A megutált Viníciusról szólt az este Madridban; nagy pofont kapott a Man. City a BL-ben

Az Arsenal legyőzte az Intert, a Real Madrid hatot vágott a Monacónak, a Manchester City kikapott Norvégiában. Ez történt a Bajnokok Ligája keddi játéknapján!
Idén először rendeztek mérkőzéseket a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A keddi játéknap rangadóján az Arsenal a duplázó Gabriel Jesus vezérletével 3–1-re nyert a legutóbbi idényben döntős Inter vendégeként, ezzel hét mérkőzés után is megőrizte a hibátlan mérlegét, és eldőlt, hogy biztosan a tabella első két helyének valamelyikén végez (már csak a Bayern München előzheti meg), ami azt jelenti, hogy az egyenes kieséses szakaszban végig hazai pályán játszhatja majd a visszavágókat.
A Real Madrid otthon 6–1-re nyert a Monaco ellen. A spanyoloknál
gólt szerzett és három gólpasszt adott Vinícius Júnior,
akit a csapat szurkolói a Levante elleni múlt szombati bajnoki mérkőzésen kifütyültek a Santiago Bernabéu Stadionban, mert a teljesítménye heteken át elmaradt a várttól. Kylian Mbappé duplázott nevelőklubja ellen.
Az angol bajnokságban csupán a 14. pozícióban szerénykedő Tottenham 2–0-ra legyőzte hazai környezetben a Dortmundot, ezzel a fellépett a táblázat negyedik helyére, míg a címvédő Paris Saint-Germain meglepő, 2–1-es vereséget szenvedett idegenben a portugál Sporting CP-től.
A játéknap bravúrja a Bodö/Glimté, amely otthon 3–1-re megverte a 62. perctől tíz emberrel futballozó Manchester Cityt.
Norvég csapat 2007 óta először nyert meccset a Bajnokok Ligájában, akkor a Rosenborg győzött a Valencia ellen.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Keddi eredmények
Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) 1–4 (Szadibekov 90+2., ill. A. Sztankovics 32., Vanaken 38., Vermant 74., Mechele 84.)
Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3–1 (Högh 22., 24., Hauge 58., ill. Cherki 60.)
Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz) 1–1 (J. Larsson 72., ill. McTominay 39.)
Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) 1–3 (Sucic 18., ill. Gabriel Jesus 10., 31., Gyökeres 84.)
Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 2–0 (Costinha 2., Taremi 45+1.)
Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) 6–1 (Mbappé 5., 26., Mastantuono 51., Kehrer 55. – öngól, Vinícius Jr. 63., Bellingham 80., ill. Teze 72.)
Sporting CP (portugál)–Paris Saint-Germain (francia) 2–1 (L. Suárez 74., 90., ill. Kvarachelia 79.)
Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német) 2–0 (C. Romero 14., Solanke 37.)
Villarreal (spanyol)–Ajax (holland) 1–2 (Oluwaseyi 49., ill. Gluh 61., Edvardsen 90.)
Nyitókép: Pierre-Philippe Marcou / AFP