Trump: Putyin állta a szavát

Az ukrán elnök keddi nyilatkozatában felszólította Washingtont, hogy reagáljon az orosz rakétacsapásokra. Mint mondta, az Egyesült Államok javasolta az energetikai létesítmények elleni támadások leállítását a diplomáciai egyeztetések és a rendkívüli téli hideg idejére, ennek ellenére Oroszország rekordmennyiségű ballisztikus rakétát vetett be.

Zelenszkij emellett sürgette az amerikai kongresszust, hogy haladéktalanul fogadja el az új Oroszország-ellenes szankciós csomagot, és arra kérte az európai partnereket, hogy lépjenek fel határozottabban az orosz olajszállítások bevételeivel szemben. Korábban ugyanakkor elismerte: hivatalos, írásos megállapodás nem született Moszkva és Kijev között, csupán az amerikai javaslat elfogadásáról volt szó.