Qarabag Liverpool Bajnokok Ligája Bournemouth Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Szoboszlai ezért reagált billentyűparanccsal az újabb gólpasszára

Tovább másolták a másolatot. Előbb Trent Alexander Arnold, majd Szoboszlai Dominik, és most Mohamed Szalah...

Ahogy arról mi is tudósítottunk, a Liverpool szerda este egy Qarabag elleni 6–0-s kiütéssel ért oda a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik helyére. A találkozón Szoboszlai Dominik újabb gólt ugyan nem szerzett – így nem állította be a klublegendák BL-rekordját –, de egy gólpasszt így is kiosztott jó barátjának, az Afrika-kupáról nemrég visszatérő Mohamed Szalahnak. A gólzáporos győzelem után a magyar klasszis Instagram-történetébe két fotót töltött fel az egyiptomi sztárral, mindössze egy „Ctrl+C, Ctrl+V” kommentár kíséretében – mint ismert, ez a szövegszerkesztő programok jól ismert „másolás, beillesztés” billentyűkombinációja.

Válogatottunk csapatkapitánya ezzel természetesen arra szeretett volna utalni, hogy Szalahhal együtt szerda este szinte 

lekopírozták Szoboszlai néhány napja, a Bournemouth-nak lőtt bajnoki gólját – csak ezúttal fordított szereposztásban.

 Akkor az egyiptomi ikon volt az, aki a szabadrúgást lekészítette Szoboszlainak, most pedig ő adta vissza a kölcsönt, méghozzá kísértetiesen hasonló módon (a videón rögtön az első találat). 

Pluszérdekesség, hogy az angolok szerint már eleve a Bournemouth elleni találat is egy jó értelemben vett „másolat” volt: a Premier League hivatalos oldalán az akkor még bőven liverpooli Trent Alexander-Arnold 2019-es, Chelsea ellen lőtt találatával állították párhuzamba. 

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

