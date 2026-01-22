Ft
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Olympique Marseille Liverpool Bajnokok Ligája Kerkez Milos

Bocsánatot kértek Kerkez Milostól – amit a magyar játékos ezután tett, arra senki sem számított

2026. január 22. 15:35

A Liverpool-szurkoló John O Sullivan aligha számított rá, hogy a magyar balhátvéd olvassa a posztjait. Kerkez Milos kommentben válaszolt a drukker bejegyzésére.

2026. január 22. 15:35
null

Úgy tűnik, azoknak lett igazuk, akik türelemre intettek Kerkez Milossal kapcsolatban. A tavaly nyáron közel 50 millió euróért megvásárolt magyar válogatott balhátvéd a kezdeti nehézségek után az utóbbi időben már nagyon magas színvonalú teljesítményt nyújt a Liverpoolban, és egyre biztosabbá válik a helye a kezdő tizenegyben. A Marseille elleni 3–0-s BL-győzelem után a csapat egyik szurkolója a közösségi oldalán elnézést is kért Kerkeztől, amiért rosszakat mondott róla az idény korábbi szakaszában, de ami ezután következett, arra biztosan nem számított.

 

„Fogadd el a bocsánatkérésemet, Kerkez Milos. Túl hamar ítélkeztem feletted. Most már értem, miért választottak meg a Premier League legjobb balhátvédjének az előző szezonban” – írta posztjában a magát 1987 óta Liverpool-drukkernek valló John O Sullivan, akit több mint 47 ezren követnek az X-en.

Aztán jött a nagy meglepetés! A bejegyzésre nem más reagált, mint maga Kerkez Milos. 

Semmi baj, tesó, a kritika csak még jobban feltüzel

– kommentelte a magyar futballista.

 

O Sullivan vélhetően nagyon megörült annak, hogy a Liverpool egyik játékosa interakcióba lépett vele, és ő sem maradt adós a válasszal: „Szkeptikusból a hívőd lettem. Zseniális vagy mostanában, csak így tovább!”

Ezt követően a drukker még egy bejegyzést posztolt Kerkezről, amelyben egy nevetős emoji kíséretében ígéretet tett arra, hogy soha többé nem fogja kritizálni a magyar válogatott labdarúgót.

 

Kerkez az eddigi 29 tétmérkőzésén egy gólt szerzett a Liverpool színeiben. A Flashscore eredményközlő portálnál a legutóbbi hat végigjátszott meccse közül ötön minimum 7.2 pontos értékelést kapott.

Nyitókép: THIBAUD MORITZ / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
