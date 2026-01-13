„Ez most vicc, ugye?” – nehezen emésztik meg a Liverpool-szurkolók, hogy Szoboszlai Dominik lett a meccs embere

Összesen 138 labdaérintése volt, 112 passzából 105 volt pontos, és ebből kettő kulcspassz volt. Hétből öt hosszú indítása sikeres volt. Két kaput eltaláló és egy blokkolt lövése volt, valamint két sikeres cselt is jegyzett.

A szurkolók alapvetően dicsérték őt, de voltak olyanok, akik nem értették, miért ő lett a meccs embere.

„Ez most vicc, ugye? Bírom a srácot, de az nem lehet, hogy olyan hibát csinálsz, mint ő, és a meccs legjobbja lesz” – vélekedett az egyik drukker, de cikkünk megjelenéséig csak nevetős reakciót kapott a hozzászólásra.

„Ez 2026 legnagyobb vicce!”

„Én Mac Allisternek vagy Wirtznek adtam volna oda, de Szobo mindig jól játszik, még ha most hibázott is egyet.”