
Mint kiderült, a Tisza Párt elnöke nagyon felháborodott Orbán Viktor egyik korábbi kijelentésén, mely szerint nem lesz képes ellentmondani a brüsszeli parancsoknak.
„Most válaszul pont úgy akarsz elhallgattatni minket, valamint le akarsz tiltatni minket a Facebookról, ahogy a brüsszeli haverjaid mindenkit, aki migrációellenes vagy háborúellenes tartalmat tesz közzé” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.
Minket nem lehet elhallgattatni”
– tette hozzá Kocsis Máté.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: MTI/Purger Tamás