A Martínez-incidensről faggatták Szoboszlai Dominiket – nem fogta vissza magát a Liverpool magyarja

Előkerült egy felvétel: Szoboszlai nagy bajba kerülhetett volna, de nem ült fel a provokációnak
Pedig mindent megtettek érte.
Az Aston Villa világbajnok kapusa kis híján lerángatta a mezt a magyar válogatott csapatkapitányáról. Szoboszlai Dominik elegánsan reagálta le a paprikás szituációt, a Liverpool eddigi teljesítményével kapcsolatban viszont roppant önkritikus.
Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik az Aston Villa elleni bajnokin akaszkodott össze a birminghamiek kapusával, Emiliano Martínezzel. Az incidens a 27. percben történt, miután válogatottunk csapatkapitánya a reklámtáblára lökte a vendégek belga játékosát, Amadou Onanát, akit az eset után ápolni is kellett. Az argentin világbajnok ezt nehezményezve kérte számon Szoboszlait: megragadta a mezét, s kis híján letépte róla, miközben magyarázott neki, végül csak csapattársa, Pau Torres unszolására eresztette el közönségkedvencünket, aki végig profihoz méltó higgadtsággal kezelte a szituációt.
Ezt is ajánljuk a témában
Pedig mindent megtettek érte.
A végül 2–0-s liverpooli sikerrel záruló meccsen az ismét a mezőny legjobbjának megválasztott Szoboszlai később így sem úszta meg a sárga lapot a vendégedző Unai Emery sajátos megtréfálása miatt, a lefújást követően pedig a helyszínen nyilatkozott a Spíler Tv-nek. A 25 éves klasszist egyebek mellett a Martínez-féle incidensről is kérdezték, ezt Szoboszlai elütötte annyival, hogy
Csak megkérdezte, hogy vagyok...",
csapata ingadozó formájával kapcsolatban viszont már nem kertelt: „Hétből öt meccset elvesztettünk, ez nem a mi megszokott statisztikánk. (...)
Itt nem reménykedni kell, hanem dolgozni. Ilyen szinten a reménykedés nagyon kevés. Mindenki egytől egyig bele kell, hogy tegye, amit tud, és akkor sikeresek leszünk.
Tavaly is ezért ment jól, mert nemcsak a kezdők tették oda magukat, hanem az egész keret.”
A Liverpoolnak ma este óriási szüksége lesz erre a fajta mentalitásra, 21 órától ugyanis a Real Madriddal vív Bajnokok Ligája-szuperrangadót hazai közönség előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy sárga lapért bőven megérte...
Ezt is ajánljuk a témában
Immár negyedszer az idényben!
(Nyitókép: MTI/AP/Jon Super)