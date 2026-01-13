Ft
Barnsley FA-kupa Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlait megkérdezték a bombagóljáról – ezt felelte

2026. január 13. 08:37

Nem akármilyen gólt lőtt a Liverpool magyarja. Szoboszlai mesélt a távoli bombájáról.

2026. január 13. 08:37
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool hazai pályán 4–1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley-t az FA-kupa 3. fordulójában. A magyar válogatott középpályás bombagólt lőtt – ezzel került korán előnybe a csapata.

Szoboszlai pazar gólt lőtt
Szoboszlai pazar gólt lőtt (Fotó: Peter Powell/AFP)

„Meg akartuk mutatni, hogy komolyan vesszük az FA-kupát – idézte a klub oldala Szoboszlait, aki végigjátszotta a mérkőzést. A magyar játékos hozzátette, bizonyították, hogy a teljes keretükre számíthatnak. Szerinte a meccsen azok is megmutatták a képességüket, akik nem kapnak annyi játéklehetőséget. – Mindenkire szükségünk van.”

A nyáron érkezőkről elmondta, úgy érzi, jól beilleszkedtek, és a csapat sokat fejlődött, de még több együttöltött időre van szükségük ahhoz, hogy még jobban összekovácsolódjanak. Mindenesetre nagyon örül a csapat teljesítményének, az újak közül pedig kiemelte Hugo Ekitikét és Florian Wirtzet.

Szoboszlai főszereplő volt

A bombagóljáról így vélekedett:

Jó pozícióban kaptam a labdát, és nem nagyon agyaltam túl a dolgot, csak éltem a kínálkozó lehetőséggel, és szerencsére elég jól eltaláltam a labdát.”

Az ellenfél gólja előtt elkövetett hibájáról is beszélt.

„Ismét elnézést kérek a csapattól, megnehezítettem a dolgunkat, egy könnyű hibával. De a futballban történik ilyen, továbblépünk, és bejutunk a következő körbe” – jelentette ki.

Fotó: Peter Powell/AFP

