Megható búcsú: ezrek ünnepelték a magyar sportolót Ausztráliában (VIDEÓ)

„Ki vagyunk rakva, mint a cirkuszi majmok” – Babos Tímea a tenisz sötét oldaláról mesélt
Felidézte, amikor dagadt konyhalánynak nevezték.
Elbúcsúztatták Melbourne-ben a négyszeres Grand Slam-győztes magyar teniszezőt. Babos Tímea idén utoljára versenyzett az Australian Openen.
Ünnepélyesen elbúcsúztatták Babos Tímeát csütörtökön az ausztrál nyílt teniszbajnokság (Australian Open) szervezői. A torna után családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos és a kanadai Leylah Fernandez duója szerdán 6:4, 4:6, 6:3-ra kikapott az első fordulóban a kilencedik kiemelt spanyol Cristina Bucsa és amerikai Nicole Melichar-Martinez kettősétől.
Másnap aztán a Rod Laver Arénába volt hivatalos a 32 éves magyar játékos, aki párosban korábban világelső volt, idén pedig immár 15-ödször lépett pályára a felnőtt mezőnyben. A magyar szövetség beszámolója szerint a különleges eseményre – amelyre közvetlenül Novak Djokovics mérkőzése előtt kerítettek sort – eljöttek a játékostársak,
Az Australian Open versenyigazgatója egy ajándékcsomaggal köszönte meg a soproni teniszezőnek az elmúlt 15 évet – Babos négyszer játszott döntőt Melbourne-ben és kétszer győzött a női párosban (2018 és 2020).
„Érzelmes pillanatok ezek, számomra könnyebb teniszezni, mint ilyenkor beszélni – mondta az ünnepelt a pályán tartott beszédében. – Köszönöm, hogy még egyszer itt állhatok ezen a pályán, ez a torna mindig közel állt a szívemhez. Nehéz egy-egy pillanatot kiemelni, de különleges érzés volt összecsapni a legjobbakkal itt. Én egy kis ország kisvárosából jövök, a családomnak volt egy nagy álma, most pedig itt állok a magyar játékosok és a férjem előtt. Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a fantasztikus utat.
Nehéz abbahagyni a versenyzést, de vannak más dolgok is az életemben, és annyi biztos, hogy ez volt az utolsó Australian Openem.”
Ezt is ajánljuk a témában
Felidézte, amikor dagadt konyhalánynak nevezték.
Babos a magyar szövetségnek adott interjújában hozzátette, a következő két évben nem tervez versenyezni, de 2028-ban a Los Angeles-i olimpián, az európai Grand Slameken és a nagyobb tornákon szeretne ismét indulni.
Nyitókép: DAVID GRAY / AFP