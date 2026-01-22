Szoboszlai megtette a magáét, most már csak a szurkolókon múlik a sikere – itt lehet szavazni!

Szoboszlai ismét betalált szabadrúgásból – a Liverpool bevette Marseille-t
Szoboszlai Dominik ismét főszereplő volt!
A Liverpool magyar játékosának sorfal alatti szabadrúgásgólja is jelölt a nap legszebb találata címre a BL-ben. Három spanyol játékossal verseng Szoboszlai Dominik.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Szoboszlai Dominiknek, a Liverpool játékosának a Marseille elleni szabadrúgásgólját is jelölte a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának négy legszebb találata közé, amelyek közül a szurkolók szavazatai alapján dől el, hogy melyik lesz a nap gólja.
A magyar futballista a franciaországi mérkőzés első félidejének hosszabbításában bravúros módon, a felugró sorfal alatt lőtt a hazai csapat kapujába, ezzel előnyhöz juttatva csapatát, amely végül 3–0-s győzelmet aratott.
Ezt is ajánljuk a témában
Szoboszlai Dominik ismét főszereplő volt!
A nap gólja címért Szoboszlai három spanyol játékossal, a Barcelonát erősítő Fermín Lópezzel és Dani Olmóval, valamint az Athletic Bilbaóban szereplő Nico Serranóval verseng.
A szurkolók bejelentkezés után erre a linkre kattintva szavazhatnak az általuk legszebbnek vélt találatra!
Nyitókép: THIBAUD MORITZ / AFP