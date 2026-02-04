Nemzeti színűre festettek át egy német szivárványlépcsőt, szirénázik a baloldal

„A Bundestag nem cirkuszi sátor” – kitűzték volna a melegbüszkeség zászlaját a német parlamentre
A német kancellár szerint a Pride alatt nincs helye a szivárványzászlónak a parlament épületén.
Az LMBTQ-közösség és a szabadság ellen irányuló „szélsőjobboldali erődemonstrációról” beszélnek az örök rettegők.
Arnsbergben a helyi zöldpárti politikusok szerint egyértelmű politikai provokáció történt, amikor egy korábban „sokszínűséget és toleranciát” hirdető köztéri alkotást fekete-piros-arany színekkel festettek le ismeretlenek. A városvezetés feljelentést tett rongálás miatt – írja a Remix.
Felzúdulást keltett Nyugat-Németországban, Arnsberg városában, hogy ismeretlenek átfestettek egy szivárványszínű köztéri lépcsőt Németország nemzeti színeire. Az érintett lépcső a neheimi buszpályaudvarnál található, és a Laurentianum gimnázium diákjai mázolták át egy, „a sokszínűséget és toleranciát népszerűsítő iskolai projekt” keretében.
A helyi Zöldek frakcióvezetője, Verena Verspohl élesen bírálta a nemzeti színeket népszerűsítő akciót, amelyet nyílt politikai üzenetnek minősített. Közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta:
Egy szivárványlépcső fekete-piros-aranyra fújása nem egyszerű politikai állásfoglalás, hanem szélsőjobboldali erődemonstráció.” Szerinte az üzenet „a sokszínűség, a queer közösség, a béke és a szabadság ellen irányul, és a nacionalizmust támogatja.”
Verspohl hangsúlyozta: senkinek nincs kifogása a nemzeti szimbólumok magánhasználata ellen,
de közterületen – különösen egy diákok által készített alkotáson – ez szerinte elfogadhatatlan.
Úgy fogalmazott, hogy egy
példamutató tanulói munkát tapostak sárba”.
A város szociáldemokrata polgármestere, Ralf Paul Bittner megerősítette, hogy az önkormányzat feljelentést tett, mivel az átfestés köztulajdon rongálásának minősül. Ugyanakkor hangsúlyozta: nem a motívumokkal van a probléma. Mint mondta, a német nemzeti színek „a szabadságot, a jogállamiságot és az emberi méltóságot” jelképezik, de nem szolgálhatják az értékek egymás elleni kijátszását.
Közben az önkormányzati dolgozók nagy nyomású fecskendőkkel kezdték meg a lépcső „eredeti” – értsd: szivárványra mázolt – állapotának helyreállítását. A rendőrség egyelőre nem azonosította az elkövetőket. A Remix emlékezet, hogy a szivárványlépcsőt korábban valóban megrongálták: elkészülése után nem sokkal fekete festékkel öntötték le.
Ezt is ajánljuk a témában
A német kancellár szerint a Pride alatt nincs helye a szivárványzászlónak a parlament épületén.
***
Fotó: X