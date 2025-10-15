Alakul a mezőny: olyan csapat is kijutott a vb-re, amely legutóbb 2010-ben volt résztvevő

„Egy igazi ikon” – magyar játékos lábai előtt hever a portugál média
Vele van tele a sajtó.
Kedden újabb hat válogatott részvétele vált biztossá a jövő nyári világbajnokságon: Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Szenegál, Anglia, Szaúd-Arábia és a legutóbbi vb házigazdája, Katar is ott lesz a mezőnyben.
EURÓPA
A tavalyi kontinenstornán ezüstérmes Anglia 5–0-ra nyert idegenben Lettország ellen, így a hatodik meccse után is megőrizte a százszázalékos mutatóját, ráadásul még gólt sem kapott a selejtezők során, és első európai csapatként biztossá tette helyét a jövő nyári világbajnokság mezőnyében. A szigetországi együttes sorozatban nyolcadszor jutott ki a vb-re.
AFRIKA
A selejtezőcsoportja győzteseként Dél-Afrika, Elefántcsontpart és Szenegál is kvalifikálta magát a világbajnokságra. A dél-afrikaiak a tíz meccsükből csak ötöt nyertek meg, de így is a csoportjuk első helyén végeztek Nigéria előtt, és 2010 óta – amikor rendezők voltak – először szerepelhetnek majd a vb-n. Az elefántcsontparti válogatott veretlenül (nyolc győzelem, két döntetlen) nyerte meg a csoportját, és 2014 után jutott ki ismét a világbajnokságra. A Sadio Manét és a Chelsea-től kölcsönben a Bayern Münchennél szereplő Nicolas Jacksont is a soraiban tudó szenegáli együttes szintén veretlenül (hét győzelem, három döntetlen) lett csoportelső, és egymást követő harmadik alkalommal vívta ki a vb-szereplés jogát.
Afrikából korábban
Ezt is ajánljuk a témában
Vele van tele a sajtó.
ÁZSIA
Erről a földrészről kedden előbb a 2022-es világbajnokság házigazdája, Katar, majd Szaúd-Arábia jutott ki a vb-re. A selejtezősorozat negyedik szakaszában a katariak az Egyesült Arab Emírségeket, míg a szaúdiak Irakot megelőzve nyerték meg a csoportjukat. A két csoportmásodik novemberben oda-visszavágós kontinentális pótselejtezőt vív egymással, és ennek a párharcnak a győztese továbbjut az interkontinentális pótselejtezőbe.
Ázsiából korábban
biztosította helyét a vb-mezőnyben.
Ezt is ajánljuk a témában
Dél-Korea mellett Üzbegisztán és Jordánia is kvalifikálta magát a jövő évi világbajnokságra.
A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁG BIZTOS RÉSZTVEVŐI
Afrika (9 hely+1 interkontinentális pótselejtező): Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki-szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Szenegál
Ázsia (8+1): Japán, Jordánia, Irán, Dél-Korea, Üzbegisztán, Ausztrália, Katar, Szaúd-Arábia
Dél-Amerika (6+1): Argentína, Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay, Kolumbia
Európa (16+0): Anglia
Észak- és Közép-Amerika (6+2): Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként)
Óceánia (1+1): Új-Zéland
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP