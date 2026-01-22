Bocsánatot kértek Kerkez Milostól – amit a magyar játékos ezután tett, arra senki sem számított

Ezt követően a drukker még egy bejegyzést posztolt Kerkezről, amelyben egy nevetős emoji kíséretében ígéretet tett arra, hogy soha többé nem fogja kritizálni a magyar válogatott labdarúgót.

That's me never criticising Milos Kerkez ever again 😂 pic.twitter.com/OF4Hje47wg — John O Sullivan (@Corballyred) January 22, 2026

Kerkez az eddigi 29 tétmérkőzésén egy gólt szerzett a Liverpool színeiben. A Flashscore eredményközlő portálnál a legutóbbi hat végigjátszott meccse közül ötön minimum 7.2 pontos értékelést kapott.