Szoboszlai Dominik helyzete egyértelmű Liverpoolban a helyi lap szerint – és sajnos Kerkez Milosé is

A Liverpool FC egyik hivatalos szurkolói oldala, a The Liverpool Echo elkészítette játékososztályzatait a 2025/26-os idény eddigi tapasztalatai alapján. Az értékelésnél a csapat mostanáig lejátszott, minden sorozatot figyelembe véve összesen 18 mérkőzését vették alapul, a futballistákat pedig azon mérkőzéseik alapján pontozták, amelyeken legalább 15 percet a pályán töltöttek. A listát magyar szemmel olvasni kissé ambivalens érzés, hiszen annak tetején és alján is egy-egy honfitársunk áll: nem meglepetésre Szoboszlai Dominik, illetve Kerkez Milos.

A skála két vége: Szoboszlai az idei Liverpool legjobbja, Kerkez és Szalah viszont a masszív alulteljesítők közé tartozik (Fotó: AFP/Darren Staples)

Szoboszlai toronymagasan kiemelkedik

A bukdácsoló csapatból magasan kilóg felfelé Szoboszlai, aki 7.25-ös összpontszámot kapott, senki más nem érte el még csak a 7-et sem: a magyar válogatott csapatkapitányát az éppen sérült brazil kapus, Alisson követi majd' fél ponttal lemaradva, 6.78-cal.