Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Barnsley Liverpool Szoboszlai Dominik

Sportágat tévesztettek Angliában Szoboszlai Dominik bombája láttán

2026. január 14. 13:33

Ally McCoist szerint ez a rakéta olyan csodálatos volt, mint egy profi golfütés. Természetesen Szoboszlai Dominik Barnsley elleni bombájáról van szó, ami lázba hozta a skót szakértőt.

2026. január 14. 13:33
null

Szoboszlai Dominik abszolút főszereplője volt hétfő este a Liverpool–Barnsley-nek az FA-kupában, hiszen előbb egy egészen fantasztikus távoli bombagóllal szerezte meg a vezetést csapatának, majd kétgólos előnyben egy sarkazással adta el a labdát a saját 16-osán belül, ami után szépített is az ellenfél.

Utóbbi megmozdulásáért kapott már hideget-meleget nemcsak az ellenfél edzőjétől, hanem saját trénerétől, Arne Slottól és csapattársától, Andy Robertsontól is. A góljáról érdekes módon kevesebb szó esett, pedig tényleg nem mindennapira sikeredett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron
Szoboszlai
Szoboszlai Dominik golfütése. Fotó: MTI/AP/Jon Super

Ezt is ajánljuk a témában

A 61-szeres skót válogatott korábbi labdarúgó, Ally McCoist például egy másik sportághoz hasonlította a magyar válogatott csapatkapitányának rakétáját.

Micsoda telitalálat! Ha megnézed a technikáját, egyszerűen csodálatos. Olyan mint egy golfütés, persze nem az enyém, hanem mint egy profié! Annyira szépen rúgja a labdát”

 – áradozott róla a TNT Sports szakértője.

11-est ítélt volna Szoboszlai ellen

Mindettől függetlenül a Liverpool szurkolói nem voltak maradéktalanul elégedettek McCoist szakértésével. A második félidőben történt az eset, amikor Reyes Cleary elesett a Vörösök 16-osán belül Szoboszlai mellett, és McCoist Darren Fletcher szakértőtársával egyetemben többször is kijelentette: 11-est kellett volna kapnia a Barnsley-nek.

Különösen McCoist dühítette fel a Liverpool szurkolóit, mert úgy érezték, nagyon szimpatizált az esélytelenebb csapattal, ami alaposan befolyásolta a munkáját.

A fickó húsz percig beszél egy olyan büntetőről, ami nem is volt az”

 – idéz egy kommentelőt a sportbible.com.

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!