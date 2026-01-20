A megutált Viníciusról szólt az este Madridban; nagy pofont kapott a Man. City a BL-ben

akit a csapat szurkolói a Levante elleni múlt szombati bajnoki mérkőzésen kifütyültek a Santiago Bernabéu Stadionban, mert a teljesítménye heteken át elmaradt a várttól. Kylian Mbappé duplázott nevelőklubja ellen.

Az angol bajnokságban csupán a 14. pozícióban szerénykedő Tottenham 2–0-ra legyőzte hazai környezetben a Dortmundot, ezzel a fellépett a táblázat negyedik helyére, míg a címvédő Paris Saint-Germain meglepő, 2–1-es vereséget szenvedett idegenben a portugál Sporting CP-től.

A játéknap bravúrja a Bodö/Glimté, amely otthon 3–1-re megverte a 62. perctől tíz emberrel futballozó Manchester Cityt.

Norvég csapat 2007 óta először nyert meccset a Bajnokok Ligájában, akkor a Rosenborg győzött a Valencia ellen.