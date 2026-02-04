Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
lépcső lmbtq-propaganda Németország LMBTQ-ideológia zöldek

Nemzeti színűre festettek át egy német szivárványlépcsőt, szirénázik a baloldal

2026. február 04. 20:40

Az LMBTQ-közösség és a szabadság ellen irányuló „szélsőjobboldali erődemonstrációról” beszélnek az örök rettegők.

2026. február 04. 20:40
null

Arnsbergben a helyi zöldpárti politikusok szerint egyértelmű politikai provokáció történt, amikor egy korábban „sokszínűséget és toleranciát” hirdető köztéri alkotást fekete-piros-arany színekkel festettek le ismeretlenek. A városvezetés feljelentést tett rongálás miatt – írja a Remix.

Felzúdulást keltett Nyugat-Németországban, Arnsberg városában, hogy ismeretlenek átfestettek egy szivárványszínű köztéri lépcsőt Németország nemzeti színeire. Az érintett lépcső a neheimi buszpályaudvarnál található, és a Laurentianum gimnázium diákjai mázolták át egy, „a sokszínűséget és toleranciát népszerűsítő iskolai projekt” keretében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé
Tovább a cikkhezchevron

A helyi Zöldek frakcióvezetője, Verena Verspohl élesen bírálta a nemzeti színeket népszerűsítő akciót, amelyet nyílt politikai üzenetnek minősített. Közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta:

Egy szivárványlépcső fekete-piros-aranyra fújása nem egyszerű politikai állásfoglalás, hanem szélsőjobboldali erődemonstráció.” Szerinte az üzenet „a sokszínűség, a queer közösség, a béke és a szabadság ellen irányul, és a nacionalizmust támogatja.”

Verspohl hangsúlyozta: senkinek nincs kifogása a nemzeti szimbólumok magánhasználata ellen,

de közterületen – különösen egy diákok által készített alkotáson – ez szerinte elfogadhatatlan.

Úgy fogalmazott, hogy egy

példamutató tanulói munkát tapostak sárba”.

A város szociáldemokrata polgármestere, Ralf Paul Bittner megerősítette, hogy az önkormányzat feljelentést tett, mivel az átfestés köztulajdon rongálásának minősül. Ugyanakkor hangsúlyozta: nem a motívumokkal van a probléma. Mint mondta, a német nemzeti színek „a szabadságot, a jogállamiságot és az emberi méltóságot” jelképezik, de nem szolgálhatják az értékek egymás elleni kijátszását.

Közben az önkormányzati dolgozók nagy nyomású fecskendőkkel kezdték meg a lépcső „eredeti” – értsd: szivárványra mázolt – állapotának helyreállítását. A rendőrség egyelőre nem azonosította az elkövetőket. A Remix emlékezet, hogy a szivárványlépcsőt korábban valóban megrongálták: elkészülése után nem sokkal fekete festékkel öntötték le.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: X

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2026. február 04. 20:51
"nagy nyomású fecskendőkkel kezdték meg a lépcső „eredeti” – értsd: szivárványra mázolt – állapotának helyreállítását" Nem új jelenség ez az elfajzott árják országában. Már több mint tíz éve, hogy egy rendezvényen Merkel kancellárasszony undorodva félredobta a kezébe adott német zászlót.
Válasz erre
3
0
survivor
2026. február 04. 20:50
Súlyos bűn németorszagban németnek lenni...🇩🇪🇩🇪🇩🇪
Válasz erre
4
0
B_kanya
2026. február 04. 20:48
Viktor J. Putyin!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!