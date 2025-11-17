Putyin, Orbán, Tisza Párt – politikai háború indult a németeknél a magyarok veresége után

A „suttyó paraszttól” a lúzereken át a falábú válogatottig – így „szurkoltak” a nemzeti csapatnak az ellenzéki oldalon
Egészen felháborító tartalom.
Hihetetlen reakciókat váltott ki a németekből labdarúgó-válogatottunk eredménye.
Továbbra is nehezen éledezik a sokkból Magyarország, miután teljes letargiába zuhant labdarúgó-válogatottunk írek elleni utolsó perces veresége után. A Robbie Keane-nel kiegészült ellenfél érthetően ünnepel, megtámogatva a magyar ellenzékkel. Mint ismert, a Puskás Arénában a 96. percben kaptuk a mindent eldöntő harmadik gólt, amely 3–2-es vereséget jelentette: hiába vezettünk kétszer is, a vendégek nem adták fel, az egyéni hibák pedig végzetesnek bizonyultak. Ezzel eldőlt, hogy a vb-selejtezős csoport harmadik helyén végeztünk, így lemaradtunk a márciusi vb-playoffról.
Ezt is ajánljuk a témában
Egészen felháborító tartalom.
Az eredmény még a németeket is meglepte, az ország vezető sportlapjánál, a Kickernél szabályos kommentcumani indult a közösségi oldalon, amely az aktuálpolitikai vonatkozásokat sem mellőzte.
Gyorsan a felszínen teremtek a kárörvendők, illetve a rosszindulatú, frusztrált emberek, hogy beletöröljék a lábukat Orbán Viktorba, Szoboszlai Dominikba és minden jó érzésű magyarba.
Természetesen szép számmal akadt, aki kiállt a mieink mellett, mostani összeállításunkban azonban elsősorban azok között szemezgettünk, amelyek a közéleti szemüvegen keresztül mondtak véleményt az eredményről.
„Csak nagyot csalódtam a szívem mélyén. Fegyelmezetlen az egész csapat, bocsi Domi, ez lehetetlen! Remélem szégyelled magad!”
Nagyon szép! Kiállok az írek mellett. Legalább nem lesz ott a vb-n Orbán Viktor.”
„Senkinek nincs szüksége Magyarországra a vb-n.”
„Szerettem volna látni Orbán arcát, amikor az írek gólt lőttek.”
„Hülye megjegyzés, nem kell minden magyart felelőssé tenni az ottani politikáért, ráadásul a jobbikos vagy a tiszás alternatívák sokkal rosszabbak lennének.”
Orbán már biztosan örül, Putyinnal nézheti a vb-t.”
– írták le véleményüket az olvasók.
Ezt is ajánljuk a témában
Dalra fakadt a Fradi edzője.
Fotó: MTI/Illyés Tibor