01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Barnsley FA-kupa Liverpool Erling Haaland Szoboszlai Dominik

Haaland nem hagyta szó nélkül Szoboszlai bombagólját – üzent is neki

2026. január 13. 13:28

Jóbarátjának is tetszett a gól. Szoboszlai gólöröme viszont már nem annyira.

2026. január 13. 13:28
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool hazai pályán 4–1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley-t az FA-kupa 3. fordulójában. A magyar válogatott középpályás a 9. percben bombagólt lőtt, amit elég visszafogottan ünnepelt meg. VIDEÓ ITT!

Szoboszlai nagy gólt lőtt
Szoboszlai nagy gólt lőtt (Fotó: Peter Powell/AFP)

Jóbarátja, Erling Haaland, akit még a salzburgi időszakából ismer, a Snapchaten üzent neki.

Domi, mekkora gól volt ez! Mosolyogj már egy kicsit”

– írta.

Szoboszlaiék hazai pályán folytatják

A sorsolás értelmében a Liverpool az FA-kupa 4. fordulójában a Brighton & Hove Albiont fogadja, míg legközelebb a bajnokságban lép pályára, szombaton a Burnley-t látja vendégül.

Fotó: Peter Powell/AFP

gullwing
2026. január 13. 15:20
Egy klasszis ilyen gólt lő és nem lihegi túl!
