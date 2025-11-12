Szoboszlaiék nem nyugszanak bele: akkora a felháborodás, hogy élő adásban tettek közzé egy hangfelvételt

Ahogy arról kedden a Mandiner is beszámolt, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapata felvette a kapcsolatot a PGMOL-lal (az angol játékvezetői testülettel) Virgil van Dijk meg nem adott fejes gólja miatt.

A Vörösök vasárnap 3–0-s vereséget szenvedtek a Manchester City vendégeként a Premier League-ben. A 38. percben, egygólos hazai vezetésénél egy sarokrúgás után Virgil van Dijk a kapuba fejelte a labdát, de Chris Kavanagh játékvezető – aki nemrég a magyar–örmény vb-selejtezőt is vezette – a partjelző jelzésére a gólt les miatt nem adta meg. A VAR-szobában Michael Oliverék megvizsgálták a leshelyzetet, és úgy döntöttek, helybenhagyják a pályán hozott ítéletet, vagyis hogy szabálytalan a találat.