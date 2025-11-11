Szoboszlaiék hivatalosan is panaszt tettek a Manchester City elleni rangadón történtek miatt

A Liverpool továbbá nehezményezte, hogy a meccsen az általános VAR-ellenőrzések és vizsgálatok nem voltak egyensúlyban, márpedig, ha így történt volna, más eredmény születhetett volna.

A portál hozzátette, hogy a partjelző a gól után 13 másodperccel emelte a zászlaját.

„Kirabolták” Szoboszlaiékat?

Keith Hackett, az angol játékvezetői testület korábbi vezetője is elmondta a véleményét.

„Tökéletesen szabályos gólt vettek el a Liverpooltól les címszó alatt. Tudjuk, hogy e szabály tekintetében is létezik bizonyos szubjektivítás, de vizsgáljuk meg egy kicsit jobban! Egy játékost, aki leshelyzetben van abban a pillanatban, amikor a csapattársa megjátssza vagy megérinti a labdát, csak akkor büntetnek, ha aktívan játékba avatkozik azáltal, hogy megjátszik vagy megérint egy csapattársa által passzolt vagy érintett labdát, avagy beavatkozik az ellenfél játékába azáltal, hogy bármilyen módon akadályozza az ellenfelet, esetleg egyértelműen takarja a látóterét. Igen, Robertson valóban leshelyzetben van, de ez önmagában nem szabálytalanság! Tényleg beleavatkozott volna a kapus dolgába?