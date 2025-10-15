Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vb 2026 Elefántcsontpart Szenegál Szaúd-Arábia Anglia labdarúgó-világbajnokság Dél-Afrika Katar

Alakul a mezőny: olyan csapat is kijutott a vb-re, amely legutóbb 2010-ben volt résztvevő

2025. október 15. 13:31

Kedden újabb hat válogatott részvétele vált biztossá a jövő nyári világbajnokságon: Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Szenegál, Anglia, Szaúd-Arábia és a legutóbbi vb házigazdája, Katar is ott lesz a mezőnyben.

2025. október 15. 13:31
null

EURÓPA

A tavalyi kontinenstornán ezüstérmes Anglia 5–0-ra nyert idegenben Lettország ellen, így a hatodik meccse után is megőrizte a százszázalékos mutatóját, ráadásul még gólt sem kapott a selejtezők során, és első európai csapatként biztossá tette helyét a jövő nyári világbajnokság mezőnyében. A szigetországi együttes sorozatban nyolcadszor jutott ki a vb-re.

 

AFRIKA

A selejtezőcsoportja győzteseként Dél-Afrika, Elefántcsontpart és Szenegál is kvalifikálta magát a világbajnokságra. A dél-afrikaiak a tíz meccsükből csak ötöt nyertek meg, de így is a csoportjuk első helyén végeztek Nigéria előtt, és 2010 óta – amikor rendezők voltak – először szerepelhetnek majd a vb-n. Az elefántcsontparti válogatott veretlenül (nyolc győzelem, két döntetlen) nyerte meg a csoportját, és 2014 után jutott ki ismét a világbajnokságra. A Sadio Manét és a Chelsea-től kölcsönben a Bayern Münchennél szereplő Nicolas Jacksont is a soraiban tudó szenegáli együttes szintén veretlenül (hét győzelem, három döntetlen) lett csoportelső, és egymást követő harmadik alkalommal vívta ki a vb-szereplés jogát.

Afrikából korábban 

  • Tunézia, 
  • a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó, 
  • Egyiptom, 
  • Algéria, 
  • Ghána 
  • és a Zöld-foki-szigetek biztosította helyét a vb-mezőnyben.

Ezt is ajánljuk a témában

ÁZSIA

Erről a földrészről kedden előbb a 2022-es világbajnokság házigazdája, Katar, majd Szaúd-Arábia jutott ki a vb-re. A selejtezősorozat negyedik szakaszában a katariak az Egyesült Arab Emírségeket, míg a szaúdiak Irakot megelőzve nyerték meg a csoportjukat. A két csoportmásodik novemberben oda-visszavágós kontinentális pótselejtezőt vív egymással, és ennek a párharcnak a győztese továbbjut az interkontinentális pótselejtezőbe.

Ázsiából korábban 

  • Japán, 
  • Jordánia, 
  • Irán, 
  • Dél-Korea, 
  • Üzbegisztán 
  • és az ide társult Ausztrália 

biztosította helyét a vb-mezőnyben.

Ezt is ajánljuk a témában

A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁG BIZTOS RÉSZTVEVŐI
Afrika (9 hely+1 interkontinentális pótselejtező): Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki-szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Szenegál
Ázsia (8+1): Japán, Jordánia, Irán, Dél-Korea, Üzbegisztán, Ausztrália, Katar, Szaúd-Arábia
Dél-Amerika (6+1): Argentína, Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay, Kolumbia
Európa (16+0): Anglia
Észak- és Közép-Amerika (6+2): Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként)
Óceánia (1+1): Új-Zéland

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hannibal2
2025. október 15. 15:09
Csak a miheztartás és a kretének kedvéért (akik elmondják, hogy régen 24be is bejutottunk, most meg majd 48ba sem): 1986-ban 24 csapatból 14 volt Európából -miközben az országok számna durván a mostaninak a fele lehetett -, most meg 48-ból 16 lesz európai. A fenti csapatok zöme Európában esélytelen lenne a kijutásra.
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. október 15. 13:56
Gyönyörű VB lesz. De tényleg. Egy földrész rendezi, egész Észak Amerika. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. Elvégre a légitársaságoknak is kell a haszon. 48 csapat, 104 mérkőzés 32 nap alatt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!