Sportágat tévesztettek Angliában Szoboszlai Dominik bombája láttán

Szoboszlai Dominik abszolút főszereplője volt hétfő este a Liverpool–Barnsley-nek az FA-kupában, hiszen előbb egy egészen fantasztikus távoli bombagóllal szerezte meg a vezetést csapatának, majd kétgólos előnyben egy sarkazással adta el a labdát a saját 16-osán belül, ami után szépített is az ellenfél.

Utóbbi megmozdulásáért kapott már hideget-meleget nemcsak az ellenfél edzőjétől, hanem saját trénerétől, Arne Slottól és csapattársától, Andy Robertsontól is. A góljáról érdekes módon kevesebb szó esett, pedig tényleg nem mindennapira sikeredett.