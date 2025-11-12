Ft
Liverpool Alexander Isak Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik helyzete egyértelmű Liverpoolban a helyi lap szerint – és sajnos Kerkez Milosé is

2025. november 12. 12:34

A két magyar a skála két végén helyezkedik el a The Liverpool Echo szezonértékelésében. A leendő csapatkapitánynak kikiáltott Szoboszlai kimagaslik, Kerkez viszont kilóg a Premier League-címvédő együttesből.

2025. november 12. 12:34
null

A Liverpool FC egyik hivatalos szurkolói oldala, a The Liverpool Echo elkészítette játékososztályzatait a 2025/26-os idény eddigi tapasztalatai alapján. Az értékelésnél a csapat mostanáig lejátszott, minden sorozatot figyelembe véve összesen 18 mérkőzését vették alapul, a futballistákat pedig azon mérkőzéseik alapján pontozták, amelyeken legalább 15 percet a pályán töltöttek. A listát magyar szemmel olvasni kissé ambivalens érzés, hiszen annak tetején és alján is egy-egy honfitársunk áll: nem meglepetésre Szoboszlai Dominik, illetve Kerkez Milos. 

Szoboszlai Kerkez Salah
A skála két vége: Szoboszlai az idei Liverpool legjobbja, Kerkez és Szalah viszont a masszív alulteljesítők közé tartozik (Fotó: AFP/Darren Staples)

Szoboszlai toronymagasan kiemelkedik

A bukdácsoló csapatból magasan kilóg felfelé Szoboszlai, aki 7.25-ös összpontszámot kapott, senki más nem érte el még csak a 7-et sem: a magyar válogatott csapatkapitányát az éppen sérült brazil kapus, Alisson követi majd' fél ponttal lemaradva, 6.78-cal. 

Továbbra is vitathatatlanul a szezon legjobbja, a múlt héten az Aston Villa és a Real Madrid ellen nyújtott kiemelkedő teljesítménye is alátámasztja ezt a tényt"

– írja az Echo a magyar játékmesterrel kapcsolatban. 

A keret nagy része eléri a 6-ost – még a minden várakozást alulmúló Florian Wirtz (6.13) is –, a csalódást keltőek között azonban komoly nevek vannak. Az előző szezon legjobbja, Mohamed Szalah lassan javuló formája ellenére is csak 5.94-gyel „erősíti” a masszív alulteljesítők táborát, de a másik nyári sztárszerzemény, Alexander Isak sem lehet büszke az 5.63-as pontszámára. Nála csak egyetlen játékos kapott rosszabb osztályzatot, és az sajnos Kerkez Milos: 5.29-es értékelése mellé azt a nem túl hízelgő megjegyzést fűzték a szerkesztők, hogy 

az Anfield-karrierje roppant kiábrándító kezdete során eddig csak felvillanásokkal emlékeztetett arra, miért szerződtették 40 millió fontért a Bournemouth-tól."

Mohamed Szalah és Kerkez Milos is a vastagon alulteljesítők között (Fotó: Peter Parks/AFP)

Hatalmas utat tett meg, de a csapatkapitányságra még nem áll készen

Szoboszlai Dominik egyébként az előszezon óta folyamatosan téma a nemzetközi és az angol sportsajtóban. Eleinte sokan azt várták, Wirtz érkezésével kiszorulhat a kezdőből, ám miután bárhol játszatta Arne Slot, s minden pozícióban csapata legjobbja volt, egyre másra követték meg, most pedig már ott tartunk, hogy az együttes legjobbjának, leendő csapatkapitányának kiáltották ki, összeboronálva újabban a Real Madriddal és a Manchester Cityvel is. Érdekesség, utóbbival, mármint a csapatkapitánysággal kapcsolatban Szoboszlai a napokban azt nyilatkozta az őt korábban szintén megkövető ESPN-nek, hogy szerinte ez a téma egyelőre nem aktuális. „Elegendő vezérünk van Virgil van Dijk, Mo Szalah, Andy Robertson és Alisson személyében. Ők régebb óta vannak itt, többen már hét-nyolc éve, beleértve a csapatkapitányt és a helyettesét is. 

Én csak próbálom a legjobbamat nyújtani a pályán. Ha emiatt vezérnek tűnök, akkor ezt inkább a pályán folytatom tovább, és nem pedig azon kívül!” 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Darren Staples/AFP)

madre79
2025. november 12. 13:22
Ha Kerkez kilóg, akkor Wirtz hol van?
Reszelő Aladár
2025. november 12. 12:52
Kerkez valóban adós pár jó meccsel. De amíg túl nagy a kabát, addig az lötyögni fog. Az ő dolga, hogy lehiggadjon. Slot dolga, hogy mindenkinek megtalálja a helyét a pályán kihasználva az erősségüket, a játékosok dolga, hogy megtanulják egymás mozgását, mozdulatait. Ez egy teljesen felfrissített-felforgatott csapat, ami még bőven döcög, de megvan benne a minőség. Ha elengedik a bajnokságot, akkor még mindig ott a BL, ahol a továbbjutás már lényegében megvan és ott majd csak márciustól kell jól játszani.
