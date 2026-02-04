Szintet lépett az európai háborús őrület: már a nyugdíjkorhatárig emelnék a hadsereg tartalékosainak korhatárát az egyik uniós tagállamban

Elszakadt a cérna Putyinnál: azonnal kiadta a parancsot, megindultak az orosz csapatok
A Kreml szóvivője még a célpontokat is megnevezte.
Hatezerről húszezerre kívánják emelni a tartalékosok létszámát.
A csapatlétszám növelése érdekében a nyugdíjkorhatárig emelné a belga hadsereg tartalékos szolgálatához tartozók maximális korhatárát a belga kormány – tájékoztatott Theo Francken védelmi miniszter bejelentését ismertetve az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán szerdán.
A kormány azon terve mellett, hogy felemeli a hadseregben való tartalékos szolgálat maximális korhatárát, Theo Francken azt is közölte, hogy hatezerről húszezerre kívánja emelni a tartalékosok létszámát.
A hírportál emlékeztetett arra, hogy a tartalékos katonák esetében a szolgálat felső korhatára fegyvernemenként elérő lehet Belgiumban. Aki például tengerészként kíván csatlakozni a hadsereghez, tartalékosként legfeljebb 34 éves lehet. A tiszti rang viseléséhez aktív szolgálat esetén a tartalékos nem lehet idősebb 50 évesnél.
Ezek a szigorú előírások hatalmas veszteséget okoznak a belga hadseregnek – jelentette ki Peter Buysrogge, a belga képviselőház védelmi bizottságának elnöke, aki a hírportál beszámolója szerint megerősítette: a belga kormány terve szerint az egyetlen fennmaradó korhatár a tartalékosok esetében a nyugdíjkorhatár lesz.
