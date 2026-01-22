Megható búcsú: ezrek ünnepelték a magyar sportolót Ausztráliában (VIDEÓ)

Az Australian Open versenyigazgatója egy ajándékcsomaggal köszönte meg a soproni teniszezőnek az elmúlt 15 évet – Babos négyszer játszott döntőt Melbourne-ben és kétszer győzött a női párosban (2018 és 2020).

„Érzelmes pillanatok ezek, számomra könnyebb teniszezni, mint ilyenkor beszélni – mondta az ünnepelt a pályán tartott beszédében. – Köszönöm, hogy még egyszer itt állhatok ezen a pályán, ez a torna mindig közel állt a szívemhez. Nehéz egy-egy pillanatot kiemelni, de különleges érzés volt összecsapni a legjobbakkal itt. Én egy kis ország kisvárosából jövök, a családomnak volt egy nagy álma, most pedig itt állok a magyar játékosok és a férjem előtt. Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a fantasztikus utat.