Szoboszlai Dominik helyzete egyértelmű Liverpoolban a helyi lap szerint – és sajnos Kerkez Milosé is

Súlyosan alábecsülte Szoboszlait, korrekcióra kényszerült a Walt Disney tulajdonában álló világhírű sportlap
Az ESPN szerint Szoboszlai „más szintet képvisel”, mint ahogy azt korábban gondolták.
A két magyar a skála két végén helyezkedik el a The Liverpool Echo szezonértékelésében. A leendő csapatkapitánynak kikiáltott Szoboszlai kimagaslik, Kerkez viszont kilóg a Premier League-címvédő együttesből.
A Liverpool FC egyik hivatalos szurkolói oldala, a The Liverpool Echo elkészítette játékososztályzatait a 2025/26-os idény eddigi tapasztalatai alapján. Az értékelésnél a csapat mostanáig lejátszott, minden sorozatot figyelembe véve összesen 18 mérkőzését vették alapul, a futballistákat pedig azon mérkőzéseik alapján pontozták, amelyeken legalább 15 percet a pályán töltöttek. A listát magyar szemmel olvasni kissé ambivalens érzés, hiszen annak tetején és alján is egy-egy honfitársunk áll: nem meglepetésre Szoboszlai Dominik, illetve Kerkez Milos.
A bukdácsoló csapatból magasan kilóg felfelé Szoboszlai, aki 7.25-ös összpontszámot kapott, senki más nem érte el még csak a 7-et sem: a magyar válogatott csapatkapitányát az éppen sérült brazil kapus, Alisson követi majd' fél ponttal lemaradva, 6.78-cal.
Továbbra is vitathatatlanul a szezon legjobbja, a múlt héten az Aston Villa és a Real Madrid ellen nyújtott kiemelkedő teljesítménye is alátámasztja ezt a tényt"
– írja az Echo a magyar játékmesterrel kapcsolatban.
A keret nagy része eléri a 6-ost – még a minden várakozást alulmúló Florian Wirtz (6.13) is –, a csalódást keltőek között azonban komoly nevek vannak. Az előző szezon legjobbja, Mohamed Szalah lassan javuló formája ellenére is csak 5.94-gyel „erősíti” a masszív alulteljesítők táborát, de a másik nyári sztárszerzemény, Alexander Isak sem lehet büszke az 5.63-as pontszámára. Nála csak egyetlen játékos kapott rosszabb osztályzatot, és az sajnos Kerkez Milos: 5.29-es értékelése mellé azt a nem túl hízelgő megjegyzést fűzték a szerkesztők, hogy
az Anfield-karrierje roppant kiábrándító kezdete során eddig csak felvillanásokkal emlékeztetett arra, miért szerződtették 40 millió fontért a Bournemouth-tól."
Szoboszlai Dominik egyébként az előszezon óta folyamatosan téma a nemzetközi és az angol sportsajtóban. Eleinte sokan azt várták, Wirtz érkezésével kiszorulhat a kezdőből, ám miután bárhol játszatta Arne Slot, s minden pozícióban csapata legjobbja volt, egyre másra követték meg, most pedig már ott tartunk, hogy az együttes legjobbjának, leendő csapatkapitányának kiáltották ki, összeboronálva újabban a Real Madriddal és a Manchester Cityvel is. Érdekesség, utóbbival, mármint a csapatkapitánysággal kapcsolatban Szoboszlai a napokban azt nyilatkozta az őt korábban szintén megkövető ESPN-nek, hogy szerinte ez a téma egyelőre nem aktuális. „Elegendő vezérünk van Virgil van Dijk, Mo Szalah, Andy Robertson és Alisson személyében. Ők régebb óta vannak itt, többen már hét-nyolc éve, beleértve a csapatkapitányt és a helyettesét is.
Én csak próbálom a legjobbamat nyújtani a pályán. Ha emiatt vezérnek tűnök, akkor ezt inkább a pályán folytatom tovább, és nem pedig azon kívül!”
