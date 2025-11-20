Három magyar került fel a BBC tizenegy fős listájára – de ennek egyáltalán nem örülünk

Szoboszlairól a Yahoo leírja, hogy ebben az idényben vitathatatlanul a Liverpool legjobb játékosa, és a világbajnoki selejtezők során a magyar csapatnak is vezéregyénisége volt, hiszen hat mérkőzésen egy gólt és négy gólpasszt jegyzett. Kerkezről megjegyzik, hogy az első hónapjai nehezen alakultak a Poolnál, és a várt sikerélményt a válogatottnál sem tudta megszerezni.