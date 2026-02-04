Nemzeti színűre festettek át egy német szivárványlépcsőt, szirénázik a baloldal

Arnsbergben a helyi zöldpárti politikusok szerint egyértelmű politikai provokáció történt, amikor egy korábban „sokszínűséget és toleranciát” hirdető köztéri alkotást fekete-piros-arany színekkel festettek le ismeretlenek. A városvezetés feljelentést tett rongálás miatt – írja a Remix.

Felzúdulást keltett Nyugat-Németországban, Arnsberg városában, hogy ismeretlenek átfestettek egy szivárványszínű köztéri lépcsőt Németország nemzeti színeire. Az érintett lépcső a neheimi buszpályaudvarnál található, és a Laurentianum gimnázium diákjai mázolták át egy, „a sokszínűséget és toleranciát népszerűsítő iskolai projekt” keretében.