Barcelona, Real, PSG? Ezekben a csapatokban lehetne kezdő Szoboszlai az ESPN szerint

Szoboszlai kijelentésének Liverpoolban és Madridban is örülhetnek
Maradna a Premier League-címvédőnél, de...
A Premier League-ben például szinte mindenhol. Anglián kívül már megoszlanak róla a vélemények, így például a Real és a Barcelona esetébe is, de csupán egyetlen olyan nagycsapatot találtak Európában, ahová a magyar világsztár jelenleg inkább nem férne be, mint igen.
A Szoboszlai Dominik liverpooli szerződéshosszabbításával kapcsolatos hírek, illetve az esetleges távozásáról szóló pletykák nyomán az ESPN amerikai sportcsatorna brit részlege játszadozott el a gondolattal, hogy a jelenlegi nemzetközi topfutball mely sztárcsapataiban lehetne kezdő a magyar világklasszis. Az ESPN UK két stúdióvendége nem minden esetben jutott konszenzusra, de a végén csupán egyetlen olyan együttes akadt, amelynek jelenlegi kezdő tizenegyébe egyikük szerint sem férne be válogatottunk csapatkapitánya.
Ezt is ajánljuk a témában
Maradna a Premier League-címvédőnél, de...
Érdekesség, a ligariválisok közül a jelenlegi Manchester Cityben, a Manchester Unitedben, a Chelsea-ben és a Tottenhamben is kezdő lenne Szoboszlai az ESPN duója szerint – a szenvedő Spursnél különösen viccesek a reakciók –, a jelenleg a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is vezető Arsenal esetében viszont már megoszlanak a vélemények. Ahogy a két spanyol gigász, a Real Madrid és a Barcelona esetében is: külön mókás, hogy a két vendég nem is tudja pontosan, most éppen hogy néz ki a Real középpályája, de egyikük akkor is gondolkodás nélkül berakná Szoboszlait, mondván,
a világ jelenlegi legjobb középpályásának vitán felül helye lenne ott.
Az egyetlen olyan együttes, amelynek kezdőjébe jelen pillanatban egyikük szerint sem férne be Szoboszlai, nem más, mint
a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain.
Tény, a párizsiaknál a portugál Vitinhát valószínűleg senki sem tudná jelenleg kiszorítani a középpályáról, de az alapkérdés már eleve csalóka, hiszen Szoboszlai egyik legnagyobb erőssége éppen a sokoldalúságában rejlik, vagyis hogy rengetegféle pozícióban tud játszani. Így jóformán a világ összes nagycsapatában lehetne olyan posztokat találni, ahova bizony gond nélkül odaférne – ahogy a hozzászólók is találóan megjegyzik,
a 8-as pozícióban például jó eséllyel a világ bármely pontján, bármelyik elitklubban betonbiztos kezdő lenne.
Nyitókép: NurPhoto via AFP