Kerkez elárulta, mi történik a színfalak mögött Liverpoolban

A Liverpool futballcsapatának magyar válogatott bekkje, Kerkez Milos adott rövid interjút a klubnak, amely során beszélt az előttük álló mérkőzésről. A gárda szombaton az újonc Burnley-t fogadja.

A Vörösök az elmúlt 11 tétmeccsükön veretlenek maradtak, igaz ötön is csak döntetlent játszottak. Kerkez elmondta, hogy pozitívak és jó energia járja át a csapatot.