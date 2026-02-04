Ft
háború Háború Ukrajnában orosz hadsereg Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Hátborzongató: rengeteg orosz katonát akart megölni az ukrán védelmi miniszter – sokkal gyorsabb volt Putyin hadserege

2026. február 04. 20:22

Kiterítette a lapjait a moszkvai védelmi minisztérium.

2026. február 04. 20:22
null

Az orosz hadsereg elfoglalta a zaporizzsjai Sztaroukrajinka és a donyecki Sztepanivka települést – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint Sztaroukrajinkát a Kelet hadseregcsoportosulás alakulatai foglalták el, és a művelet során az ukrán erők „mintegy kétszakasznyi élőerőt”, tíz harcjárművet és 14 Baba-Jaga típusú, nehéz hexakoptert veszítettek el.

A moszkvai védelmi tárca szerdai hadijelentése szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1390 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy sokkoló kijelentéssel kezdte meg munkáját az új ukrán védelmi miniszter. „Ukrajna célja, hogy havonta 50 ezer oroszt öljön meg” – jelentette ki Mihajlo Fedorov az egyik sajtótájékoztatóján. A jelek szerint ehhez a hátborzongató „teljesítményhez” az orosz hadsereg került a legközelebb.

Az orosz hadsereg által megsemmisített harceszközök és létesítmények között említettek katonai célokat szolgáló üzemanyagraktárakat, lőszerlerakatokat, amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők 22 rakétáját, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát és 139 drónt is, valamint beszámoltak ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire 153 körzetben mért csapásokról.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerdán arról számolt be, hogy Mariupolban elfogták az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egyik ügynökét, aki adatokat gyűjtött és továbbított a Telegram-alkalmazáson keresztül az orosz nemzeti gárda alakulatainak állomáshelyeiről a városban. Az érintett ellen hazaárulás vádjával indult büntetőeljárás.

(MTI)

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

fintaj-2
2026. február 04. 21:10
Minden jel szerint Trump nem akarja kikényszeríteni a békét. Hagyja a feleket egymást pofozni, kivonta az USA-t a közvetlen konfliktusból. Csak haszonélvezőként, moderátorként vesz részt benne. Óriási hibát vétett Békedíj- Bizottság, mert ha Trumpnak ítélték volna meg a béke-díjat, akkor talán Ukrajnát rákényszerített volna békemegállapodásra hogy bizonyítson. Ha így nézzük, akkor a Békedíj-Bizottságnak is van szerepe a háború folytatásában.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 04. 21:03
Kell az ukrán zsidóknak a háború, kevés még az aranybudi!
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. február 04. 20:56
Lehetséges, hogy a béke közelsége, illúziója, megrendítette az ukránok harckészségét?! Sokba fog ez kerülni nekik! -a zsidóság háborúját, csak úgy, nem lehet abbahagyni, felfüggeszteni..! -de erre a világ is rá fog döbbenni! Előbb, vagy utóbb!
Válasz erre
0
0
B_kanya
2026. február 04. 20:51
Az utolsó ukránig...
Válasz erre
0
0
