Szoboszlait megkérdezték a bombagóljáról – ezt felelte

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool hazai pályán 4–1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley-t az FA-kupa 3. fordulójában. A magyar válogatott középpályás bombagólt lőtt – ezzel került korán előnybe a csapata.

Szoboszlai pazar gólt lőtt (Fotó: Peter Powell/AFP)

„Meg akartuk mutatni, hogy komolyan vesszük az FA-kupát – idézte a klub oldala Szoboszlait, aki végigjátszotta a mérkőzést. A magyar játékos hozzátette, bizonyították, hogy a teljes keretükre számíthatnak. Szerinte a meccsen azok is megmutatták a képességüket, akik nem kapnak annyi játéklehetőséget. – Mindenkire szükségünk van.”