Szintet lépett az európai háborús őrület: már a nyugdíjkorhatárig emelnék a hadsereg tartalékosainak korhatárát az egyik uniós tagállamban

A csapatlétszám növelése érdekében a nyugdíjkorhatárig emelné a belga hadsereg tartalékos szolgálatához tartozók maximális korhatárát a belga kormány – tájékoztatott Theo Francken védelmi miniszter bejelentését ismertetve az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán szerdán.

A kormány azon terve mellett, hogy felemeli a hadseregben való tartalékos szolgálat maximális korhatárát, Theo Francken azt is közölte, hogy hatezerről húszezerre kívánja emelni a tartalékosok létszámát.