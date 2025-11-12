Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Sky Sport PGMOL VAR Liverpool

Szoboszlaiék nem nyugszanak bele: akkora a felháborodás, hogy élő adásban tettek közzé egy hangfelvételt

2025. november 12. 15:54

Megszólalt az angol játékvezetői testület Virgil van Dijk meg nem adott góljának ügyében.

2025. november 12. 15:54
null

Ahogy arról kedden a Mandiner is beszámolt, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapata felvette a kapcsolatot a PGMOL-lal (az angol játékvezetői testülettel) Virgil van Dijk meg nem adott fejes gólja miatt.

A Vörösök vasárnap 3–0-s vereséget szenvedtek a Manchester City vendégeként a Premier League-ben. A 38. percben, egygólos hazai vezetésénél egy sarokrúgás után Virgil van Dijk a kapuba fejelte a labdát, de Chris Kavanagh játékvezető – aki nemrég a magyar–örmény vb-selejtezőt is vezette – a partjelző jelzésére a gólt les miatt nem adta meg. A VAR-szobában Michael Oliverék megvizsgálták a leshelyzetet, és úgy döntöttek, helybenhagyják a pályán hozott ítéletet, vagyis hogy szabálytalan a találat.

Ezt is ajánljuk a témában

A döntés hatalmas felháborodást keltett a Liverpool háza táján, amelyre reagálva az angol szövetség példátlan lépésre szánta el magát: a Sky Sports Match Officials Mic’d Up című műsorában teljes egészében nyilvánosságra hozták a VAR-szobában elhangzott hangfelvételt – írja a givemesport.com.

A felvételen hallható, ahogy a VAR-szobában Michael Oliver és segítői arról egyeztetnek, hogy Robertson a kapus látómezejében tartózkodott, s bár nem ért a labdához, mozdulatával „nyilvánvalóan befolyásolta” Donnarummát. 

„Robertson irányvonalban van, nagyon közel a kapushoz, elhajol a labda elől, de egyértelműen akadályozza a rálátást”

– hallható az egyik asszisztens megjegyzése. Oliver ezután megerősítette a pályán hozott ítéletet: „A döntés les, Robertson mozgása közvetlenül befolyásolja a kapust.”

A Liverpool vezetése ennek ellenére továbbra is fenntartja, hogy a gól szabályos volt, és komoly szakmai aggályokat fogalmazott meg a PGMOL felé – ezek mind 

  • a VAR-eljárás módját, 
  • a kommunikáció átláthatóságát 
  • és az ítélet következetlenségét érintik.

Howard Webb, a testület technikai igazgatója a műsorban elmondta: az ilyen típusú leshelyzetek mindig rendkívül szubjektívek, hiszen a játékos nem ér labdához, mégis hatással lehet az ellenfélre. 

Ezek a legnehezebben megítélhető szituációk. Robertson ugyan nem érinti a labdát, de amikor elhajol, mindössze néhány méterre áll a kapustól – ez is befolyásolhatja az ítéletet”

– magyarázta Webb.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Darren Staples / AFP

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kétes
2025. november 12. 16:15
Donnarumma mindent jól látott. VanDijk fejesére időben mozdult és hárítani próbált. Mozgása nem tört meg Robertson elhajolása miatt. A gól szerintem szabályos volt. Szöglet után, az ötésfelesen belül nem lenne szabad lest ítélni, ha második labdaérintés után alakulna ki a leshelyzet, mint most. Régen az ötösfelesen belül nem volt lehetőség a kapus szabályos támadására sem. Most pedig 3-4-5-6 támadó is ott van a szögletnél a kapus előtt és a labda mozgásától függetlenül akadályozzák a kapust. Van egy két játékos akinek direkt ez a dolga. A "feltartás" szabálya a labdarúgásban azt jelenti, hogy egy játékos szándékosan visszatartja vagy akadályozza az ellenfelét a játéktól, ami szabálytalanságnak minősül. A mai labdarúgásban ezt nem alkalmazzák a bírók. Ezt csak azért hoztam példaként, hogy az élet által meghaladott szabályelemet meg leht változtatni. Egyébként a szögletek előtti tülekedés időt vesz el a játéktól, értelmetlen sárgalapokat eredményez. stb...stb Mindenkit hergel.
Válasz erre
1
0
Sróf
2025. november 12. 16:07
Következetlenség, átláthatatlanság, acsargás, háborgás, egymásra mutogatás. Ez van, ha nem Magyar Péterre bízzák a mérkőzésvezetést.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!