Zárt ajtók mögött tárgyalnak az ukrajnai békéről Abu-Dzabiban

Az Egyesült Államok közvetítésével megkezdődött az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások második fordulója Abu-Dzabiban, alig néhány nappal azután, hogy Oroszország példátlan erejű támadást hajtott végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen – számolt be a Guardian. A felek azonban már a kezdés előtt igyekeztek lehűteni a várakozásokat: egyelőre senki sem számít gyors áttörésre.

A brit lap közölte, hogy az Egyesült Államok által közvetített második béketárgyalási forduló szerdán vette kezdetét Ukrajna, Oroszország és Washington képviselőinek részvételével. A megbeszélések várhatóan csütörtökön is folytatódnak.