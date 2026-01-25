Ft
Colley DVSC DVTK NB I

Nemrég még sörrel locsolták, most a bojkottáló DVTK-szurkolóknak bizonyított – mindhiába...

2026. január 25. 15:42

A frissen kölcsönvett gambiai támadó hathatós közreműködésével villámrajtot vett a Diósgyőr a debreceni keleti derbin. Ám a kétgólos DVTK-előny is kevés volt, a dobogóért kaparó DVSC végül egy megható gólnak is köszönhetően mindhárom pontot otthon tartotta a Nagyerdei Stadionban!

2026. január 25. 15:42
null

Keleti derbivel folytatódott az NB I 19. fordulója: a dobogóért küzdő DVSC a kiesés elől menekülő DVTK-t fogadta vasárnap kora délután. Nemrég mindkét együttesnél új időszámítás kezdődött: a debrecenieknél tulajdonosváltás és tőkeemelés történt, míg a diósgyőriek a télen klubrekordért eladták az FTC-nek magasan legjobbjukat, Elton Acolatsét, helyette kölcsönbe elhozták  a Puskás Akadémia mellőzött gólgyárosát, Lamin Colley-t. 

Lamin Colley és a DVTK: ellenségből közönségkedvenc?

A diósgyőri ultrák tavaly év végén bojkottot hirdettek a gyenge őszi szereplés miatt, úgy tűnik, eredményesen, hiszen gyakorlatilag darabra meg lehetett számolni a vendégdrukkereket, 

egyes helyi hírek szerint mindössze 44(!) jegyet adtak el a vendégszektorba.

A rajt alapján márpedig azt hihette az egyszeri laikus, hogy eddig a szurkolók zavarták a csapatot, hiszen húsz perc után már kettővel ment a DVTK, méghozzá 

annak a Colley-nak köszönhetően, akit néhány hónapja még sörrel borítottak nyakon Miskolcon. 

Ezt is ajánljuk a témában

A gambiai csatáron egyáltalán nem látszott, hogy a gólkirályjelölt Lukács Dániel pazar formája miatt a kispadra szorult Felcsúton: vasárnap előbb egy bedobás után fordult rá, és lőtte ki nagyon szépen a hosszút, majd kisvártatva a szélről a tizenhatosra betörve adott elegáns gólpasszt a hosszú érkező Bokros Szilárdnak – 

19 perc után meglepetésre 0–2 a Diósgyőrnek, hideg zuhany a Nagyerdei Stadionban! 

Sőt, Colley a félidő előtt le is zárhatta volna a mérkőzést, ezúttal ő kapott gólpasszértékű labdát a kapuval szemben Babos Bencétől, ám százszázalékos ziccerben fölébelsőzte... Ez pedig utóbb sokszorosan megbosszulta magát. A Debrecen a félidő hosszabbításában talált egy szépítő gólt egy szerencsésen megpattanó Florian Cibla-lövés után, s 

bár a fordulás után megint Colley-helyzettel indult a második játékrész, Erdélyi kapus lábbal védése után a 49. percben a hátvéd Kusnyír Erik egyenlítő góllal tért vissza súlyos sérülését és hosszú rehabilitációját követően. Írd és mondd, 719 nap kihagyás után – csoda-e, ha a lefújás után a könnyeivel küszködött?

Nulla három helyett tehát pillanatok alatt 2–2, nagyon nem mindegy – ez pedig akkora lendületet adott a cívisvárosiaknak, hogy öt perccel később Szűcs Tamás pompásan helyezett távoli laposával már náluk volt az előny! Ez láthatóan megtörte a diósgyőrieket, akiknél kicsit hasonló volt a helyzet, mint anno Acolatse esetében: a szezon során kis túlzással csak a holland tudott érdemi veszélyhelyzetet jelenteni az ellenfelek kapujára, távozásával ez most Colley-ra lett igaz, egy fecske pedig még mindig nem csinál nyarat. 

A 3–2-es győzelemmel a DVSC pontszámban beérte a dobogós Ferencvárost, míg a kétgólos előnyét leadó DVTK még közelebb került a veszélyzónához: előnye immáron csak három egység a már kieső helyen álló Nyíregyházával szemben. 

Nyitókép: Diósgyőri VTK

