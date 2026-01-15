Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bogdán Ádám Debrecen DVSC Loki tulajdonosváltás

Megjöttek Angliából az első milliárdok Debrecenbe – így reagáltak a pletykákra

2026. január 15. 10:30

A DVSC Futball Zrt. részvényesei 2,375 milliárd forintos tőkeemelést hagytak jóvá. Debrecenben új szelek fújnak az angol többségi tulajdonos bejelentése óta, és ennek most már látható jelei is vannak.

2026. január 15. 10:30
null

Ahogy azt a Mandineren is olvashatták, tulajdonosváltás zajlott le a labdarúgó NB I-ben szereplő DVSC-nél. A brit Stott Capital január hetedikén szerezte meg a klub irányító többségi tulajdonrészét. Az elmúlt napokban emiatt felgyorsultak az események Debrecenben: előbb kinevezték az Angliában hosszú éveken keresztül légióskodó magyar válogatott kapust, Bogdán Ádámot sportigazgatónak, majd – mint kiderült – a DVSC Futball Zrt. részvényesei 2,375 milliárd forintos tőkeemelést hagytak jóvá. Utóbbiról a 24.hu a 2025. december 29-i közgyűlési jegyzőkönyv alapján számolt be. 

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk szerint technikailag 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

a jegyzett tőke 9,2 millió forinttal 55,2 millió forintra nőtt, míg a milliárdos nagyságrendű összeg döntően a tőketartalékba került. 

A tőkét a Stott Capital Hungary Kft. emelte, és a határozat értelmében a pénznek rövid határidőn belül meg is kellett érkeznie a DVSC Futball Zrt. számlájára. Emellett egy korábbi, mintegy 155 millió forintos kölcsönt is bevontak a tőkeemelésbe.

A lap kérdéseire Makray Balázs cégvezető azt válaszolta, hogy a közgyűlés egy teljesen szokványos ázsiós tőkeemelésről határozott. Hozzátette: az eljárást a társaság 

  • gazdasági, 
  • pénzügyi és 
  • tőkemegfelelési érdekei indokolták, 

és az összeg kisebb részben jegyzett tőkeként került elszámolásra, nagyobb részben pedig a tőketartalékba került az új tulajdonos egyetértésével.

Az írást szemléző Csakfoci megjegyzi: 

több, egymástól független debreceni forrás is úgy tudja, hogy az előző külföldi tulajdonosi kör jelentős szállítói tartozásokat halmozott fel, így a 400 ezer eurós kölcsön és a későbbi, 2,3 milliárd forintos tőkeinjekció elsősorban ezek rendezését, valamint a klub működésének és a tavaszi szezonban való indulásának biztosítását szolgálhatta.

Debrecen: a sportigazgató reagált a pletykákra

Bogdán Ádám közben az M4 Sportnak adott interjút, melyben a kiválasztásáról, az új felállásról, együttműködésről, tervekről, célokról, valamint a játékosok helyzetéről is beszélt.

A sportigazgató többek között reagált azokra a pletykákra is, miszerint az új többségi tulajdonos, Mark Stott által birtokolt Stockport County és a Loki között megindulhat a labdarúgók „csereberéje”, áramoltatása. 

Bogdán Ádám, Debrecen, DVSC, Loki, angolok, Stockport County
Debrecen: az angolok és Bogdán Ádám érkezésével új időszak kezdődött a klubnál / Fotó: dvsc.hu

„Természetesen van kapcsolat, ami új lehetőségeket nyithat, de nem ez a rövid távú cél. Fantasztikus csapategység van Debrecenben, ami a szakmai stáb és a játékosok felfogásának köszönhető. Úgy gondoljuk, az első igazolásunk Szűcs Tomi maradása. A két klub együttműködését mutatja, hogy megkapjuk a szoftversegítséget a háttérből, de erre még nem nagyon volt idő. Eléggé sűrű időszak van, a Stockport kétnaponta játszik, miközben az átigazolási időszak kellős közepe van, igaz, nálunk hivatalosan csak 15-én nyílik a piac. Mindent olyan irányba kell terelni, hogy a jövőre jó hatással legyen, sok mindent át kell gondolni, de alapvetően nem kell nagy változásokra számítani, főleg nem az első időszakban. A legfontosabb, hogy rengeteg dolog a helyén van, nagyon jól dolgozott az edzői stáb, a játékosok, a háttérben a szakmai stáb, mindenkit dicséret illet. Mindez erős alapot képez, ha kell, akkor természetesen ehhez hozzá lehet és kell tenni, de semmiféleképpen sem kapkodva, felborítva azt, ami eddig működött” – fogalmazott Bogdán.

A DVSC jelenleg a 4. helyen áll a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, hátránya a listavezető győri ETO FC-vel szemben 4 pont. A tavaszi szezonnak január 25-én, a DVTK elleni hazai rangadóval vág neki. 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!