Haaland nem hagyta szó nélkül Szoboszlai bombagólját – üzent is neki

„Ez most vicc, ugye?” – nehezen emésztik meg a Liverpool-szurkolók, hogy Szoboszlai Dominik lett a meccs embere
Elképesztő osztályzatot kapott.
Jóbarátjának is tetszett a gól. Szoboszlai gólöröme viszont már nem annyira.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool hazai pályán 4–1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley-t az FA-kupa 3. fordulójában. A magyar válogatott középpályás a 9. percben bombagólt lőtt, amit elég visszafogottan ünnepelt meg. VIDEÓ ITT!
Jóbarátja, Erling Haaland, akit még a salzburgi időszakából ismer, a Snapchaten üzent neki.
Domi, mekkora gól volt ez! Mosolyogj már egy kicsit”
– írta.
A sorsolás értelmében a Liverpool az FA-kupa 4. fordulójában a Brighton & Hove Albiont fogadja, míg legközelebb a bajnokságban lép pályára, szombaton a Burnley-t látja vendégül.
Fotó: Peter Powell/AFP