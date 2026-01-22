Szoboszlai megtette a magáét, most már csak a szurkolókon múlik a sikere – itt lehet szavazni!

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Szoboszlai Dominiknek, a Liverpool játékosának a Marseille elleni szabadrúgásgólját is jelölte a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának négy legszebb találata közé, amelyek közül a szurkolók szavazatai alapján dől el, hogy melyik lesz a nap gólja.