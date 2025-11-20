Ft
magyar válogatott Svédország Magyarország Bolívia pótselejtező világbajnoki selejtező Szoboszlai Dominik

Hirtelen mindenkinek a svédek jutottak eszébe Magyarországról

2025. november 20. 09:55

Bolívia tízszer is kikapott, Svédország pedig nyeretlen maradt a selejtezők során, ők mégis kijuthatnak még a világbajnokságra. Magyarországnak azonban két győzelme és nyolc szerzett pontja ellenére sincs már erre esélye.

2025. november 20. 09:55
null

Mint ismert, Magyarország labdarúgó-válogatottja nem juthat már ki a jövő évi világbajnokságra. Marco Rossi együttese két győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel a selejtezőcsoportja harmadik helyén végzett, ami sajnos pótselejtezőt sem ér. A magyar csapat szereplése a külföldi szurkolók körében mostanság talán nagyobb figyelmet kap, mert a mieinknél Szoboszlai Dominik személyében játszik egy olyan futballista, aki a világ egyik legnépszerűbb és legnagyobb klubjának, a Liverpoolnak a játékosa, s ott ráadásul hétről hétre klasszis teljesítményt nyújt. A pártatlan drukkerek közül az egyik a minap sajnálatát fejezte ki a közösségi médiában, hogy a Szoboszlai nevével fémjelzett magyar válogatott már minden esélyét elveszítette a vb-szereplésre.

Sajnálom Szoboszlait. Az európai selejtezősorozat olyan kemény, hogy ha elveszítesz két meccset, akkor ki is estél, és nincs második esélyed. Mindeközben Dél-Amerikából Bolívia még úgy is kijuthat a világbajnokságra, hogy a selejtezőben tízszer is kikapott

– írta a felhasználó az X-en.

A hozzászólások között többen is megjegyezték, hogy a bolíviaiak szerintük simán legyőznék Magyarországot (ezt jó darabig nem tudjuk meg…), mások viszont a svédeket hozzák fel ellenpéldának, akik szintén nem teljesítettek jól a selejtezők során – olyannyira nem, hogy nyeretlenül, két döntetlennel és négy vereséggel zárták a kvalifikációs sorozatot –, mégis van még esélyük kijutni a világbajnokságra, mert a Nemzetek Ligája C-divíziójában megnyerték a csoportjukat, ezzel kivívták a jogot a pótselejtezőben való szereplésre. Tehát ezek szerint mégis létezik az a „második esély”, amit a Szoboszlaiékkal együttérző szurkoló hiányolt…

  • „Svédország annak ellenére is bejutott a playoffba, hogy két ponttal a selejtezőcsoportja utolsó helyén végzett, szóval nem értem a srác érvelését” – írta egy kommentelő. 
  • „Valaki magyarázza el nekünk, hogy ez miben különbözik Svédország helyzetétől? Egyetlen selejtezőmeccset sem nyertek meg, négyszer kikaptak és két döntetlent játszottak, 12 gólt kaptak és csak négyet rúgtak. Valahogy mégis megvan még az esélyük, hogy ott legyenek a vb-n” – ecsetelte egy másik.

A poszt alatt egyébként több szurkoló is megvédte Bolíviát. Ők azzal érveltek, hogy a dél-amerikai zónában, amelyben többek között Brazíliával, Argentínával és Uruguayjal is kétszer-kétszer játszik mindenki, nem ciki elszenvedni tíz vereséget, és könnyen lehet, hogy a bolíviai együttes a tízcsapatos térség hetedik legjobbjaként is van annyira erős, hogy helye legyen a világbajnoki mezőnyben.

Visszatérve Európába, más olyan szélsőséges példa nincs, mint a svédeké. A Nemzetek Ligájában elért eredményeinek köszönhetően 

  • Románia, 
  • Észak-Macedónia 
  • és Észak-Írország 

csatlakozhat a selejtezőcsoportok második helyezettjeihez a pótselejtezőben, és közülük mindhárom együttes szerzett minimum kilenc pontot és nyert legalább három mérkőzést a kvalifikációs sorozatban.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

