Haaland nem hagyta szó nélkül Szoboszlai bombagólját – üzent is neki

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool hazai pályán 4–1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley-t az FA-kupa 3. fordulójában. A magyar válogatott középpályás a 9. percben bombagólt lőtt, amit elég visszafogottan ünnepelt meg. VIDEÓ ITT!

Szoboszlai nagy gólt lőtt (Fotó: Peter Powell/AFP)

Jóbarátja, Erling Haaland, akit még a salzburgi időszakából ismer, a Snapchaten üzent neki.