Szoboszlai ezért reagált billentyűparanccsal az újabb gólpasszára

lekopírozták Szoboszlai néhány napja, a Bournemouth-nak lőtt bajnoki gólját – csak ezúttal fordított szereposztásban.

Akkor az egyiptomi ikon volt az, aki a szabadrúgást lekészítette Szoboszlainak, most pedig ő adta vissza a kölcsönt, méghozzá kísértetiesen hasonló módon (a videón rögtön az első találat).

Pluszérdekesség, hogy az angolok szerint már eleve a Bournemouth elleni találat is egy jó értelemben vett „másolat” volt: a Premier League hivatalos oldalán az akkor még bőven liverpooli Trent Alexander-Arnold 2019-es, Chelsea ellen lőtt találatával állították párhuzamba.