Szoboszlaiék hivatalosan is panaszt tettek a Manchester City elleni rangadón történtek miatt

Kitört a balhé Angliában: szabályos gólt vettek el Szoboszlaiéktól? Szétszedik a bírót, a játékvezetők egykori főnöke is kritizál
A Liverpool meg nem adott gólja nagy port kavart. Szoboszlaiék panaszt is tettek.
A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapata felvette a kapcsolatot a PGMOL-lal (az angol játékvezetői testülettel) Virgil van Dijk meg nem adott fejes gólja miatt – számolt be a klubhoz közeli This is Anfield.
Mint ismert, a Vörösök a mögöttünk hagyott hétvégén 3–0-s vereséget szenvedtek a Manchester City vendégeként az angol élvonalbeli bajnokságban (Premier League). Az első félidő hajrájában, egygólos hazai vezetésénél egy sarokrúgás után Virgil van Dijk a kapuba fejelte a labdát, de Chris Kavanagh játékvezető – aki nemrég a magyar–örmény vb-selejtezőt is vezette – a partjelző jelzésére a gólt les miatt nem adta meg. A VAR-szobában Michael Oliverék megvizsgálták a leshelyzetet, és úgy döntöttek, helybenhagyják a pályán hozott ítéletet, vagyis hogy szabálytalan a találat.
A döntés nagy port kavart, hiszen Gianluigi Donnarumma mozdulatsorát nem zavarta meg és nem folyásolta be Andrew Robertson helyezkedése. A This is Anfield az Athletic munkatársára, James Pearce-re hivatkozva most arról ír, hogy a Liverpool felvette a kapcsolatot Howard Webb-bel, az angol játékvezetői testület vezetőjével, hogy „komoly aggodalmát fejezze ki” az érvénytelen gól miatt. A klub nem fogadja el, hogy ennek a leshelyzetnek a megítélésében szubjektivitás játszhatott szerepet, mert a szabály egyértelműen fogalmaz, és a gól meg nem adásához szükséges kritériumok egyike sem teljesült, ezért azt meg kellett volna adni.
A Liverpool továbbá nehezményezte, hogy a meccsen az általános VAR-ellenőrzések és vizsgálatok nem voltak egyensúlyban, márpedig, ha így történt volna, más eredmény születhetett volna.
A portál hozzátette, hogy a partjelző a gól után 13 másodperccel emelte a zászlaját.
Keith Hackett, az angol játékvezetői testület korábbi vezetője is elmondta a véleményét.
„Tökéletesen szabályos gólt vettek el a Liverpooltól les címszó alatt. Tudjuk, hogy e szabály tekintetében is létezik bizonyos szubjektivítás, de vizsgáljuk meg egy kicsit jobban! Egy játékost, aki leshelyzetben van abban a pillanatban, amikor a csapattársa megjátssza vagy megérinti a labdát, csak akkor büntetnek, ha aktívan játékba avatkozik azáltal, hogy megjátszik vagy megérint egy csapattársa által passzolt vagy érintett labdát, avagy beavatkozik az ellenfél játékába azáltal, hogy bármilyen módon akadályozza az ellenfelet, esetleg egyértelműen takarja a látóterét. Igen, Robertson valóban leshelyzetben van, de ez önmagában nem szabálytalanság! Tényleg beleavatkozott volna a kapus dolgába?
Szerintem a kapusnak tiszta rálátása volt, védhetett volna, de nem tette – a labda bement, és a játékvezetők könnyelmű döntést hoztak, inkább lest ítéltek, és érvénytelenítették a gólt. Véleményem szerint tévedtek: egyetértek a bizonyos fokú bírói szubjektivitással, de nem szeretem, ha jó gólokat megsemmisítenek.”
