Az orosz hadsereg elfoglalta a zaporizzsjai Sztaroukrajinka és a donyecki Sztepanivka települést – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint Sztaroukrajinkát a Kelet hadseregcsoportosulás alakulatai foglalták el, és a művelet során az ukrán erők „mintegy kétszakasznyi élőerőt”, tíz harcjárművet és 14 Baba-Jaga típusú, nehéz hexakoptert veszítettek el.

A moszkvai védelmi tárca szerdai hadijelentése szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1390 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy sokkoló kijelentéssel kezdte meg munkáját az új ukrán védelmi miniszter. „Ukrajna célja, hogy havonta 50 ezer oroszt öljön meg” – jelentette ki Mihajlo Fedorov az egyik sajtótájékoztatóján. A jelek szerint ehhez a hátborzongató „teljesítményhez” az orosz hadsereg került a legközelebb.

Az orosz hadsereg által megsemmisített harceszközök és létesítmények között említettek katonai célokat szolgáló üzemanyagraktárakat, lőszerlerakatokat, amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők 22 rakétáját, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát és 139 drónt is, valamint beszámoltak ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire 153 körzetben mért csapásokról.