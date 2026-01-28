Ft
biztonsági garancia Abu-Dzabi orosz-ukrán háború béketárgyalás

Friss fejlemény: az ukránok bevallották, mennyivel nőtt a béke esélye Oroszországgal

2026. január 28. 21:42

Kijev szerint az utóbbi időszakban érdemibbé váltak az Oroszországgal folytatott egyeztetések, még akkor is, ha a harcok intenzitása nem csökkent. Ukrajna úgy látja, Moszkva ezúttal komolyabb és felkészültebb tárgyalópartnereket küldött a megbeszélésekre.

2026. január 28. 21:42
null

Ukrajna vezetése szerint kézzelfogható előrelépés történt a legutóbbi, az Egyesült Arab Emírségekben zajló béketárgyalásokon, ahol Oroszország és az Egyesült Államok képviselői is részt vesznek. A fejleményekről a The Washington Post számolt be, kiemelve, hogy Kijev ezúttal komolyabb hozzáállást tapasztalt az orosz fél részéről.

A lap szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy Moszkva „minőségi változást” hajtott végre tárgyalódelegációjának összetételében. Elmondása szerint az új fordulókban már katonai és hírszerzési szolgálatok képviselői is részt vesznek, ami éles különbséget jelent a korábbi, Kijev által időhúzásnak tartott egyeztetésekhez képest.

Ezek más emberek, és nem voltak többé áltörténelmi előadások. A tárgyalások nagyon fókuszáltak voltak

– fogalmazott Szibiha.

Ukrajna szerint továbbra is vitás kérdések maradtak

A külügyminiszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legérzékenyebb kérdésekben nem történt áttörés. Ilyen a kelet-ukrajnai Donyeck megye ellenőrzése, valamint a Zaporizzsjai Atomerőmű sorsa, amely Európa legnagyobb atomerőműveként jelenleg orosz fennhatóság alatt áll.

Szibiha közlése szerint Ukrajna készen áll arra is, hogy az Egyesült Államokkal biztonsági garanciákról szóló szerződést írjon alá, amely jogilag kötelező erejű lenne, és az amerikai kongresszus ratifikációját is igényelné. 

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Kijev számára kulcsfontosságú az amerikai elköteleződés, mielőtt a legnehezebb politikai kérdések napirendre kerülnének. Ezzel kapcsolatban Volodimir Zelenszkij korábban azt mondta, hogy a dokumentum „száz százalékban kész”, és Ukrajna már csak arra vár, hogy partnerei megerősítsék az aláírás helyét és időpontját. A Washington Post idézi a Financial Times értesüléseit is, amelyek szerint Donald Trump elnök területi engedményekhez kötné a biztonsági megállapodás aláírását. Az amerikai fél ezt hivatalosan cáfolta.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő a lap szerint úgy fogalmazott: Trump „nyitott a biztonsági garanciák megadására”, ugyanakkor ez attól függ majd, milyen végleges megállapodás születik a konfliktus egészéről.

Szibiha arról is beszélt, hogy Zelenszkij kész lenne személyesen tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A békefolyamat akadálya azonban most is, és a jövőben is Oroszország marad

– mondta az ukrán külügyminiszter. Moszkva részéről eközben visszafogott optimizmus volt érzékelhető. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint már önmagában előrelépésnek számít, hogy „számos összetett kérdés szakértői szinten kerül megvitatásra”, ugyanakkor a további fejlemények a felek „konstruktív hozzáállásától” függenek.

Vonattámadás és folytatódó harcok

A diplomáciai egyeztetések ellenére a harcok nem csillapodtak. A Washington Post beszámolója szerint orosz drónok támadtak meg egy személyvonatot a Harkiv megyei térségben, az egyik drón közvetlenül egy utaskocsit talált el. Zelenszkij a történtekről közzétett videóhoz azt írta:

Semmilyen katonai indoka nincs civilek megölésének egy vasúti kocsiban,


majd hozzátette:

Több mint 200 ember volt a vonaton, és 18-an voltak abban a kocsiban.

Moszkva közben azt állítja, hogy erői folyamatosan haladnak előre Kelet-Ukrajnában, és januárban több települést is elfoglaltak. Ezt az értékelést azonban vitatja a Hadtudományi Tanulmányok Intézete (Institute for the Study of War), amely szerint az orosz katonai vezetés rendszeresen eltúlozza a hadszíntéri eredményeket. Az intézet értékelése szerint az orosz hadsereg jelenlegi tempója mellett a Donyeck megye teljes elfoglalása éveket venne igénybe, miközben a veszteségek mindkét oldalon folyamatosan növekednek.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

johannluipigus
2026. január 28. 23:39
Oszt legalább normálisan felöltöztek az ukránok, vagy még mindig szabadidőruhában ülnek a tárgyalóasztalhoz?
figyelő4322
2026. január 28. 22:41
optimista-2 2026. január 28. 16:05 "Zelenszkij kijelentette: addig nem tárgyal a békéről, amíg Putyin az elnök.2022.01.23." Ez igaz, a Zselé elnök mondott már annyi hülyeséget az elmúlt 4 évben, hogy ő maga sem emlékszik mindenre. Persze semmi nem függ őtőle, hiszen neki több szinten vannak urai és parancsolói, Brüsszelben és Londonban. Tehát lényegében azt mond, amit súgnak neki. Esetleg hozzáteszi a saját ripacs marhaságait, amiknek nincs sem sok értelme, sem pedig jelentősége.
LevEDIa
2026. január 28. 22:38
"Ukrajna úgy látja, Moszkva ezúttal komolyabb és felkészültebb tárgyalópartnereket küldött a megbeszélésekre." Ezeknél komolytalanabb gazember a világon nincs több. Egészen eddig az ukránok nem vették komolyan, hiszen a félig megkötött megállapodást is felrúgták. Jut eszembe ... eltörölték már azt a törvényt, amelynek értelmében senki nem egyezkedhet az oroszokkal?
SzaboGeza
2026. január 28. 22:22
Nem az Ukránok fogják megmondani, mikor lesz vége a háborúnak!!!! Az utolsó szó lesz az övék: IGEN ÉRTETTEM!!!! Vagy! NEM CSINÁLOM TOVÁBB!!!! Lehet választani!!!:)
