Megjöttek Angliából az első milliárdok Debrecenbe – így reagáltak a pletykákra

A tőkét a Stott Capital Hungary Kft. emelte, és a határozat értelmében a pénznek rövid határidőn belül meg is kellett érkeznie a DVSC Futball Zrt. számlájára. Emellett egy korábbi, mintegy 155 millió forintos kölcsönt is bevontak a tőkeemelésbe.

A lap kérdéseire Makray Balázs cégvezető azt válaszolta, hogy a közgyűlés egy teljesen szokványos ázsiós tőkeemelésről határozott. Hozzátette: az eljárást a társaság

gazdasági,

pénzügyi és

tőkemegfelelési érdekei indokolták,

és az összeg kisebb részben jegyzett tőkeként került elszámolásra, nagyobb részben pedig a tőketartalékba került az új tulajdonos egyetértésével.

Az írást szemléző Csakfoci megjegyzi: