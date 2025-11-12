Szoboszlaiék nem nyugszanak bele: akkora a felháborodás, hogy élő adásban tettek közzé egy hangfelvételt

Szoboszlaiék hivatalosan is panaszt tettek a Manchester City elleni rangadón történtek miatt
Szerintük, ha jó döntés születik, minden másképpen alakul.
Megszólalt az angol játékvezetői testület Virgil van Dijk meg nem adott góljának ügyében.
Ahogy arról kedden a Mandiner is beszámolt, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapata felvette a kapcsolatot a PGMOL-lal (az angol játékvezetői testülettel) Virgil van Dijk meg nem adott fejes gólja miatt.
A Vörösök vasárnap 3–0-s vereséget szenvedtek a Manchester City vendégeként a Premier League-ben. A 38. percben, egygólos hazai vezetésénél egy sarokrúgás után Virgil van Dijk a kapuba fejelte a labdát, de Chris Kavanagh játékvezető – aki nemrég a magyar–örmény vb-selejtezőt is vezette – a partjelző jelzésére a gólt les miatt nem adta meg. A VAR-szobában Michael Oliverék megvizsgálták a leshelyzetet, és úgy döntöttek, helybenhagyják a pályán hozott ítéletet, vagyis hogy szabálytalan a találat.
A döntés hatalmas felháborodást keltett a Liverpool háza táján, amelyre reagálva az angol szövetség példátlan lépésre szánta el magát: a Sky Sports Match Officials Mic’d Up című műsorában teljes egészében nyilvánosságra hozták a VAR-szobában elhangzott hangfelvételt – írja a givemesport.com.
A felvételen hallható, ahogy a VAR-szobában Michael Oliver és segítői arról egyeztetnek, hogy Robertson a kapus látómezejében tartózkodott, s bár nem ért a labdához, mozdulatával „nyilvánvalóan befolyásolta” Donnarummát.
„Robertson irányvonalban van, nagyon közel a kapushoz, elhajol a labda elől, de egyértelműen akadályozza a rálátást”
– hallható az egyik asszisztens megjegyzése. Oliver ezután megerősítette a pályán hozott ítéletet: „A döntés les, Robertson mozgása közvetlenül befolyásolja a kapust.”
A Liverpool vezetése ennek ellenére továbbra is fenntartja, hogy a gól szabályos volt, és komoly szakmai aggályokat fogalmazott meg a PGMOL felé – ezek mind
Howard Webb, a testület technikai igazgatója a műsorban elmondta: az ilyen típusú leshelyzetek mindig rendkívül szubjektívek, hiszen a játékos nem ér labdához, mégis hatással lehet az ellenfélre.
Ezek a legnehezebben megítélhető szituációk. Robertson ugyan nem érinti a labdát, de amikor elhajol, mindössze néhány méterre áll a kapustól – ez is befolyásolhatja az ítéletet”
– magyarázta Webb.
