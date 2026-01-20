Ft
AFC Bournemouth Tóth Alex Magyarország Liverpool Premier League Kerkez Milos Bournemouth Szoboszlai Dominik

Történelmi nap előtt állunk: ezért lehet különleges Szoboszlaiék meccse a magyaroknak

2026. január 20. 13:48

Ilyenre még nem volt példa. Szoboszlai, Kerkez és Tóth személyében szombaton egyszerre akár három magyar játékos is a pályán lehet egy Premier League-mérkőzésen.

2026. január 20. 13:48
null

Ahogyan arról beszámoltunk, kedden magyar idő szerint 10 órakor bejelentette Tóth Alex szerződtetését az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth. Ez azt jelenti, hogy a 20 éves középpályás akár már a csapat következő mérkőzésén pályára léphet. A Bournemouth szombaton (18.30) éppen azt a címvédő Liverpoolt fogadja, amely Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztatja. Előbbi kettő minden bizonnyal most is játszani fog, míg a hazaiaknál Tóth debütálhat.

Ha ez megtörténne, akkor akár egy időben három magyar játékos is a pályán lehetne, amelyre korábban még nem volt példa a Premier League-ben.

Szoboszlai, Kerkez és Tóth egy PL-meccsen játszhatna
Szoboszlai, Kerkez és Tóth egy PL-meccsen játszhatna (Fotó: Peter Powell/AFP)

Magyar futballisták a Premier League-ben – Szoboszlaiék ellen debütálhat Tóth

  • Kozma István: Liverpool – 1992–93
  • Gera Zoltán: West Bromwich Albion, Fulham – 2004–06, 2008–14
  • Király Gábor: Crystal Palace, Aston Villa – 2004-05, 2006–07
  • Torghelle Sándor: Crystal Palace – 2004–05
  • Priskin Tamás: Watford – 2006–07
  • Fülöp Márton: Sunderland, Manchester City, West Bromwich Albion – 2007–10, 2011–12
  • Halmosi Péter: Hull City – 2008–09
  • Kurucz Péter: West Ham United – 2009–10
  • Bogdán Ádám: Bolton Wanderers, Liverpool – 2010–12, 2015–16
  • Buzsáky Ákos: Queens Park Rangers – 2011–12
  • Szoboszlai Dominik: Liverpool – 2023–
  • Kerkez Milos: Bournemouth, Liverpool – 2023–
  • Tóth Alex: Bournemouth – 2026–

Dinasztia
2026. január 20. 14:49
Mit mondjunk? Hajrá magyar fiúk!👍
