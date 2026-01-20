Történelmi nap előtt állunk: ezért lehet különleges Szoboszlaiék meccse a magyaroknak

Itt a bejelentés: milliárdokat kaszál a Fradi az NB I történetének legdrágább átigazolásával
Magyar labdarúgótól hangos az angol sportsajtó. A Ferencvárostól távozó 20 éves középpályás, Tóth Alex az AFC Bournemouth játékosa lett.
Ilyenre még nem volt példa. Szoboszlai, Kerkez és Tóth személyében szombaton egyszerre akár három magyar játékos is a pályán lehet egy Premier League-mérkőzésen.
Ahogyan arról beszámoltunk, kedden magyar idő szerint 10 órakor bejelentette Tóth Alex szerződtetését az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth. Ez azt jelenti, hogy a 20 éves középpályás akár már a csapat következő mérkőzésén pályára léphet. A Bournemouth szombaton (18.30) éppen azt a címvédő Liverpoolt fogadja, amely Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztatja. Előbbi kettő minden bizonnyal most is játszani fog, míg a hazaiaknál Tóth debütálhat.
Ha ez megtörténne, akkor akár egy időben három magyar játékos is a pályán lehetne, amelyre korábban még nem volt példa a Premier League-ben.
Magyar labdarúgótól hangos az angol sportsajtó. A Ferencvárostól távozó 20 éves középpályás, Tóth Alex az AFC Bournemouth játékosa lett.
Újabb magyar játékosa van a Premier League-nek. Tóth Alex hivatalosan is a Bournemouth futballistája lett.
Fotó: Darren Staples/AFP