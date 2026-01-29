„Ez lesz a legnagyobb kihívás” – Gera Zoltán a Mandinernek elárulta, mit vár a Fraditól

„A Premier League-ben szereplő csapatokról érdemes tudni, hogy hozzá vannak szokva a nagyon magas szintű játékhoz és a gyors tempóhoz. Ez a leggyorsabb, legfizikálisabb bajnokság, ráadásul az atmoszféra is nagyon különleges Angliában, itt a szurkolók is másképpen állnak hozzá a mérkőzésekhez” – hívta fel a figyelmet Gera. Arról is beszélt, hogy Keane minden bizonnyal a játékosainak mesélni fog az angliai tapasztalatairól és fel fogja készíteni őket arra, mi vár rájuk.

Nehéz meccs lesz, de szerintem a Nottinghamnél is ugyanezt gondolják.

Azért hét mérkőzés már lement, és a Fradi még veretlen. Eddig nagyon magabiztos, stabil teljesítményt nyújtott, erős csapatok ellen szerepelt, úgyhogy nemcsak a Forest is tarthat ettől a párharctól” – jelentette ki az FTC-ben összesen 221 tétmeccsen játszó, és ezeken 54 gólt és 55 gólpasszt jegyző klubikon.

„Megmondom őszintén, nagyon kíváncsi vagyok arra, milyen mérkőzést látunk majd: milyen lesz a játék képe, mennyire lesz képes dominálni a Nottingham, mennyire tudja majd ráerőltetni az akaratát a Ferencvárosra. Biztos vagyok benne, hogy szoros és mind a két együttes számára kemény meccs lesz ez. Az pedig, hogy a Fradi az első nyolcban marad-e, a többi eredménytől is függ, de talán a döntetlen is elég lehet hozzá. A nagyobb veszítenivalója inkább a hazai csapatnak van” – zárta gondolatait Gera, aki a mérkőzést a helyszínen tekinti meg.

A Nottingham–Ferencváros El-összecsapást 21 órakor rendezik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar csapat már biztos továbbjutónak számít, a célja így minél jobb helyen, lehetőség szerint az első nyolcban végezni az alapszakaszban, amivel egyből kvalifikálni tudna a nyolcaddöntőbe.