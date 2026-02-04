Ft
Egyesült Arab Emirségek béke Ukrajna Abu-Dzabi orosz-ukrán háború Oroszország béketárgyalás Egyesült Államok

Zárt ajtók mögött tárgyalnak az ukrajnai békéről Abu-Dzabiban

2026. február 04. 19:57

Amerikai közvetítéssel ült tárgyalóasztalhoz Ukrajna és Oroszország, miközben továbbra is dühöngenek a fegyverek.

2026. február 04. 19:57
null

Az Egyesült Államok közvetítésével megkezdődött az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások második fordulója Abu-Dzabiban, alig néhány nappal azután, hogy Oroszország példátlan erejű támadást hajtott végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen – számolt be a Guardian. A felek azonban már a kezdés előtt igyekeztek lehűteni a várakozásokat: egyelőre senki sem számít gyors áttörésre.

A brit lap közölte, hogy az Egyesült Államok által közvetített második béketárgyalási forduló szerdán vette kezdetét Ukrajna, Oroszország és Washington képviselőinek részvételével. A megbeszélések várhatóan csütörtökön is folytatódnak.

Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov megerősítette, hogy az egyeztetések megkezdődtek, ugyanakkor érdemi részleteket nem közölt. Facebook-bejegyzésében annyit írt:

Ukrajna „méltányos és tartós béke” elérésén dolgozik, Volodimir Zelenszkij világos politikai iránymutatása alapján.

A tárgyalások első szakaszában

  • közös tárgyalásra került sor,
  • ezt követően tematikus munkacsoportokban folytatódik az egyeztetés,
  • majd újabb összehangolás és együttes tisztázás várható.

A tárgyalások időzítését jelentősen beárnyékolja a hétfőről keddre virradó éjszaka végrehajtott orosz támadás. Zelenszkij szerint Oroszország 71 ballisztikus rakétát és mintegy 450 drónt vetett be, elsősorban az ukrán energiaellátás megbénítására, miközben Kijevben mínusz 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Az ukrán vezetés szerint a csapás szándékos és példátlan volt.

Donald Trump ugyanakkor azt állította, hogy Moszkva nem sértette meg azt az egyhetes vállalását, amely szerint ideiglenesen felfüggeszti az ukrán energetikai célpontok elleni támadásokat. Ezzel szemben a NATO főtitkára, Mark Rutte, úgy fogalmazott: a támadások nem a béke iránti komoly elkötelezettséget jelzik.

Diplomáciai források szerint a tárgyalások egyik kulcskérdése továbbra is Oroszország területi követelése, valamint Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciái. Egy, a Financial Times által idézett javaslat szerint Ukrajna és nyugati szövetségesei abban állapodtak meg, hogy

egy esetleges tűzszünet ismételt orosz megsértése összehangolt amerikai–európai katonai válaszlépéseket vonna maga után.

A megbeszélésekre egy nappal azelőtt kerül sor, hogy lejár az Egyesült Államok és Oroszország közötti utolsó hatályos nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodás, ami tovább növeli a nemzetközi bizonytalanságot. A Guardian szerint eddig sem Moszkva, sem Kijev nem adott ki hivatalos értékelést a tárgyalások állásáról; három órával a kezdés után továbbra sincs érdemi hír az egyeztetések eredményéről.

Trump: Putyin állta a szavát

Már, ami a bombázásokat illeti. Zelenszkij szerint viszont nem, ez pedig jó indok arra, hogy a közelgő tárgyalásokra már egészen más állásponttal érkezzen.

***

Fotó: X

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Kormánypárti2
2026. február 04. 21:14
Mi is lenne Ukrajámak a méltányos béke? 🤔. 🤣🤣🤣🤣
nuevoreynuevaley
2026. február 04. 21:01
ez az arabok budapesti bekeCSUCSa
gyzoltan-2
2026. február 04. 20:07
"Amerikai közvetítéssel ült tárgyalóasztalhoz Ukrajna és Oroszország," Megette a fene az egészet, ha a maga is hadviselő fél, az USA "közvetít"! -már rég vége lenne a háborúnak az amerikai támogatás nélkül! De erre Amerikának, Trumpnak, nincs lehetősége! Az Amerikát is uraló zsidóság ragaszkodik a háborúhoz..!
johannluipigus
2026. február 04. 20:00
Ukrajnának sok "barátja" van, Oroszország Anyácskának pedig rengeteg ideje..
