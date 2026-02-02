Barcelona, Real, PSG? Ezekben a csapatokban lehetne kezdő Szoboszlai az ESPN szerint

a világ jelenlegi legjobb középpályásának vitán felül helye lenne ott.

Elnézve a mostani Man Cityt, Szoboszlai Dominik simán beférne – de még akár a Real vagy Barcelona középpályájára is (Fotó: AFP/EPA/Adam Vaughan)

Az egyetlen olyan együttes, amelynek kezdőjébe jelen pillanatban egyikük szerint sem férne be Szoboszlai, nem más, mint

a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain.

Tény, a párizsiaknál a portugál Vitinhát valószínűleg senki sem tudná jelenleg kiszorítani a középpályáról, de az alapkérdés már eleve csalóka, hiszen Szoboszlai egyik legnagyobb erőssége éppen a sokoldalúságában rejlik, vagyis hogy rengetegféle pozícióban tud játszani. Így jóformán a világ összes nagycsapatában lehetne olyan posztokat találni, ahova bizony gond nélkül odaférne – ahogy a hozzászólók is találóan megjegyzik,