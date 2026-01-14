„Elfogadhatatlan” – megnyílt a liverpooli öltöző Szoboszlai hibája után

„Nem engedhet meg magának ilyet egy játékos egy FA-kupa-mérkőzésen, bajnokin, sőt egy barátságos vagy edzőmeccsen sem. Furcsa volt, megvan a véleményem róla, de megtartom magamnak. Beszélek majd Dommal” – nyilatkozta a holland.

Szoboszlai csapattársa, Andy Robertson is elfogadhatatlannak nevezte a meggondolatlan sarkazást.

„Az a frusztráló az egészben, hogy Dominik előtte produkált egy hihetetlen sprintet.

A lelátó megtapsolta érte, ami lehet, hogy a fejébe szállt”

– idézi a skót védőt az espn.com.