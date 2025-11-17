Ft
11. 17.
hétfő
magyar válogatott írország vb-selejtező

Putyin, Orbán, Tisza Párt – politikai háború indult a németeknél a magyarok veresége után

2025. november 17. 13:48

Hihetetlen reakciókat váltott ki a németekből labdarúgó-válogatottunk eredménye.

2025. november 17. 13:48
null

Továbbra is nehezen éledezik a sokkból Magyarország, miután teljes letargiába zuhant labdarúgó-válogatottunk írek elleni utolsó perces veresége után. A Robbie Keane-nel kiegészült ellenfél érthetően ünnepel, megtámogatva a magyar ellenzékkel. Mint ismert, a Puskás Arénában a 96. percben kaptuk a mindent eldöntő harmadik gólt, amely 3–2-es vereséget jelentette: hiába vezettünk kétszer is, a vendégek nem adták fel, az egyéni hibák pedig végzetesnek bizonyultak. Ezzel eldőlt, hogy a vb-selejtezős csoport harmadik helyén végeztünk, így lemaradtunk a márciusi vb-playoffról.

Az eredmény még a németeket is meglepte, az ország vezető sportlapjánál, a Kickernél szabályos kommentcumani indult a közösségi oldalon, amely az aktuálpolitikai vonatkozásokat sem mellőzte.

Gyorsan a felszínen teremtek a kárörvendők, illetve a rosszindulatú, frusztrált emberek, hogy beletöröljék a lábukat Orbán Viktorba, Szoboszlai Dominikba és minden jó érzésű magyarba.

Természetesen szép számmal akadt, aki kiállt a mieink mellett, mostani összeállításunkban azonban elsősorban azok között szemezgettünk, amelyek a közéleti szemüvegen keresztül mondtak véleményt az eredményről.

„Csak nagyot csalódtam a szívem mélyén. Fegyelmezetlen az egész csapat, bocsi Domi, ez lehetetlen! Remélem szégyelled magad!”

Nagyon szép! Kiállok az írek mellett. Legalább nem lesz ott a vb-n Orbán Viktor.”

„Senkinek nincs szüksége Magyarországra a vb-n.”

„Szerettem volna látni Orbán arcát, amikor az írek gólt lőttek.”

„Hülye megjegyzés, nem kell minden magyart felelőssé tenni az ottani politikáért, ráadásul a jobbikos vagy a tiszás alternatívák sokkal rosszabbak lennének.”

Orbán már biztosan örül, Putyinnal nézheti a vb-t.”

– írták le véleményüket az olvasók.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

llnnhegyi
2025. november 17. 14:52
Jó lesz félnünk a náci birodalom vérgőzös utódaitól. Védekezni kötelesség ellenük. Például Ursula és Wéber! A libbcsikommcsi világ kiharcolt nekik egy futball világbajnokságot. 1954-ben, Olimpiát 1972-ben. Most megint csörtetnek. Vigyázó szemünket a berlini vezetésre vessük! Gonoszok vipera fészke!! Köpedelem az egész!
robertdenyiro
2025. november 17. 14:16
Fú, bazdmeg, libkányisztánban már a magyar válogatottat is putyler irányítja. Hiába, ritka undorító egy állatfaj a libkány.
nyafika
2025. november 17. 14:10
Basszátok meg náci buzeránsok, idén utoljára engedtünk a Balaton közelébe. Jövőre nyaralhattok az Északi tengernél a migráns csürhétekkel. Aus Haus!
Upuaut
2025. november 17. 13:52
Remélem, hamarosan kikiáltják a Frankfurti Kalifátust.
