Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Burnley Liverpool Premier League Kerkez Milos

Kerkez elárulta, mi történik a színfalak mögött Liverpoolban

2026. január 16. 17:02

A Liverpool szombaton a Burnley-t fogadja. Kerkez Milos nyilatkozott a klubnak.

2026. január 16. 17:02
null

A Liverpool futballcsapatának magyar válogatott bekkje, Kerkez Milos adott rövid interjút a klubnak, amely során beszélt az előttük álló mérkőzésről. A gárda szombaton az újonc Burnley-t fogadja.

A Vörösök az elmúlt 11 tétmeccsükön veretlenek maradtak, igaz ötön is csak döntetlent játszottak. Kerkez elmondta, hogy pozitívak és jó energia járja át a csapatot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

„Tizenegy mérkőzés veretlenül, és ezt a sorozatot folytatnunk kell. Több meccset akarunk nyerni, és remélem, ez így is lesz” – idézte a 22 éves magyar válogatott balbekket a klub oldala, amely utána emlékeztetett, hogy Kerkez az elmúlt hét bajnokiból hatot is végigjátszott, legutóbb pedig Arsenal ellen a Liverpool-szurkolók a meccs emberének választották.

Ezt is ajánljuk a témában

Kerkez nagyot védekezett Bukayo Sakán az Arsenal elleni döntetlen alkalmával
Kerkez nagyot védekezett Bukayo Sakán az Arsenal elleni döntetlen alkalmával (Fotó: Ben Stansall/AFP)

„Természetesen nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy játszhatok” – fogalmazott Kerkez, aki szeretné meghálálni a bizalmat.

Kerkez a feladatokról

Arról is beszélt, hogy nem könnyű a mélyen védekező csapatok ellen, mivel nagyon kevés a terület, amit be lehetne játszani.

A kisebb »zsebekben« van terület, azokat gyors kényszerítőkkel lehet kihasználni, és sokat kell távolról lőni, valamint beívelni a labdát. Ezen sokat dolgoztunk a héten, és szerintem ez sokat segít majd nekünk a holnapi meccsen, és hogy mindhárom pontot itthon tartsuk.”

A Liverpool 21 fordulót követően a negyedik helyen áll. A harmadik Aston Villa nyolc ponttal van előtte, ugyanannyira, mint a 14. Tottenham Hotspur Kerkezéktől.

Fotó: Ben Stansall/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!