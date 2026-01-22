Ft
01. 22.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tenisz Babos Tímea Australian Open

Megható búcsú: ezrek ünnepelték a magyar sportolót Ausztráliában (VIDEÓ)

2026. január 22. 11:03

Elbúcsúztatták Melbourne-ben a négyszeres Grand Slam-győztes magyar teniszezőt. Babos Tímea idén utoljára versenyzett az Australian Openen.

2026. január 22. 11:03
null

Ünnepélyesen elbúcsúztatták Babos Tímeát csütörtökön az ausztrál nyílt teniszbajnokság (Australian Open) szervezői. A torna után családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos és a kanadai Leylah Fernandez duója szerdán 6:4, 4:6, 6:3-ra kikapott az első fordulóban a kilencedik kiemelt spanyol Cristina Bucsa és amerikai Nicole Melichar-Martinez kettősétől.

 

Másnap aztán a Rod Laver Arénába volt hivatalos a 32 éves magyar játékos, aki párosban korábban világelső volt, idén pedig immár 15-ödször lépett pályára a felnőtt mezőnyben. A magyar szövetség beszámolója szerint a különleges eseményre – amelyre közvetlenül Novak Djokovics mérkőzése előtt kerítettek sort – eljöttek a játékostársak, 

  • Gálfi Dalma, 
  • Bondár Anna, 
  • Stollár Fanny 
  • és Marozsán Fábián is. 

Az Australian Open versenyigazgatója egy ajándékcsomaggal köszönte meg a soproni teniszezőnek az elmúlt 15 évet – Babos négyszer játszott döntőt Melbourne-ben és kétszer győzött a női párosban (2018 és 2020).

 

„Érzelmes pillanatok ezek, számomra könnyebb teniszezni, mint ilyenkor beszélni – mondta az ünnepelt a pályán tartott beszédében. – Köszönöm, hogy még egyszer itt állhatok ezen a pályán, ez a torna mindig közel állt a szívemhez. Nehéz egy-egy pillanatot kiemelni, de különleges érzés volt összecsapni a legjobbakkal itt. Én egy kis ország kisvárosából jövök, a családomnak volt egy nagy álma, most pedig itt állok a magyar játékosok és a férjem előtt. Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a fantasztikus utat. 

Nehéz abbahagyni a versenyzést, de vannak más dolgok is az életemben, és annyi biztos, hogy ez volt az utolsó Australian Openem.”

Babos a magyar szövetségnek adott interjújában hozzátette, a következő két évben nem tervez versenyezni, de 2028-ban a Los Angeles-i olimpián, az európai Grand Slameken és a nagyobb tornákon szeretne ismét indulni.

Nyitókép: DAVID GRAY / AFP

Búvár Kund
2026. január 22. 11:57
Gratulálok Timi az eddig elért eredményeidhez ! Köszönjük a sok örömöt! Jónéhány edzésvideódat láttam, amit megosztottál, brutális edzésmunkát végzel. Sok sikert a babához!
nemturista
2026. január 22. 11:46
Aki ilyen szinten játszik,sőt sok esetben győz,abban iszonyú sok munka van! További sok sikert az életben!
egonsamu-2
2026. január 22. 11:40
Le a kalappal! Ilyen hosszú ideig világszinvonalon sportolni hatalmas teljesítmény. Boldog családi életet Tímea!
