Megjöttek Angliából az első milliárdok Debrecenbe – így reagáltak a pletykákra

Otthagyta a televíziót és sportigazgató lett Debrecenben az egykori Premier League-játékos
Úgy érzik, ez volt az ideális helyzet a közös munkához.
A DVSC Futball Zrt. részvényesei 2,375 milliárd forintos tőkeemelést hagytak jóvá. Debrecenben új szelek fújnak az angol többségi tulajdonos bejelentése óta, és ennek most már látható jelei is vannak.
Ahogy azt a Mandineren is olvashatták, tulajdonosváltás zajlott le a labdarúgó NB I-ben szereplő DVSC-nél. A brit Stott Capital január hetedikén szerezte meg a klub irányító többségi tulajdonrészét. Az elmúlt napokban emiatt felgyorsultak az események Debrecenben: előbb kinevezték az Angliában hosszú éveken keresztül légióskodó magyar válogatott kapust, Bogdán Ádámot sportigazgatónak, majd – mint kiderült – a DVSC Futball Zrt. részvényesei 2,375 milliárd forintos tőkeemelést hagytak jóvá. Utóbbiról a 24.hu a 2025. december 29-i közgyűlési jegyzőkönyv alapján számolt be.
A cikk szerint technikailag
a jegyzett tőke 9,2 millió forinttal 55,2 millió forintra nőtt, míg a milliárdos nagyságrendű összeg döntően a tőketartalékba került.
A tőkét a Stott Capital Hungary Kft. emelte, és a határozat értelmében a pénznek rövid határidőn belül meg is kellett érkeznie a DVSC Futball Zrt. számlájára. Emellett egy korábbi, mintegy 155 millió forintos kölcsönt is bevontak a tőkeemelésbe.
A lap kérdéseire Makray Balázs cégvezető azt válaszolta, hogy a közgyűlés egy teljesen szokványos ázsiós tőkeemelésről határozott. Hozzátette: az eljárást a társaság
és az összeg kisebb részben jegyzett tőkeként került elszámolásra, nagyobb részben pedig a tőketartalékba került az új tulajdonos egyetértésével.
Az írást szemléző Csakfoci megjegyzi:
több, egymástól független debreceni forrás is úgy tudja, hogy az előző külföldi tulajdonosi kör jelentős szállítói tartozásokat halmozott fel, így a 400 ezer eurós kölcsön és a későbbi, 2,3 milliárd forintos tőkeinjekció elsősorban ezek rendezését, valamint a klub működésének és a tavaszi szezonban való indulásának biztosítását szolgálhatta.
Bogdán Ádám közben az M4 Sportnak adott interjút, melyben a kiválasztásáról, az új felállásról, együttműködésről, tervekről, célokról, valamint a játékosok helyzetéről is beszélt.
A sportigazgató többek között reagált azokra a pletykákra is, miszerint az új többségi tulajdonos, Mark Stott által birtokolt Stockport County és a Loki között megindulhat a labdarúgók „csereberéje”, áramoltatása.
„Természetesen van kapcsolat, ami új lehetőségeket nyithat, de nem ez a rövid távú cél. Fantasztikus csapategység van Debrecenben, ami a szakmai stáb és a játékosok felfogásának köszönhető. Úgy gondoljuk, az első igazolásunk Szűcs Tomi maradása. A két klub együttműködését mutatja, hogy megkapjuk a szoftversegítséget a háttérből, de erre még nem nagyon volt idő. Eléggé sűrű időszak van, a Stockport kétnaponta játszik, miközben az átigazolási időszak kellős közepe van, igaz, nálunk hivatalosan csak 15-én nyílik a piac. Mindent olyan irányba kell terelni, hogy a jövőre jó hatással legyen, sok mindent át kell gondolni, de alapvetően nem kell nagy változásokra számítani, főleg nem az első időszakban. A legfontosabb, hogy rengeteg dolog a helyén van, nagyon jól dolgozott az edzői stáb, a játékosok, a háttérben a szakmai stáb, mindenkit dicséret illet. Mindez erős alapot képez, ha kell, akkor természetesen ehhez hozzá lehet és kell tenni, de semmiféleképpen sem kapkodva, felborítva azt, ami eddig működött” – fogalmazott Bogdán.
A DVSC jelenleg a 4. helyen áll a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, hátránya a listavezető győri ETO FC-vel szemben 4 pont. A tavaszi szezonnak január 25-én, a DVTK elleni hazai rangadóval vág neki.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor