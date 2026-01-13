Szoboszlait megkérdezték a bombagóljáról – ezt felelte

„Ez most vicc, ugye?” – nehezen emésztik meg a Liverpool-szurkolók, hogy Szoboszlai Dominik lett a meccs embere
Elképesztő osztályzatot kapott.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool hazai pályán 4–1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley-t az FA-kupa 3. fordulójában. A magyar válogatott középpályás bombagólt lőtt – ezzel került korán előnybe a csapata.
„Meg akartuk mutatni, hogy komolyan vesszük az FA-kupát – idézte a klub oldala Szoboszlait, aki végigjátszotta a mérkőzést. A magyar játékos hozzátette, bizonyították, hogy a teljes keretükre számíthatnak. Szerinte a meccsen azok is megmutatták a képességüket, akik nem kapnak annyi játéklehetőséget. – Mindenkire szükségünk van.”
A nyáron érkezőkről elmondta, úgy érzi, jól beilleszkedtek, és a csapat sokat fejlődött, de még több együttöltött időre van szükségük ahhoz, hogy még jobban összekovácsolódjanak. Mindenesetre nagyon örül a csapat teljesítményének, az újak közül pedig kiemelte Hugo Ekitikét és Florian Wirtzet.
A bombagóljáról így vélekedett:
Jó pozícióban kaptam a labdát, és nem nagyon agyaltam túl a dolgot, csak éltem a kínálkozó lehetőséggel, és szerencsére elég jól eltaláltam a labdát.”
Az ellenfél gólja előtt elkövetett hibájáról is beszélt.
„Ismét elnézést kérek a csapattól, megnehezítettem a dolgunkat, egy könnyű hibával. De a futballban történik ilyen, továbblépünk, és bejutunk a következő körbe” – jelentette ki.
Fotó: Peter Powell/AFP