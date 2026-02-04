Trump: Putyin állta a szavát

Oda se merünk nézni: Trump olyasmire kérte Putyint, amin teljesen kiakadtak az oroszok – Moszkva azonnal válaszolt
A Kreml szóvivője mindenkit emlékeztetett: Zelenszkij akart mindenáron találkozni Putyinnal, és nem fordítva.
Már, ami a bombázásokat illeti. Zelenszkij szerint viszont nem, ez pedig jó indok arra, hogy a közelgő tárgyalásokra már egészen más állásponttal érkezzen.
Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin betartotta azt az ígéretét, amely szerint Oroszország egy hétre felfüggeszti az ukrán városok elleni támadásokat – írta a Politico. Mindezt annak ellenére állította, hogy Oroszország hétfőn nagyszabású rakétatámadást hajtott végre Ukrajna ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
A Kreml szóvivője mindenkit emlékeztetett: Zelenszkij akart mindenáron találkozni Putyinnal, és nem fordítva.
Trump kedden, a Fehér Házban újságíróknak azt mondta: az orosz elnökkel kötött megállapodás vasárnap járt le.
„Vasárnaptól vasárnapig tartott, és utána újra megnyílt a lehetőség, ezért hétfő este keményen támadtak”
– fogalmazott. Hozzátette:
Putyin „betartotta a szavát”, és szerinte ebben a helyzetben „minden számít”, különösen a rendkívül hideg időjárás miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Több ukrán város – köztük Harkiv – is orosz rakéta- és dróntámadások célpontjává vált az éjszaka.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezzel szemben azt állítja, hogy a tűzszünet már pénteken megkezdődött, egy nappal azután, hogy Trump bejelentette: megállapodásra jutott Putyinnal az egyhetes bombázási szünetről. Zelenszkij szerint a fegyvernyugvás összefüggött az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalásokkal is, amelyek szerdán Abu-Dzabiban folytatódnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Katonai és hírszerzési szereplők is részt vesznek a megbeszéléseken.
Az ukrán elnök keddi nyilatkozatában felszólította Washingtont, hogy reagáljon az orosz rakétacsapásokra. Mint mondta, az Egyesült Államok javasolta az energetikai létesítmények elleni támadások leállítását a diplomáciai egyeztetések és a rendkívüli téli hideg idejére, ennek ellenére Oroszország rekordmennyiségű ballisztikus rakétát vetett be.
Zelenszkij emellett sürgette az amerikai kongresszust, hogy haladéktalanul fogadja el az új Oroszország-ellenes szankciós csomagot, és arra kérte az európai partnereket, hogy lépjenek fel határozottabban az orosz olajszállítások bevételeivel szemben. Korábban ugyanakkor elismerte: hivatalos, írásos megállapodás nem született Moszkva és Kijev között, csupán az amerikai javaslat elfogadásáról volt szó.
Ezt is ajánljuk a témában
A teljes összeomlás szélén az ukrán energetikai rendszer.
***
Fotó: SAUL LOEB / AFP