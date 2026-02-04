USA: atomot nekik!?

A DOE által felvetett megoldás egy radikálisan új elképzelés. Az Innovation Campus-koncepció szerint egyetlen létesítményben futna az egész nukleáris üzemanyagciklus. Azaz az uránfeldolgozás és -dúsítás, a fűtőelemgyártás, a reaktorüzemeltetés és az energiatermelés, valamint a kiégett fűtőelemek újrafeldolgozása.

Ez a logisztikai egyszerűsítés mellett – a veszélyes anyagok szállítási kockázatának minimalizálásával – költséghatékonysági előnyöket is hoz – érvel a CNBC minapi anyaga.

Ráadásul – a minisztérium becslése szerint – egyetlen ilyen komplex létesítmény akár 50 milliárd dollár magántőkét is bevonzhat, különösen az adatközpontok növekvő áramigénye okán.

A technológiai óriások zöldenergia-éhsége

A kezdeményezés időzítése tehát nem véletlen. A nagy technológiai vállalatok adatközpontjainak az energiaigénye exponenciálisan nő. A generatív mesterséges intelligencia térnyerése, a gépi tanulás és a big data adatfeldolgozás olyan energiafogyasztást generál, amely hagyományos forrásokból egyre nehezebben kielégíthető. A nukleáris energiának ebben a kontextusban két óriási előnye van: