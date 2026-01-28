Friss fejlemény: az ukránok bevallották, mennyivel nőtt a béke esélye Oroszországgal

Ukrajna vezetése szerint kézzelfogható előrelépés történt a legutóbbi, az Egyesült Arab Emírségekben zajló béketárgyalásokon, ahol Oroszország és az Egyesült Államok képviselői is részt vesznek. A fejleményekről a The Washington Post számolt be, kiemelve, hogy Kijev ezúttal komolyabb hozzáállást tapasztalt az orosz fél részéről.

A lap szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy Moszkva „minőségi változást” hajtott végre tárgyalódelegációjának összetételében. Elmondása szerint az új fordulókban már katonai és hírszerzési szolgálatok képviselői is részt vesznek, ami éles különbséget jelent a korábbi, Kijev által időhúzásnak tartott egyeztetésekhez képest.