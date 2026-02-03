Ft
Háború Ukrajnában kigyulladt Harkiv Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború rakétatámadás

Elszabadult a pokol, az oroszok ostrom alá vették az ukrán fővárost – Kijev lángokban áll

2026. február 03. 06:21

Több ukrán város – köztük Harkiv – is orosz rakéta- és dróntámadások célpontjává vált az éjszaka.

2026. február 03. 06:21
null

Az orosz erők kedd hajnalban rakétatámadás alá vették az ukrán fővárost, Kijevet – közölte hivatalos forrásokra hivatkozva a Reuters.

Az első jelentések szerint lakóépületek, egy oktatási intézmény és egy kereskedelmi épület is megrongálódott a támadásban. A Reutersnek nyilatkozó tanúk hangos robbanásokról számoltak be, melyek éjfél után rázták meg a fővárost. Elmondásuk szerint az oroszok drónokat és rakétákat is bevetettek.

A közösségi médiában több felvétel is megjelent a kijevi támadásban kigyulladt épületekről.

Úgy tudni, Oroszország más ukrán régiókat is légitámadásokkal sújtott hajnalban: többek között Harkivot, az ország második legnagyobb városát, ahol a regionális kormányzó szerint két ember megsérült.

Nyitókép: Képernyőfotó/X

 

B_kanya
2026. február 03. 07:21
"alaba2 2026. február 03. 07:19 Nem úgy van,hogy az ukronácik lelövik a rakéták 110%-át??" Lelövik a 70%-át és eltérítik zavarással a másik 70%-át. De minden óvoda elleni támadás szándékos, semmiképp nem lehet saját légvédelem vagy megzavart vezérlésű drón....💛💙💲
B_kanya
2026. február 03. 07:20
Elkérném az üveges számát, mert az égő lakás melletti és alatti ablakokat nem nyomta be (vagy ki) a Geran 50 kilós robbanófeje....
alaba2
2026. február 03. 07:19
Nem úgy van,hogy az ukronácik lelövik a rakéták 110%-át?? Akkor biztos nem eshet bajuk az épületeknek!!!! Kijjjjivi Innnndiiipindiint!!! Pffff……..
yalaelnok
2026. február 03. 06:54
ukrán jelentések szerint bölcsődéket és gyerekkórházakat ért találat, valamint egy játszóteret
