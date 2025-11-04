Ft
11. 04.
kedd
Emiliano Martínez Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik Aston Villa

A Martínez-incidensről faggatták Szoboszlai Dominiket – nem fogta vissza magát a Liverpool magyarja

2025. november 04. 08:12

Az Aston Villa világbajnok kapusa kis híján lerángatta a mezt a magyar válogatott csapatkapitányáról. Szoboszlai Dominik elegánsan reagálta le a paprikás szituációt, a Liverpool eddigi teljesítményével kapcsolatban viszont roppant önkritikus.

2025. november 04. 08:12
null

Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik az Aston Villa elleni bajnokin akaszkodott össze a birminghamiek kapusával, Emiliano Martínezzel. Az incidens a 27. percben történt, miután válogatottunk csapatkapitánya a reklámtáblára lökte a vendégek belga játékosát, Amadou Onanát, akit az eset után ápolni is kellett. Az argentin világbajnok ezt nehezményezve kérte számon Szoboszlait: megragadta a mezét, s kis híján letépte róla, miközben magyarázott neki, végül csak csapattársa, Pau Torres unszolására eresztette el közönségkedvencünket, aki végig profihoz méltó higgadtsággal kezelte a szituációt. 

Szoboszlai Dominik, Stuart Attwell
Szoboszlai Dominik nem úszta meg a sárga lapot az Aston Villa ellen megnyert bajnokin (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A meccs legjobbjának választott Szoboszlai nem kertelt a lefújás után

A végül 2–0-s liverpooli sikerrel záruló meccsen az ismét a mezőny legjobbjának megválasztott Szoboszlai később így sem úszta meg a sárga lapot a vendégedző Unai Emery sajátos megtréfálása miatt, a lefújást követően pedig a helyszínen nyilatkozott a Spíler Tv-nek. A 25 éves klasszist egyebek mellett a Martínez-féle incidensről is kérdezték, ezt Szoboszlai elütötte annyival, hogy 

Csak megkérdezte, hogy vagyok...",

csapata ingadozó formájával kapcsolatban viszont már nem kertelt:Hétből öt meccset elvesztettünk, ez nem a mi megszokott statisztikánk. (...) 

Itt nem reménykedni kell, hanem dolgozni. Ilyen szinten a reménykedés nagyon kevés. Mindenki egytől egyig bele kell, hogy tegye, amit tud, és akkor sikeresek leszünk.

 Tavaly is ezért ment jól, mert nemcsak a kezdők tették oda magukat, hanem az egész keret.

A Liverpoolnak ma este óriási szüksége lesz erre a fajta mentalitásra, 21 órától ugyanis a Real Madriddal vív Bajnokok Ligája-szuperrangadót hazai közönség előtt. 

@gotlove__ Dominik Szoboszlai vs Martinez 🤯 #Liverpool vs Aston Villa 2-0 last night football player and goalkeeper reaction #premierleague 25/26 #footballtiktok #videoviral Anfield England UK. A pályán is harcos vagyok. #dom ♬ Epic Inspiration - Kidmada

(Nyitókép: MTI/AP/Jon Super)

