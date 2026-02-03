Elszabadult a pokol, az oroszok ostrom alá vették az ukrán fővárost – Kijev lángokban áll

Az orosz erők kedd hajnalban rakétatámadás alá vették az ukrán fővárost, Kijevet – közölte hivatalos forrásokra hivatkozva a Reuters.

Az első jelentések szerint lakóépületek, egy oktatási intézmény és egy kereskedelmi épület is megrongálódott a támadásban. A Reutersnek nyilatkozó tanúk hangos robbanásokról számoltak be, melyek éjfél után rázták meg a fővárost. Elmondásuk szerint az oroszok drónokat és rakétákat is bevetettek.