„Elfogadhatatlan” – megnyílt a liverpooli öltöző Szoboszlai hibája után

Slot és a Barnsley edzője is beleszállt Szoboszlaiba – a kamerák előtt kért bocsánatot a Liverpool magyar középpályása
Ledöbbent az Anfield, nem láttak még ilyet a magyar középpályástól. Edzője elárulta, elbeszélget Szoboszlai Dominikkal.
Arne Slot vezetőedző után egy csapattárs, Andy Robertson is nyilvánosan kritizálta a Liverpool magyarját a hibája miatt. A skót védő szerint Szoboszlai Dominik sarkazása elfogadhatatlan.
Szoboszlai Dominiknek kiemelkedő meccse volt hétfőn a Liverpoolban a Barnsley elleni 4–1-es győzelemmel véget ért találkozón az FA-kupában. A magyar válogatott csapatkapitánya szerzett egy igen látványos bombagólt, emellett volt 105 sikeres passza és 12 labdaszerzése.
Mégsem erről szólnak a teljesítményével kapcsolatos hírek, hanem a hibájáról, hiszen 2–0-s vezetésnél a saját 16-osán belül odasarkalta a labdát az ellenfélnek, amiből aztán gól született. A Barnsley vezetőedzője, Conor Hourihane tiszteletlennek nevezte a mozdulatot, de a Liverpool trénere, Arne Slot sem ment el mellette szó nélkül.
„Nem engedhet meg magának ilyet egy játékos egy FA-kupa-mérkőzésen, bajnokin, sőt egy barátságos vagy edzőmeccsen sem. Furcsa volt, megvan a véleményem róla, de megtartom magamnak. Beszélek majd Dommal” – nyilatkozta a holland.
Szoboszlai csapattársa, Andy Robertson is elfogadhatatlannak nevezte a meggondolatlan sarkazást.
„Az a frusztráló az egészben, hogy Dominik előtte produkált egy hihetetlen sprintet.
A lelátó megtapsolta érte, ami lehet, hogy a fejébe szállt”
– idézi a skót védőt az espn.com.
„Ez elfogadhatatlan, ezt Dom nyilvánvalóan tudja. Egyébként nagyszerű teljesítményt nyújt a szezonban, most is nagyon jó volt, csak nem koncentrált eléggé, amit nem engedhetünk meg magunknak. Nem hiszem, hogy a kapusunk boldog volt.”
Robertson hozzátette: Szoboszlai a hibája utána a legtöbb csapattársától kapott egy-egy keresetlen szót.
„Azt hiszen, mindannyian mondtunk neki valamit, de ő már a szünetben bocsánatot kért.
Ha valakinek a teljesítményét ebben a szezonban nem érheti kritika, az pont övé. Minden meccsen száz százalékot adott bele, most volt egy kis koncentrációhiány.
Ezt nem engedhetjük meg magunknak a nagyobb meccseken.”
A Liverpool legközelebb szombaton lép pályára, a Burnley csapatát fogadja a Premier League-ben.
