Alakul a mezőny: olyan csapat is kijutott a vb-re, amely legutóbb 2010-ben volt résztvevő

A selejtezőcsoportja győzteseként Dél-Afrika, Elefántcsontpart és Szenegál is kvalifikálta magát a világbajnokságra. A dél-afrikaiak a tíz meccsükből csak ötöt nyertek meg, de így is a csoportjuk első helyén végeztek Nigéria előtt, és 2010 óta – amikor rendezők voltak – először szerepelhetnek majd a vb-n. Az elefántcsontparti válogatott veretlenül (nyolc győzelem, két döntetlen) nyerte meg a csoportját, és 2014 után jutott ki ismét a világbajnokságra. A Sadio Manét és a Chelsea-től kölcsönben a Bayern Münchennél szereplő Nicolas Jacksont is a soraiban tudó szenegáli együttes szintén veretlenül (hét győzelem, három döntetlen) lett csoportelső, és egymást követő harmadik alkalommal vívta ki a vb-szereplés jogát.

