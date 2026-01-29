„Ez lesz a legnagyobb kihívás” – Gera Zoltán a Mandinernek elárulta, mit vár a Fraditól

Ötödször is kikapott otthon az FTC – az ETO elleni vereség később még nagyon fájhat az Üllői úton
Négypontosra nőtt a hátrány, de a Paks is két pontra van.
A Ferencváros a Nottingham Forest vendége lesz az Európa-ligában. A kulcsfontosságú mérkőzés előtt Gera Zoltán nyilatkozott lapunknak.
A Ferencváros utolsó mérkőzésére készül a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. Az ellenfél idegenben az angol Nottingham Forest lesz, és amennyiben a Fradi győz csütörtök este, úgy biztosan egyenes ágon bejut a nyolcaddöntőbe. A találkozó kapcsán a magyar futball legendás alakját, a 97-szeres válogatott FTC-ikont, Gera Zoltánt kérdeztük.
„Meglepett az eredmény, még úgy is, hogy az ETO nagyon jó idényt fut. Jó csapatuk, amely jól is futballozik, de ettől függetlenül, ha a Ferencváros hazai pályán kikap, az nekem mindig meglepetéssel ér fel” – árulta el a Mandinernek Gera Zoltán, aki szerint az új Fradi-játékosoknak biztosan időre lesz szükségük ahhoz, hogy megfelelően beilleszkedjenek. Továbbá emlékeztetett arra, hogy az FTC nemrég Tóth Alex és Varga Barnabás személyében elvesztette két legjobbját, így ez most egy nehezebb időszak a klub számára.
Ez lesz a Ferencvárosi Torna Club harmadik tétmérkőzése 2026-ban: a múlt héten az Európa-ligában itthon 1–1-es döntetlenre végzett a görög Panathinaikosszal, míg a hétvégén 3–1-re kikapott hazai pályán az éllovas ETO FC-től a bajnokságban. A Fradi az NB I mostani kiírásban már ötödször szenvedett vereséget a Groupama Arénában.
Robbie Keane vezetőedző a múlt hétvégén öt helyen is változtatott a kezdő tizenegyen a csütörtöki meccshez képest.
A Fradi lényegében két csapattal játszik. Van egy neki a nemzetközi kupában, amelyre azt mondhatjuk, hogy a legerősebb, mivel itt nincs megkötés. Az NB I-ben viszont alkalmazkodnia kell, és ez azért meg is látszik a teljesítményen”
– folytatta a 46 éves Gera, aki ezután rátért a Nottingham Forest elleni összecsapásra.
Ez egy különleges mérkőzés lesz. Egy magyar csapat nem mindennap játszhat egy Premier League-es ellenféllel, pláne nem idegenben, úgyhogy ez biztosan pluszmotivációt ad a játékosoknak, akik megmutathatják magukat Angliában”
– jelentette ki Gera Zoltán, aki 2004 és 2014 között a West Bromwich Albionban és a Fulhamben is játszott az Egyesült Királyságban. Előbbiben 191 tétmérkőzésen 29 gólt és 20 gólpasszt jegyzett, míg utóbbiban 120 tétmeccsen 17 találatig és 13 asszisztig jutott.
„Úgy vélem, egy PL-csapat ellen játszani a legnagyobb kihívás, akkor is, ha a Nottingham ebben az idényben nem szerepel olyan jól, mint az előzőben, amelyben kijutott Európába. Most a kiesés elől menekül, úgyhogy van ott elég baj, de ettől függetlenül is azt gondolom, hogy
ez lesz a Fradi számára a legerősebb ellenfél a nemzetközi kupában.
Még a Fenerbahcének volt elég magas keretértéke.”
A Forest – amely eredetileg csak a Konferencia-ligában indulhatott volna, de helyet cserélt a Crystal Palace-szal a londoni klub tulajdonosi összeférhetetlensége miatt – az angol élvonalban 23 forduló után csupán a 17., még éppen bennmaradó helyen áll, és csak öt ponttal előzi meg azt a West Ham Unitedet, amely az előző két meccsét egyaránt megnyerte. A Nottingham sincs azonban rossz formában, az elmúlt három fordulóban hét pontot gyűjtött – ennél többet senki sem tudott ebben az időszakban, még az AFC Bournemouth és a Manchester United szerzett hetet, a többiek mind kevesebbet. Az Európa-ligában viszont a Braga vendégeként 1–0-ra kikapott. A gárda – amely az idényben már kétszer is edzőt váltott – a legutóbbi hazai mérkőzésén gól nélküli döntetlent ért el a jelenleg a világ egyik legerősebb csapata, az Arsenal ellen.
Ami pedig a Fradi Európa-liga-ellenfeleinek becsült keretértékét illeti:
A Ferencváros mostani becsült keretértéke 42,83 millió euró, vagyis a Foresté nagyjából 15-ször annyit ér.
A Nottingham tehát hiába csak 17. hazája bajnokságában, a keretértékéből is jól látszik, hogy mekkora játékerőt képvisel, és ez még úgy is igaz rá, hogy az Európa-ligában sem brillírozik, hiszen 11 ponttal a 16. helyen áll. Otthon októberben elszenvedett egy 3–2-es vereséget a Midtjyllandtől, azóta viszont mindkét találkozóját megnyerte a City Groundon, a Portót 2–0-ra, a Malmőt 3–0-ra győzte le.
„A Premier League-ben szereplő csapatokról érdemes tudni, hogy hozzá vannak szokva a nagyon magas szintű játékhoz és a gyors tempóhoz. Ez a leggyorsabb, legfizikálisabb bajnokság, ráadásul az atmoszféra is nagyon különleges Angliában, itt a szurkolók is másképpen állnak hozzá a mérkőzésekhez” – hívta fel a figyelmet Gera. Arról is beszélt, hogy Keane minden bizonnyal a játékosainak mesélni fog az angliai tapasztalatairól és fel fogja készíteni őket arra, mi vár rájuk.
Nehéz meccs lesz, de szerintem a Nottinghamnél is ugyanezt gondolják.
Azért hét mérkőzés már lement, és a Fradi még veretlen. Eddig nagyon magabiztos, stabil teljesítményt nyújtott, erős csapatok ellen szerepelt, úgyhogy nemcsak a Forest is tarthat ettől a párharctól” – jelentette ki az FTC-ben összesen 221 tétmeccsen játszó, és ezeken 54 gólt és 55 gólpasszt jegyző klubikon.
„Megmondom őszintén, nagyon kíváncsi vagyok arra, milyen mérkőzést látunk majd: milyen lesz a játék képe, mennyire lesz képes dominálni a Nottingham, mennyire tudja majd ráerőltetni az akaratát a Ferencvárosra. Biztos vagyok benne, hogy szoros és mind a két együttes számára kemény meccs lesz ez. Az pedig, hogy a Fradi az első nyolcban marad-e, a többi eredménytől is függ, de talán a döntetlen is elég lehet hozzá. A nagyobb veszítenivalója inkább a hazai csapatnak van” – zárta gondolatait Gera, aki a mérkőzést a helyszínen tekinti meg.
A Nottingham–Ferencváros El-összecsapást 21 órakor rendezik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar csapat már biztos továbbjutónak számít, a célja így minél jobb helyen, lehetőség szerint az első nyolcban végezni az alapszakaszban, amivel egyből kvalifikálni tudna a nyolcaddöntőbe.
