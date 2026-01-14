Sportágat tévesztettek Angliában Szoboszlai Dominik bombája láttán

„Elfogadhatatlan” – megnyílt a liverpooli öltöző Szoboszlai hibája után
Előbb Arne Slot, majd Andy Robertson is néhány keresetlen szót intézett a magyar középpályás felé.
Ally McCoist szerint ez a rakéta olyan csodálatos volt, mint egy profi golfütés. Természetesen Szoboszlai Dominik Barnsley elleni bombájáról van szó, ami lázba hozta a skót szakértőt.
Szoboszlai Dominik abszolút főszereplője volt hétfő este a Liverpool–Barnsley-nek az FA-kupában, hiszen előbb egy egészen fantasztikus távoli bombagóllal szerezte meg a vezetést csapatának, majd kétgólos előnyben egy sarkazással adta el a labdát a saját 16-osán belül, ami után szépített is az ellenfél.
Utóbbi megmozdulásáért kapott már hideget-meleget nemcsak az ellenfél edzőjétől, hanem saját trénerétől, Arne Slottól és csapattársától, Andy Robertsontól is. A góljáról érdekes módon kevesebb szó esett, pedig tényleg nem mindennapira sikeredett.
Ezt is ajánljuk a témában
Előbb Arne Slot, majd Andy Robertson is néhány keresetlen szót intézett a magyar középpályás felé.
A 61-szeres skót válogatott korábbi labdarúgó, Ally McCoist például egy másik sportághoz hasonlította a magyar válogatott csapatkapitányának rakétáját.
Micsoda telitalálat! Ha megnézed a technikáját, egyszerűen csodálatos. Olyan mint egy golfütés, persze nem az enyém, hanem mint egy profié! Annyira szépen rúgja a labdát”
– áradozott róla a TNT Sports szakértője.
Mindettől függetlenül a Liverpool szurkolói nem voltak maradéktalanul elégedettek McCoist szakértésével. A második félidőben történt az eset, amikor Reyes Cleary elesett a Vörösök 16-osán belül Szoboszlai mellett, és McCoist Darren Fletcher szakértőtársával egyetemben többször is kijelentette: 11-est kellett volna kapnia a Barnsley-nek.
Különösen McCoist dühítette fel a Liverpool szurkolóit, mert úgy érezték, nagyon szimpatizált az esélytelenebb csapattal, ami alaposan befolyásolta a munkáját.
A fickó húsz percig beszél egy olyan büntetőről, ami nem is volt az”
– idéz egy kommentelőt a sportbible.com.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super