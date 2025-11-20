Három magyar került fel a BBC tizenegy fős listájára – de ennek egyáltalán nem örülünk

Most bánhatjuk igazán: kiderült, kik lehettek volna a magyar válogatott ellenfelei a vb-selejtező playoffban
Hivatalossá vált az európai és interkontinentális vb-pótselejtezők kalapjainak összetétele.
Három magyar futballista került be a vb-ről lemaradók álomcsapatába. Szoboszlai Dominik, Willi Orbán és Kerkez Milos a BBC és a Yahoo tizenegyében is helyet kapott.
A világbajnoki selejtezősorozatok lezárultával több nemzetközi hírportál, így a BBC és a Yahoo is összeállította azoknak a labdarúgóknak az álomcsapatát, akik biztosan nem lesznek ott a jövő évi vb-n – az írek elleni vereséggel a pótselejtezőről is lecsúszó magyar válogatott három alapembere, Szoboszlai Dominik, Orbán Willi és Kerkez Milos mindkét honlapnál bekerült a képzeletbeli együttesbe.
Szoboszlairól a Yahoo leírja, hogy ebben az idényben vitathatatlanul a Liverpool legjobb játékosa, és a világbajnoki selejtezők során a magyar csapatnak is vezéregyénisége volt, hiszen hat mérkőzésen egy gólt és négy gólpasszt jegyzett. Kerkezről megjegyzik, hogy az első hónapjai nehezen alakultak a Poolnál, és a várt sikerélményt a válogatottnál sem tudta megszerezni.
A BBC és a Yahoo álomcsapata csupán egy helyen tér el egymástól: mindkét lapnál
játékos került be a csapatba, de amíg előbbinél Ola Ainát (Nottingham Forest), addig utóbbinál Ademola Lookmant (Atalanta) tették be.
A Yahoo álomtizenegyének összértéke a Transfermarkt piaci portál által meghatározott értékeket figyelembe véve 573 millió euró.
A VB-RŐL LEMARADÓK ÁLOMCSAPATA A YAHOO-NÁL
Jan Oblak (Szlovénia) – Orbán Willi (MAGYARORSZÁG), Nikola Milenkovics (Szerbia), Kerkez Milos (MAGYARORSZÁG) – Carlos Baleba (Kamerun), Szoboszlai Dominik (MAGYARORSZÁG), Hvicsa Kvarachelia (Grúzia/Georgia), Bryan Mbeumo (Kamerun) – Ademola Lookman (Atalanta), Serhou Guirassy (Guinea), Victor Osimhen (Nigéria)
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor
Magyarország–Írország 2–3