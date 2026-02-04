Zárt ajtók mögött tárgyalnak az ukrajnai békéről Abu-Dzabiban

Az aranybudin túl: nyolc amerikai luxusvillával bukott le Zelenszkij kulcsembere
Az Ukrajnának utalt külföldi támogatás minden fillérje jó helyre megy.
Amerikai közvetítéssel ült tárgyalóasztalhoz Ukrajna és Oroszország, miközben továbbra is dühöngenek a fegyverek.
Az Egyesült Államok közvetítésével megkezdődött az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások második fordulója Abu-Dzabiban, alig néhány nappal azután, hogy Oroszország példátlan erejű támadást hajtott végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen – számolt be a Guardian. A felek azonban már a kezdés előtt igyekeztek lehűteni a várakozásokat: egyelőre senki sem számít gyors áttörésre.
A brit lap közölte, hogy az Egyesült Államok által közvetített második béketárgyalási forduló szerdán vette kezdetét Ukrajna, Oroszország és Washington képviselőinek részvételével. A megbeszélések várhatóan csütörtökön is folytatódnak.
Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov megerősítette, hogy az egyeztetések megkezdődtek, ugyanakkor érdemi részleteket nem közölt. Facebook-bejegyzésében annyit írt:
Ukrajna „méltányos és tartós béke” elérésén dolgozik, Volodimir Zelenszkij világos politikai iránymutatása alapján.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Ukrajnának utalt külföldi támogatás minden fillérje jó helyre megy.
A tárgyalások első szakaszában
A tárgyalások időzítését jelentősen beárnyékolja a hétfőről keddre virradó éjszaka végrehajtott orosz támadás. Zelenszkij szerint Oroszország 71 ballisztikus rakétát és mintegy 450 drónt vetett be, elsősorban az ukrán energiaellátás megbénítására, miközben Kijevben mínusz 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Az ukrán vezetés szerint a csapás szándékos és példátlan volt.
Donald Trump ugyanakkor azt állította, hogy Moszkva nem sértette meg azt az egyhetes vállalását, amely szerint ideiglenesen felfüggeszti az ukrán energetikai célpontok elleni támadásokat. Ezzel szemben a NATO főtitkára, Mark Rutte, úgy fogalmazott: a támadások nem a béke iránti komoly elkötelezettséget jelzik.
Ezt is ajánljuk a témában
Több ukrán város – köztük Harkiv – is orosz rakéta- és dróntámadások célpontjává vált az éjszaka.
Diplomáciai források szerint a tárgyalások egyik kulcskérdése továbbra is Oroszország területi követelése, valamint Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciái. Egy, a Financial Times által idézett javaslat szerint Ukrajna és nyugati szövetségesei abban állapodtak meg, hogy
egy esetleges tűzszünet ismételt orosz megsértése összehangolt amerikai–európai katonai válaszlépéseket vonna maga után.
A megbeszélésekre egy nappal azelőtt kerül sor, hogy lejár az Egyesült Államok és Oroszország közötti utolsó hatályos nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodás, ami tovább növeli a nemzetközi bizonytalanságot. A Guardian szerint eddig sem Moszkva, sem Kijev nem adott ki hivatalos értékelést a tárgyalások állásáról; három órával a kezdés után továbbra sincs érdemi hír az egyeztetések eredményéről.
Ezt is ajánljuk a témában
Már, ami a bombázásokat illeti. Zelenszkij szerint viszont nem, ez pedig jó indok arra, hogy a közelgő tárgyalásokra már egészen más állásponttal érkezzen.
***
Fotó: X
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Kiterítette a lapjait a moszkvai védelmi minisztérium.
A Kreml szóvivője még a célpontokat is megnevezte.
Résen kellett lenniük az ukránoknak.