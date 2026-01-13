Ft
Barnsley FA-kupa Liverpool szurkolók Szoboszlai Dominik

„Ez most vicc, ugye?” – nehezen emésztik meg a Liverpool-szurkolók, hogy Szoboszlai Dominik lett a meccs embere

2026. január 13. 07:52

Hibája ellenére is a legjobbnak látták őt. Szoboszlai Dominik nagyon magas osztályzatot kapott.

2026. január 13. 07:52
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool hazai pályán 4–1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley-t az FA-kupa 3. fordulójában. A mérkőzésen a magyar válogatott középpályás főszereplő volt: csapata az ő bombagóljával szerzett vezetést, majd az ő hibája után találtak be a vendégek.

Szoboszlai ismét jól játszott
Szoboszlai ismét jól játszott (Fotó: Peter Powell/AFP)

Szoboszlai a szurkolóknál a mérkőzés legjobbja lett

Ő az első Premier League-ben futballozó játékos ebben az idényben, aki minden sorozatot figyelembe véve egy meccsen belül

  • gólt szerzett,
  • 100 feletti passzal zárt (105-tel) és
  • 10-nél több labdát szerzett (12-t).


A Sofascore-nál Szoboszlai kimagasló 9,8-as osztályzatot kapott, amely abszolút a legmagasabb a mezőnyben (Florian Wirtz 9,1-gyel a második).

Fotó: sofascore.com

Összesen 138 labdaérintése volt, 112 passzából 105 volt pontos, és ebből kettő kulcspassz volt. Hétből öt hosszú indítása sikeres volt. Két kaput eltaláló és egy blokkolt lövése volt, valamint két sikeres cselt is jegyzett.

A szurkolók alapvetően dicsérték őt, de voltak olyanok, akik nem értették, miért ő lett a meccs embere.

„Ez most vicc, ugye? Bírom a srácot, de az nem lehet, hogy olyan hibát csinálsz, mint ő, és a meccs legjobbja lesz” – vélekedett az egyik drukker, de cikkünk megjelenéséig csak nevetős reakciót kapott a hozzászólásra.

„Ez 2026 legnagyobb vicce!”

„Én Mac Allisternek vagy Wirtznek adtam volna oda, de Szobo mindig jól játszik, még ha most hibázott is egyet.”

„Nagyon elszomorító kommenteket olvasni egy olyan játékos kapcsán, aki egész idényben folyamatosan jól teljesít, most egyet hibázik és megszólják érte. Talán el kéne gondolkozni azon, hol voltak a védők, mert ha ők a helyükön vannak, akkor nem került volna ilyen helyzetbe.”

„Csak én láttam úgy, hogy van egy kis ellentét közte és Mac Allister között?”

„Ez az a játékos, aki vezére volt a Liverpoolnak az idényben! Nagyszerűen játszott.”

„Hibázott és meg is fizetett érte, de előtte és utána és briliánsan játszott.”

„Teljesen megérdemelte az elismerést! Az első gól megalapozta a meccs hangulatát. Az energiája a középpályán teljesen más szint. Szép munka, Dominik!”

„Egy idényen belül bárkinek lehet egy hibája. Ettől csak jobbá válik.”

Fotó: Peter Powell/AFP

 

Búvár Kund
2026. január 13. 09:21
A hibáját leszámítva vban ő volt a legjobb. Wirz jöhetne még talán szóba, de ő csak a második félidőben játszott, és ott sem az elejétől. Ráadásul a védekezésből sem vette ki a részét úgy, mint Dominik. Még akkor sem, ha csak azt a részét nézem a meccsnek, amiko Szobo nem jobbhátvédet játszott.
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. január 13. 08:37
1 gól, 1 hibából kapott gól, 1 gólpasz .... :-) há', van ilyen ..
Válasz erre
2
0
Ohel
2026. január 13. 08:36
1 hiba miatt még lehet a meccs embere. Folyamatosan veszélyes és pontos passzai voltak. Középpályának komoly futásteljesítménye volt ismét.
Válasz erre
4
0
rugbista
2026. január 13. 08:13
Mind az összes 3,5 millió drukker nehezen emészti. Szar lehet nekik - ha megemésztik, akkor főleg.
Válasz erre
1
0
