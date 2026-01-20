Történelmi nap előtt állunk: ezért lehet különleges Szoboszlaiék meccse a magyaroknak

Ahogyan arról beszámoltunk, kedden magyar idő szerint 10 órakor bejelentette Tóth Alex szerződtetését az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth. Ez azt jelenti, hogy a 20 éves középpályás akár már a csapat következő mérkőzésén pályára léphet. A Bournemouth szombaton (18.30) éppen azt a címvédő Liverpoolt fogadja, amely Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztatja. Előbbi kettő minden bizonnyal most is játszani fog, míg a hazaiaknál Tóth debütálhat.

Ha ez megtörténne, akkor akár egy időben három magyar játékos is a pályán lehetne, amelyre korábban még nem volt példa a Premier League-ben.

Szoboszlai, Kerkez és Tóth egy PL-meccsen játszhatna (Fotó: Peter Powell/AFP)

Magyar futballisták a Premier League-ben – Szoboszlaiék ellen debütálhat Tóth