Hirtelen mindenkinek a svédek jutottak eszébe Magyarországról

Három magyar került fel a BBC tizenegy fős listájára – de ennek egyáltalán nem örülünk
Bolívia tízszer is kikapott, Svédország pedig nyeretlen maradt a selejtezők során, ők mégis kijuthatnak még a világbajnokságra. Magyarországnak azonban két győzelme és nyolc szerzett pontja ellenére sincs már erre esélye.
Mint ismert, Magyarország labdarúgó-válogatottja nem juthat már ki a jövő évi világbajnokságra. Marco Rossi együttese két győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel a selejtezőcsoportja harmadik helyén végzett, ami sajnos pótselejtezőt sem ér. A magyar csapat szereplése a külföldi szurkolók körében mostanság talán nagyobb figyelmet kap, mert a mieinknél Szoboszlai Dominik személyében játszik egy olyan futballista, aki a világ egyik legnépszerűbb és legnagyobb klubjának, a Liverpoolnak a játékosa, s ott ráadásul hétről hétre klasszis teljesítményt nyújt. A pártatlan drukkerek közül az egyik a minap sajnálatát fejezte ki a közösségi médiában, hogy a Szoboszlai nevével fémjelzett magyar válogatott már minden esélyét elveszítette a vb-szereplésre.
Bár ne lennének ott…
Sajnálom Szoboszlait. Az európai selejtezősorozat olyan kemény, hogy ha elveszítesz két meccset, akkor ki is estél, és nincs második esélyed. Mindeközben Dél-Amerikából Bolívia még úgy is kijuthat a világbajnokságra, hogy a selejtezőben tízszer is kikapott
– írta a felhasználó az X-en.
A hozzászólások között többen is megjegyezték, hogy a bolíviaiak szerintük simán legyőznék Magyarországot (ezt jó darabig nem tudjuk meg…), mások viszont a svédeket hozzák fel ellenpéldának, akik szintén nem teljesítettek jól a selejtezők során – olyannyira nem, hogy nyeretlenül, két döntetlennel és négy vereséggel zárták a kvalifikációs sorozatot –, mégis van még esélyük kijutni a világbajnokságra, mert a Nemzetek Ligája C-divíziójában megnyerték a csoportjukat, ezzel kivívták a jogot a pótselejtezőben való szereplésre. Tehát ezek szerint mégis létezik az a „második esély”, amit a Szoboszlaiékkal együttérző szurkoló hiányolt…
„Örök hálával tartozom Magyarországnak.”
A poszt alatt egyébként több szurkoló is megvédte Bolíviát. Ők azzal érveltek, hogy a dél-amerikai zónában, amelyben többek között Brazíliával, Argentínával és Uruguayjal is kétszer-kétszer játszik mindenki, nem ciki elszenvedni tíz vereséget, és könnyen lehet, hogy a bolíviai együttes a tízcsapatos térség hetedik legjobbjaként is van annyira erős, hogy helye legyen a világbajnoki mezőnyben.
Visszatérve Európába, más olyan szélsőséges példa nincs, mint a svédeké. A Nemzetek Ligájában elért eredményeinek köszönhetően
csatlakozhat a selejtezőcsoportok második helyezettjeihez a pótselejtezőben, és közülük mindhárom együttes szerzett minimum kilenc pontot és nyert legalább három mérkőzést a kvalifikációs sorozatban.
Hivatalossá vált az európai és interkontinentális vb-pótselejtezők kalapjainak összetétele.
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor