01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Andy Robertson Szoboszlai Dominik

„Elfogadhatatlan” – megnyílt a liverpooli öltöző Szoboszlai hibája után

2026. január 14. 08:57

Arne Slot vezetőedző után egy csapattárs, Andy Robertson is nyilvánosan kritizálta a Liverpool magyarját a hibája miatt. A skót védő szerint Szoboszlai Dominik sarkazása elfogadhatatlan.

2026. január 14. 08:57
null

Szoboszlai Dominiknek kiemelkedő meccse volt hétfőn a Liverpoolban a Barnsley elleni 4–1-es győzelemmel véget ért találkozón az FA-kupában. A magyar válogatott csapatkapitánya szerzett egy igen látványos bombagólt, emellett volt 105 sikeres passza és 12 labdaszerzése.

Mégsem erről szólnak a teljesítményével kapcsolatos hírek, hanem a hibájáról, hiszen 2–0-s vezetésnél a saját 16-osán belül odasarkalta a labdát az ellenfélnek, amiből aztán gól született. A Barnsley vezetőedzője, Conor Hourihane tiszteletlennek nevezte a mozdulatot, de a Liverpool trénere, Arne Slot sem ment el mellette szó nélkül.

Szoboszlai
Slot és Robertson is nyíltan kritizálta Szoboszlait. Fotó: Darren Staples / AFP

„Nem engedhet meg magának ilyet egy játékos egy FA-kupa-mérkőzésen, bajnokin, sőt egy barátságos vagy edzőmeccsen sem. Furcsa volt, megvan a véleményem róla, de megtartom magamnak. Beszélek majd Dommal” – nyilatkozta a holland.

Szoboszlai csapattársa, Andy Robertson is elfogadhatatlannak nevezte a meggondolatlan sarkazást.

„Az a frusztráló az egészben, hogy Dominik előtte produkált egy hihetetlen sprintet. 

A lelátó megtapsolta érte, ami lehet, hogy a fejébe szállt”

 – idézi a skót védőt az espn.com.

„Ez elfogadhatatlan, ezt Dom nyilvánvalóan tudja. Egyébként nagyszerű teljesítményt nyújt a szezonban, most is nagyon jó volt, csak nem koncentrált eléggé, amit nem engedhetünk meg magunknak. Nem hiszem, hogy a kapusunk boldog volt.”

Szoboszlai bocsánatot kért

Robertson hozzátette: Szoboszlai a hibája utána a legtöbb csapattársától kapott egy-egy keresetlen szót.

„Azt hiszen, mindannyian mondtunk neki valamit, de ő már a szünetben bocsánatot kért. 

Ha valakinek a teljesítményét ebben a szezonban nem érheti kritika, az pont övé. Minden meccsen száz százalékot adott bele, most volt egy kis koncentrációhiány.

Ezt nem engedhetjük meg magunknak a nagyobb meccseken.”

A Liverpool legközelebb szombaton lép pályára, a Burnley csapatát fogadja a Premier League-ben.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

you-brought-2-too-many
2026. január 14. 09:46
"Nem engedhet meg magának ilyet egy játékos egy FA-kupa-mérkőzésen, bajnokin, sőt egy barátságos vagy edzőmeccsen sem" Nem hogy edzőmeccsen, de lent a grundon sem, sőt a haverokkal egy sőrmeccsen sem, mert sarkazni soha ès semmilyen körülmények között sem szabad, mert utàna szètkapjuk az illetőt, akinek a trükk ott akkor èpp nem jött be. (Ha pedig igen, akkor tapsolunk ezerrel, de ez más kérdés.)
gullwing
2026. január 14. 09:42
Hiába szerepelsz fantasztikusan a meccsen ha van egy hibád, az fogják az orrod alá dörgölni. Pl. azok is akik szinte csak hibákat követnek el....
chief Bromden
2026. január 14. 09:36
Andy, Andy te lehetsz az előre tolt ék az öltözőben. Te a játéklehetőségeid, más a csk pozícióját bukhatja el a magyarok miatt. Időben meg kellene szabadulni tőletek.
Kétes
2026. január 14. 09:22
Szobi egy showman. Eladta a lelkét egy mozdulatért, hogy róla beszéljenek. A mozdulat nem jött be, viszont így is róla beszélnek. Ez most nem tett jót a leendő csapatkapitány imidzsének. (Curtis Jones aki liverpooli, csendben teszi a dolgát. )
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!