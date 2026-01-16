Kerkez elárulta, mi történik a színfalak mögött Liverpoolban

Visszakozott a manchesteri legenda: „Eddig kritizáltam a Liverpool magyarját, de most jól teljesített!”
Nemcsak a szurkolók elismerését vívta ki magának.
A Liverpool szombaton a Burnley-t fogadja. Kerkez Milos nyilatkozott a klubnak.
A Liverpool futballcsapatának magyar válogatott bekkje, Kerkez Milos adott rövid interjút a klubnak, amely során beszélt az előttük álló mérkőzésről. A gárda szombaton az újonc Burnley-t fogadja.
A Vörösök az elmúlt 11 tétmeccsükön veretlenek maradtak, igaz ötön is csak döntetlent játszottak. Kerkez elmondta, hogy pozitívak és jó energia járja át a csapatot.
„Tizenegy mérkőzés veretlenül, és ezt a sorozatot folytatnunk kell. Több meccset akarunk nyerni, és remélem, ez így is lesz” – idézte a 22 éves magyar válogatott balbekket a klub oldala, amely utána emlékeztetett, hogy Kerkez az elmúlt hét bajnokiból hatot is végigjátszott, legutóbb pedig Arsenal ellen a Liverpool-szurkolók a meccs emberének választották.
„Természetesen nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy játszhatok” – fogalmazott Kerkez, aki szeretné meghálálni a bizalmat.
Arról is beszélt, hogy nem könnyű a mélyen védekező csapatok ellen, mivel nagyon kevés a terület, amit be lehetne játszani.
A kisebb »zsebekben« van terület, azokat gyors kényszerítőkkel lehet kihasználni, és sokat kell távolról lőni, valamint beívelni a labdát. Ezen sokat dolgoztunk a héten, és szerintem ez sokat segít majd nekünk a holnapi meccsen, és hogy mindhárom pontot itthon tartsuk.”
A Liverpool 21 fordulót követően a negyedik helyen áll. A harmadik Aston Villa nyolc ponttal van előtte, ugyanannyira, mint a 14. Tottenham Hotspur Kerkezéktől.
Fotó: Ben Stansall/AFP