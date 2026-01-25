Nemrég még sörrel locsolták, most a bojkottáló DVTK-szurkolóknak bizonyított – mindhiába...

Nulla három helyett tehát pillanatok alatt 2–2, nagyon nem mindegy – ez pedig akkora lendületet adott a cívisvárosiaknak, hogy öt perccel később Szűcs Tamás pompásan helyezett távoli laposával már náluk volt az előny! Ez láthatóan megtörte a diósgyőrieket, akiknél kicsit hasonló volt a helyzet, mint anno Acolatse esetében: a szezon során kis túlzással csak a holland tudott érdemi veszélyhelyzetet jelenteni az ellenfelek kapujára, távozásával ez most Colley-ra lett igaz, egy fecske pedig még mindig nem csinál nyarat.

A 3–2-es győzelemmel a DVSC pontszámban beérte a dobogós Ferencvárost, míg a kétgólos előnyét leadó DVTK még közelebb került a veszélyzónához: előnye immáron csak három egység a már kieső helyen álló Nyíregyházával szemben.

